Entender el lenguaje de la política es de suyo, una tarea complicada hasta para sus protagonistas, cuantimás para los estudiosos de la materia y peor aún, para el simple observador ciudadano.

Y es que, como lo dejó escrito en su álgida obra Nicolás Maquiavelo, “el éxito político depende de la capacidad de adaptarse a la fortuna (las circunstancias) y de poder sustentar siempre con hechos, no solo con argumentos, sus decisiones políticas y sus ‘buenas intenciones’ hacia sus gobernados”.

Bajo ese esquema de adaptación y de encuentros venturosos y razonados, hemos sido testigos con singular esperanza e interés, de un gesto que la ciudadana presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha tenido con alguien de quien, en el pasado reciente, fue opositora radical; alguien con quien sostuvo ríspidos debates y de quien también recibió hace ocho años -en tiempos de campaña- fuertes señalamientos. Me refiero al maestro Mikel Andoni Arriola Peñalosa, alto comisionado del futbol mexicano (presidente de la Liga MX y presidente de la Federación Mexicana del Futbol), con quien la presidenta Sheinbaum sostuvo un encuentro el pasado lunes 8 de junio del presente año.

Encuentro que inspira en cierta forma. Que da lugar a tener fe en el presente y el futuro inmediato de la política en este país, por cuanto la titular del Ejecutivo está reuniéndose para tratar asuntos de Estado (el Mundial de futbol, su seguridad, la práctica masiva de ese deporte a niveles amateur y profesional lo son, sin duda) con personajes que no fueron en el pasado afines a su proyecto político; lo que es un buen indicio de que la política de gobernanza, está siendo concebida con directrices distintas, menos rudas, que con las que empezó el sexenio la presidenta Sheinbaum.

Significa que de la política de cerrazón al diálogo con la totalidad de los estratos de la población, se está migrando en buena hora a la política de apertura, en donde todas las opiniones del espectro político -sin excepción- deben tener cabida y eventualmente son escuchadas y tomadas en cuenta, para la toma de decisiones de interés colectivo.

La propia Claudia reconoció en esta reunión con los directivos del futbol asociados en México, encabezados por el abogado con maestría en Londres y en Chicago y quien ha sido también funcionario público, Mikel Arriola Peñalosa, que “a él no lo veía desde los debates celebrados hace ocho años”, dentro de la contienda política por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en 2018, lo que fue dicho por la primera magistrada conteniendo un tono de risa discreta, como con la ironía de ver en retrospectiva una actitud pueril de la vida o que definitivamente ya no tendría más razón de ser. La “magia del futbol” transformó la rispidez de antaño, con sonrisas de satisfacción y simpatía, al verse las caras.

Y es que así es tal cual. La contienda electoral ya pasó hace muchos años y nada es igual, por razón de las dinámicas de la sociedad y de la biología.

Esta ciudad, por la que competían para dirigirla no es la misma de hace ocho años; ni el país es el mismo. La doctora Sheinbaum, nuestra presidenta, tampoco lo es y aquel aguerrido candidato del PRI por la jefatura de Gobierno en aquel año, el aún más joven Mikel Arriola, nacido en 1975, con 43 años entonces ‘a cuestas’ y un cúmulo de sueños febriles en sus alforjas sin duda, tampoco es el mismo.

La vida ha dado paso, venturosamente a la madurez y hoy, siguen siendo ambos, políticos que mantienen un liderazgo indiscutible en sus respectivas generaciones y áreas: Claudia dirige un país de sendas dimensiones y ocupa el concurso de todos los sectores y estratos de la población para llevarlo a mejor puerto.

Este reencuentro se verificó en la conferencia del pueblo para la presentación del Programa para el Desarrollo Integral del Futbolista Mexicano. Lo cual fue el marco inmejorable para que la presidenta luciera un estado de ánimo inmejorable, tal y como se lo ha ponderado Donald Trump: mostrando un carácter por demás afable y empático.

A su vez, la mandataria fue igualmente correspondida con un trato por demás educado y hasta oficioso de parte del presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), quien conoce la disciplina de todo deportista de alto rendimiento, pues fue campeón indiscutible -y máximo exponente- del deporte de pelota vasca en nuestro país, así como futbolista canterano, prospecto en su adolescencia de varios equipos mexicanos de la liga profesional, de la que hoy es el dirigente y hasta principiante de las artes taurinas ¡Un deportista consumado y un excelente operador político!

Y el deporte no solo condiciona física y mentalmente, el deporte educa en todos los órdenes del comportamiento humano. Por algo Mikel ha escalado asombrosamente rápido los niveles más altos de la organización deportiva de este país y se conduce con la cortesía de un diplomático y el talento de lo que hoy es, un político consumado que tarde que temprano será más útil al sistema, encabezando algún otro proyecto o dependencia donde se requiera la mano firme y preparada de un hombre talentoso, honesto y con amplio criterio, que privilegie también las formalidades de la política y el diálogo, y no las de la confrontación desgastante, que a ningún lugar positivo conduce.

Arriola Peñalosa está saliendo muy bien librado de la gran responsabilidad de planear, armar y desarrollar un Campeonato Mundial de futbol conjunto con otras dos naciones donde el futbol no es el deporte mayoritario, y ya ha demostrado su liderazgo no solo de su generación o categoría etánea, sino al frente de responsabilidades de interés nacional que son, auténticas razones de Estado:

Mikel es el alto comisionado del futbol mexicano desde el año pasado, aunque desde 2021 se incorporó al mundo del futbol, en la presidencia de la Liga MX. Anteriormente, ocupó cargos públicos de alto nivel, como comisionado de la COFEPRIS y como director general del IMSS y fue candidato a la jefatura de gobierno de la CDMX en 2018.

Y ella, es la primera mujer en alcanzar el cargo más alto en la estructura organigramática del poder en México -y el más honroso-, el de presidenta de la República.

Antes, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; alcaldesa de Tlalpan; secretaria de Ecología del gobierno local de la CDMX y en esencia: científica y docente de excepción en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Pero como el poder es coyuntural, la historia política está llena de ejemplos donde las alianzas y las ideologías demostraron ser efímeros, ajustándose a las circunstancias del momento más que a convicciones inquebrantables.

Terribles ejemplos de cómo el orden y la paz pública se rompieron, gracias al empecinamiento de los políticos investidos de autoridad que, no obstante habiendo sido reconocidos en su época, auténticos exponentes de liderazgo, probidad y funcionalidad en el poder de sus respectivos países, no fueron capaces de reconocer con humildad eso, precisamente, que “el poder es coyuntural; que los apoyos y las alianzas son efímeros, temporales”, inclusive, que llegan los cambios políticos a las regiones y continentes como modas, como oleadas. (¿Le suena esto en América Latina?)… así “como llegaron se fueron”; que cuando un líder o movimiento político no es capaz de reflexionar en la necesidad de tener contacto con absolutamente todos los sectores y estratos de la población; de compartir la toma de decisiones y tomar en cuenta a las minorías; de no buscar exterminarlas más temprano que tarde pierde el poder de manera súbita y aparentemente inexplicable.

Es digno de reconocimiento, el gesto de madurez y civilidad, tanto de Claudia Sheinbaum, como de Mikel Arriola, porque la presidenta de la República está en su derecho de decidir a quién invita al Palacio Nacional y quién saluda y, es evidente, que ella aprobó el acto en que se reunió con todos los propietarios de clubes de futbol profesional y el alto comisionado.

Y ella misma aprobó, que Mikel Arriola pronunciara un largo discurso donde se le expuso a la primera mandataria y a la sociedad en general, por medio de la conferencia mañanera, lo que está haciendo la organización del futbol en México, para la formación de los nuevos cuadros deportivos, a partir de la niñez y la juventud mexicanas.

Por lo demás, todo esto se llevó a cabo en la víspera de la inauguración del Campeonato Mundial de futbol que, por cierto, a pesar de tantos bloqueos propiciados por las protestas radicales de maestros y de víctimas buscadoras y familiares de desaparecidos, pero, también por la falta de aplicación de la ley … y concretamente del Código Penal.

La nota política de la reunión llevada a cabo en Palacio Nacional con la presencia de los dueños de los equipos de futbol profesional, fue sin duda, el reencuentro de Claudia Sheinbaum y Mikel Arriola, ahora, en los mejores términos que, aunque Mikel Arriola afirma está retirado de la política, es evidente que la sociedad civil y los círculos políticos mexicanos lo observan con atención, por ser un mexicano excepcionalmente dotado para la función pública y para operar en cualquier terreno donde se desempeñe, como lo está demostrando ahora en el futbol mexicano. Pero además, Arriola es ya vicepresidente de la FIFA y representa a Estados Unidos, Canadá y México, ante la CONCACAF, lo cual, lo ha convertido en el hombre más importante del futbol, que es una de las pasiones del pueblo de México.

Héctor Calderón Hallal en X: @Pequenialdo; @CalderonHallal1