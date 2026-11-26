Antes de arrancar en forma esta columna, les hablaré de un fenómeno que he observado reiteradamente en los últimos años, y me parece preocupante. La nota original sale en el periódico El Universal, y después diversos medios de comunicación, sean tradicionales o digitales, recuperan la información de dicho medio, y omiten verificarla, limitándose a mencionar: “según publicó…”, y con ello la dan por válida, y se reproduce “como conejo”.

Soy una persona cercana al mundo de la aviación, y por ello me entero prácticamente de todo lo que pasa dentro de este fascinante mundo, no porque tenga el poder de la omnipresencia, sino porque no hay día sin que uno o más trabajadores, de cualquier aerolínea o empresa de aviación, se comunique conmigo para compartirme información, plantear dudas, hacer denuncias, e incluso pedir ayuda.

Hoy me refiero a la publicación de una nota sobre “supuestos despidos masivos” derivados de la “fusión” -inexistente- entre Volaris y Viva. Y lo digo así: la información es falsa. Al contrario, dichas empresas han sacado diversas convocatorias para ocupar diferentes cargos en su interior.

Sí, es una realidad que el alza en el precio del combustible ha afectado a la gran mayoría de líneas aéreas alrededor del planeta, por una guerra que no pedimos, pero sigue en curso, gracias a los gobiernos de Estados Unidos e Israel en contra de Irán.

Lo digo fuerte y claro: en todas las empresas de aviación se despide gente por diversos motivos, pero hablar de despidos masivos me parece un total despropósito, y lo peor es que quien lo afirme sea alguien ajeno a estas dos empresas.

No tengo dudas, con esas declaraciones lo único que buscan es dejar en la mente del lector lo fatídico que resulta que Viva y Volaris conformen una controladora (no una fusión) como hay varias en Europa, Asía y en Estados Unidos, con la finalidad de hacerle frente al futuro.

Siempre lo he dicho, en la aviación hay mercado para todos; por lo menos en nuestro país todavía no está siendo explotado al 100%. Hay muchísimas áreas de oportunidad, así que les pido a mis queridos lectores que no caigan en estas falsas narrativas, que buscan hacerles creer que la creación del Grupo Más Vuelos es perjudicial. Y es que como este discurso ya no hace mella entre los pasajeros, ahora van con los trabajadores.

Dicho lo anterior, cito a mi abuela para expresar que es momento de “ponernos de pipa y guante” para que hablemos del próximo aniversario de la aerolínea de bajo costo, VivaAerobus, porque a finales de este mes, el 30 de noviembre para ser precisos, cumple 20 años.

Ustedes saben que me gusta es el modelo de Viva, y su forma de volar, porque no centraliza las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sino que cuenta con varias bases, siendo su principal la del Aeropuerto de Monterrey, y ahora también en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Estoy segura de que su 20 aniversario nos traerá gratas sorpresas. Viva es una línea aérea muchas veces incomprendida por la gente, pero cuando entiendes de qué va su modelo, ¡es fabuloso!

Viva es una aerolínea joven y muy dinámica; además de conectar con aeropuertos secundarios, ofrece una gran variedad de rutas, por eso es que ahora que llegan a los 20 años de servicio, se están poniendo un “poco serios”.

Me mandaron un adelanto de lo que será el nuevo uniforme que usará el personal de la aerolínea. Recordemos que hace un par de años cambiaron por completo la imagen de la línea aérea, y que en este espacio lo reseñamos, pues en esa ocasión fuimos invitados a ir su hangar en el Aeropuerto de Monterrey a conocer esa nueva imagen, que la verdad, a mí me encantó, porque además de verse muy moderna y fresca, añadieron toques cálidos en sus mostradores.

Ustedes no lo saben, pero lo que más detesto de los aeropuertos es la “luz blanca”, sí, esa que por fría llega a sentirse inhóspita, y en mi caso incluso genera dolor de cabeza. Soy una persona que sufre de ansiedad, y no saben cuánto agradezco los tonos cálidos y acogedores, que hacen que me olvide que estoy en una terminal aérea.

A raíz de ese cambio, la imagen del personal evidentemente se cambió para que fuera acorde con los tonos y paletas de color que hace dos años estaba presentando la línea aérea.

Hoy podemos decir que ese cambio fue más bien sutil, pero ahora vienen ¡con todo! y estoy más que emocionada para saber y conocer el por qué se toma la decisión de cambiar el tono de verde por uno que está chulísimo; un color que me gusta mucho, y de hecho todo el diseño de los nuevos uniformes me parece muy interesante.

Así que estaremos super atentos al momento en que de manera oficial den a conocer este cambio de uniformes, y así enterarnos de cuándo estará programado el estreno; estoy segura que no solo las tripulaciones están ansiosas; conozco perfectamente los nervios que significa cambiar un uniforme.

También lo sé, porque así es todo en esta vida, que no todos están felices, pues no a todos les gusta, pero se vale, ¡bienvenido el disenso! Si me preguntan, a mí el nuevo uniforme me gusta, y mucho, lo veo moderno y elegante, el color como dirían los españoles “me flipa”, y siempre está bien el cambio, no hay que temerle a ellos.

En este espacio solo nos resta felicitar a Juan Carlos Zuazua, CEO de Viva, quien ha entendido a la perfección qué quiere con su aerolínea: una propuesta joven y divertida para viajar, que es de bajo costo y que te conecta desde otros puntos sin centralizar su operación.

También quiero felicitar al personal que todos los días entrega lo mejor de sí, porque gracias a ellos, Viva ha tenido un importante crecimiento dentro de la industria, y ha podido hacer frente a todos los escollos encontrados en el camino, porque los trabajadores son parte fundamental de la aerolínea, mi más grande reconocimiento.

Es el mejor momento para desearles muchísimas felicidades por estos primeros 20 años, ¡y que vengan muchos más!