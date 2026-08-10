En momentos de crisis, como la que está pasando la aviación, es vital buscar opciones para la sobrevivencia. Por eso, no me extraña que Volaris busque consolidarse en el mercado extranjero.

Y lo hace anunciando nuevas rutas, mismas que fortalecerán la conectividad entre Centroamérica, Sudamérica y por supuesto Norteamérica. En total son ocho las nuevas rutas, de las cuales, hablo a continuación.

A través de un comunicado, la aerolínea Volaris que comanda Enrique Beltranena, anunció la llegada de ocho nuevas rutas, cuatro de ellas entre los Estados Unidos y México. Para el mercado centroamericano, anuncia un nuevo vuelo a Guatemala, y en Sudamérica, suma un vuelo a Medellín, Colombia. Además, dentro del país inaugura dos nuevas rutas saliendo del Aeropuerto Internacional de Puebla con destino a Acapulco y a Puerto Escondido, ambos considerados “destinos de playa”.

Estos vuelos estarán disponibles a partir del 1 de diciembre, y con esto consolidarse durante la temporada navideña, que para la aviación es la tercera temporada alta del año.

La oferta de estos vuelos no solamente está pensada para viajes de placer, sino también para el mercado de negocios; ese es el caso del vuelo Puebla–Chicago, aterrizando nada más que en el Aeropuerto O´Hare, una de las terminales aéreas más grandes e imponentes de los Estados Unidos. La ciudad de los vientos, famosa por su pizza deep dish también conocida como Chicago Pizza, es un destino fundamental tanto para viajes de negocios, intercambios estudiantiles o simplemente para viajes de placer.

Es una ciudad que tiene mucho que ofrecer, es una vibrante capital cultural llena de museos, parques e historia y nada mejor que conectar a Puebla de los Ángeles con Chicago, una ruta que me parece sumamente acertada, pues Chicago es una de las ciudades, junto con Los Ángeles y Nueva York, que albergan la diáspora poblana más importante: 2.8 millones de personas, aproximadamente.

La siguiente ruta parte de la lógica de descentralizar las operaciones, y no sean todas desde un solo punto. Para este invierno la gente que vive en Querétaro podrá viajar a Las Vegas, en el estado de Nevada en los Estados Unidos, ideal para ir a divertirse, pero sobre todo -y muy recomendable- no perderse los espectáculos que ofrece la “Capital Mundial del Entretenimiento”.

Guadalajara a su vez contará con una nueva ruta al Aeropuerto de Washington Dulles, la capital de los Estados Unidos de América, que entre sus atractivos está el icónico Museo Smithsonian. También saliendo de Guadalajara, Volaris conectará con el Aeropuerto Internacional de Atlanta, el más transitado del mundo, y “capital de la Coca Cola”. No solo eso, es un lugar con importante carga histórica, pues es la cuna de Martin Luther King Jr.

Con la incorporación de estas cuatro nuevas rutas a los Estados Unidos, y conectando ciudades como Puebla, Querétaro y Guadalajara, Volaris busca la consolidación en los 25 aeropuertos estadounidenses a los que estaría llegando, y con esto crecer la oferta de vuelos.

Sin duda, el próximo invierno los pasajeros se verán beneficiados al contar con más opciones para viajar entre ambos países, ya sea acercando familias, viajando por interés turístico y cultural, o por negocios.

Para Volaris, el anuncio de estas nuevas rutas es fiel reflejo de una fuerte estrategia de crecimiento, con la finalidad de “fortalecer la conectividad entre ambos mercados… mediante vuelos directos y tarifas bajas”, como expresaron en el comunicado correspondiente.

Volaris abre nuevas rutas a en México, Estados Unidos y Colombia (Especial)

Para la línea aérea es importante fortalecer su presencia en uno de sus hub’s más relevantes de México, como el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, por eso en esta ocasión la nueva ruta que se tendrá en diciembre es con destino a Guatemala, capital, enriqueciendo el intercambio cultural entre ambas naciones. Me parece fantástico porque Guatemala siempre ha sido un excelente mercado, y lo digo con conocimiento de causa.

Cuando volaba como sobrecargo, una de las rutas más importantes era la de Guatemala, un vuelo que siempre iba lleno, porque la demanda era muy alta. Hoy por hoy no existe una cifra oficial, pero definitivamente el intercambio cultural y de negocios entre ambas naciones es muy grande. Solamente por vía aérea, son más de 200,000 personas las que viajan al año entre los dos países. Ahora tener la opción de salir directamente de Guadalajara es un plus, pues no tienen que hacer escala en la Ciudad de México.

También saliendo de Guadalajara, el otro destino que se suma a la red de vuelos de Volaris es Medellín, en Colombia, que se agrega a oferta existente desde el Aeropuerto de la Perla Tapatía, con destinos a Bogotá, Colombia, y a San José, capital de Costa Rica.

Para el vicepresidente Ejecutivo, Comercial y de Operaciones de Volaris, Holger Blankenstein: “Volaris continúa firme en su compromiso de ampliar la conectividad aérea de Norte, Centro y Sudamérica. Mejoramos los itinerarios de la aerolínea y ampliamos nuestra red de destinos para ofrecer más experiencias de viaje. Con estas ocho nuevas rutas, ratificamos nuestra visión de democratizar los cielos y contribuir al desarrollo de nuestro continente”.

Y como ya lo habíamos mencionado, para el próximo invierno Puebla suma dos destinos de playa: Acapulco en el bellísimo estado de Guerrero, y a Puerto Escondido en Oaxaca. Son dos rutas que se adicionan a los vuelos que, desde el mes de junio, se tienen en dicha terminal aérea con destino a lugares como Tuxtla Gutiérrez, Aguascalientes, Huatulco, Villahermosa, Los Cabos, Puerto Vallarta y también a ciudades en los Estados Unidos, como Houston, Dallas, Los Ángeles y el segundo lugar donde hay más poblanos en el mundo: Newark en Nueva Jersey.

Los boletos para estas nuevas rutas que iniciarán el 1 de diciembre, ya se pueden adquirir en la página oficial de Volaris, así como a través de la aplicación oficial con la que cuenta la línea aérea.

Cierro con lo que empecé: una de las cosas que más me gustan de la aviación es su resiliencia, su capacidad de adaptarse a todo, y que, en las épocas de crisis, en lugar de achicarse, hacen lo contrario y se echan pa’lante. Felicidades a Volaris por estas ocho nuevas rutas, que inteligentemente suman desde distintos aeropuertos diferentes al de la Ciudad de México, para fortalecer el mercado aeronáutico, y acercar aún más la posibilidad de viajar en avión.