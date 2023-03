Enrique Beltranena, CEO de Volaris , ha anunciado que la compañía aérea tuvo pérdidas por cerca de 30 millones de dólares, y que esto es derivado del aumento que tuvo la turbosina (alrededor del 55%), según el reporte de la Bolsa Mexicana de Valores.

Y es que durante el 2021 la aerolínea reportó ganancias de más de 100 millones de dólares, y las ganancias registradas para el año pasado fueron de 68 millones de dólares.

Sin embargo, la empresa les ha hecho llegar a los trabajadores una carta que les genera inquietud, por lo que me han contactado: “ Ximena nos acaban de dar la noticia de que Volaris tuvo pérdidas de 30 millones, solo vamos a recibir una carta de agradecimiento y 0 pesos de utilidades, cuando todos los vuelos venían llenos; el año pasado recibimos 28-30 mil pesos; ya ni saben cómo zafársela ”.

El anterior es solo uno de los muchos mensajes que recibí con la misma temática, quejándose de la actitud tan pasiva del sindicato STIA, que le permite a la empresa “salirse con la suya”. Otro mensajes decía:

“Hola Ximena, ¿Cómo estás? Aquí informándote acerca de que hace meses en Volaris hubo junta con el sindicato y nos hizo saber que no habría reparto de utilidades. Ellos decían que por la pandemia y todos los aviones que rentaron y se quedaron parados, por tanto personal nuevo que contrataron (Y AÚN SIGUEN CONTRATANDO). Y por el precio de la turbosina. Me hicieron llegar un audio diciendo que perdieron más de 30 millones y por ende no habrá utilidades este 2023 respecto a la operación del 2022. Por ende deberían de dar por ley a lo que tengo de conocimiento. Pero ellos se escudan diciendo que hubo mucha pérdida y no habrá reparto este año.”