La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos aprueba la colocación de hamacas en aeropuertos para que viajeros descansen.

TSA sorprendió a los usuarios de redes sociales tras compartir una publicación donde menciona que no está prohibido colocar hamacas en los aeropuertos.

Esta situación provocó dudas entre los viajeros, pues colocar una hamaca en el aeropuerto tiene ciertas restricciones.

TSA aprueba colocar hamacas en los aeropuertos para descansar

Muchos viajeros se sorprendieron luego de que la TSA aclarara que no está prohibido colocar hamacas para descansar.

“Nadie dijo que no pudieras llevar una hamaca al aeropuerto. Para reducir la tensión, o para evitar tener un altercado con el aeropuerto, consulta con ellos sobre dónde redes y no puedes colgar tu aparato para dormir” TSA

TSA aprueba la colocación de hamacas en aeropuertos de Estados Unidos (X/@tsa)

TSA, que regula las medidas de seguridad de los transportes en Estados Unidos, reveló que ellos no han restringido el uso hamacas en los aeropuertos.

El organismo explicó que las hamacas son una alternativa para que los viajeros puedan descansar mientras esperan su vuelo. Sin embargo, aclara que cada aeropuerto regula sus medidas de seguridad.

Por lo que si un viajero quiere colocar una hamaca, primero debe preguntar el aeropuerto si esto está permitido y las áreas donde esto sería factible.

Actualmente, no hay aeropuertos en Estados Unidos donde tengan una área de hamacas y ninguna aerolínea ha ofrecido esta alternativa a sus clientes.

Publicación de TSA sobre hamacas genera debate en redes sociales

Muchos usuarios de redes sociales pensaron que la publicación de TSA era una broma o que se trataba de una cuenta fake.

Al confirmar que la institución sí había hecho la publicación sobre colocar hamacas en el aeropuerto, usuarios de redes sociales iniciaron un debate.

Algunos estadounidenses creen que colocar hamacas en los aeropuertos es una buena alterativa para descansar.

Otros expresaron que era absurdo y que las aerolíneas tenían la obligación de ofrecer espacios dignos para que los pasajeros descansaran.