Como cada inicio de año, las aerolíneas dan a conocer los números que obtuvieron durante la operación del año anterior, en este caso el ejercicio 2022, y así conocer si han sufrido pérdidas, si su crecimiento es importante, o simplemente se han mantenido.

Hace poco más de una semana, VivaAerobus a cargo del joven Juan Carlos Zuazua hizo públicos los resultados financieros del 2022, un documento de 11 páginas que lleva por título “ 4T y 2022, Ingresos récord de US$1.5 mil millones, con margen EBITDAR líder de 22.2% ”

Resaltan dentro del informe que se rompieron récords, incluso superando los niveles que tenía esta aerolínea antes de la pandemia, logrando con ello, “ revolucionar la forma de viajar en México ” en palabras de Juan Carlos Zuazua.

Los rubros que menciona dicho informe son: “Datos relevantes”, “Deuda Financiera”, “Flota”, “Coberturas”, “Cambio en la Moneda de Reporte al dólar” y “Declaración sobre eventos futuros”.

En este informe dejan patente que la línea aérea reconoce como uno de sus más grandes logros haber sido capaces de controlar sus costos, lo que les permitió ofrecer a los pasajeros las tarifas más bajas que se encuentran hoy en día en el mercado de la aviación nacional.

Otro de sus grandes logros con respecto al año pasado fue el lanzamiento de su producto comercial llamado “Doters”, un programa de recompensas para los viajeros frecuentes, que se lleva a cabo en alianza con el banco HSBC, y en el que emitieron las tarjetas de crédito “HSBC VIVA” y “HSBC VIVA Plus”, logrando obtener 1.3 millones de socios en solo 5 meses.

Juan Carlos Zuazua comentó que a pesar de enfrentar un ambiente complejo, pudieron obtener buenos resultados, ya que los ingresos de la aerolínea durante el 2022 fueron de $1.5 mil de millones de dólares. Sin duda alguna todo un récord.

Transportaron más de 20 millones de pasajeros, por lo que están muy orgullosos, ya que suman en total más de 100 millones de pasajeros transportados, desde el nacimiento de la aerolínea (2006) a la fecha.

Y no nada más eso, sino que también están muy contentos de haber obtenido el reconocimiento que año con año otorga CAPA Aviation, reconociéndola como una de las mejores aerolíneas de bajos costo.

Sin que olviden en ningún momento que VivaAerobus es un modelo de “ultra bajo costo”, son conscientes de que como línea aérea tienen que enfrentar de manera correcta los compromisos ambientales, es por ello que realizaron el primer vuelo con “Combustible sostenible” (SAF en sus siglas en inglés), saliendo del aeropuerto de Los Ángeles, California con destino al Aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, en el bello estado de Jalisco en nuestro país.

Este vuelo “sostenible”, fue gracias a que VivaAerobus está asociada directamente de Neste (empresa petrolera y de comercialización finlandesa), y por supuesto, esperan ir incrementando este tipo de combustible en más vuelos de la aerolínea.

Otro logro es la alianza que firmaron con Iberia, la línea aérea bandera española, con quienes tienen ya código compartido, facilitando a los viajeros las conexiones necesarias para sus vuelos, saliendo desde España.

Dentro del informe nos indican que ya obtuvieron la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica ( COFECE ) para su acuerdo de alianza comercial con Allegiant, aerolínea estadounidense de bajo costo que opera vuelos regulares y chárter. Solamente están a la espera que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, les dé el “visto bueno y su aprobación”.

Señalo un punto importante dentro de dicho informe, pues también hablan sobre la subida de precio en la turbosina de a 4.40 dólares el galón y de la incapacidad por parte del Gobierno de México para la recuperación de la Categoría 1; circunstancias que les afectan pues los mayores clientes de las líneas aéreas nacionales son precisamente los vuelos que van y vienen de los Estados Unidos de Norteamérica.

Claro que tampoco estuvieron exentos de las repercusiones de la guerra del otro lado del Atlántico, ya que sufrieron importantes retrasos en la entrega de aviones, así como de refacciones por parte de Airbus. Recordemos que la flota de VivaAerobus se compone exclusivamente de aviones hechos por el fabricante europeo Airbus.

En septiembre de 2022 su flota era de 65 aviones:

 22 aviones modelo A320ceo

 20 aviones modelo A320neo

 9 aviones modelo A321ceo

 14 aviones modelo A321neo

En diciembre de 2022 cerraron el año con una flota de 69 aviones:

 23 aviones modelo A320ceo

 20 aviones modelo A320neo

 9 aviones modelo A321ceo

 17 aviones modelo A321neo

Estas aeronaves tienen un promedio de antigüedad de 5.2 años; es la flota más joven del país, y la cuarta de América Latina, por lo que recibieron el premio “Youngest Aircraft Fleet Award 2023″, que entrega CH-Aviation.

El CEO de VivaAerobus afirma que la gente que trabaja en la empresa está totalmente comprometida con el crecimiento y fortalecimiento de la línea área. Esto es a grandes rasgos un resumen de lo más destacable de este informe.

Ahora, definitivamente a todos nos alegra el crecimiento de una empresa mexicana, que sus finanzas sean lo más sanas posible, pero -sí, hay un pero- no a costa de los trabajadores .

Explico por qué a esto le llamo “el otro lado de la moneda”. A principios de año y en aras de seguir innovando, lo cual es incuestionable, entregaron a sus tripulaciones iPads para trabajar; esta útil herramienta de trabajo sirve para que lleven de forma digital, los manuales, reglamentos, circulares, boletines oficiales y todo lo que se necesita para hacer de manera correcta su trabajo a bordo de un avión.

Pero, resulta contradictorio que les cobren los iPads a los trabajadores. Una cosa es que te la cobren si la pierdes, o de manera intencional la dañas, pero que te la cobren así porque sí, dejando de lado que es una herramienta que debe proporcionar la compañía aérea.

Es decir, bajo esa lógica, las computadoras que están en mostradores ¿también las pagan los trabajadores de tráfico?, las sillas que usan en sus oficinas ¿también las tienen que pagar los empleados?, los teléfonos fijos en el Call Center ¿los pagan los que laboran ahí?; porque el iPad es como una silla, una computadora de escritorio, un teléfono fijo; es una herramienta y darla a los trabajadores es obligación de la empresa, no que el empleado tenga que adquirirla para poder desempeñar su trabajo.