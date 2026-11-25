American Airlines se vio obligado a desviar un vuelo a Phoenix, Estados Unidos, luego de que un pasajero intentara abrir una puerta del avión sin razón aparente.

El vuelo 1494 de American Airlines fue desviado a Phoenix (PHX) debido al comportamiento disruptivo de un pasajero. American Airlines

La escena ocurrió en un avión que viajaba de San Diego a Chicago este miércoles 25 de noviembre de 2026, uno de los días de mayor movimiento por el Día de Gracias.

Hasta el momento, se sabe que el pasajero recibió atención médica por una lesión menor, aunque no se ha dado a conocer la razón detrás de su comportamiento.

Pasajero intentó abrir una puerta del avión de American Airlines (Tomada de video)

¿Qué pasó en American Airlines? Pasajero intentó abrir la puerta del avión

Momentos de tensión se vivieron en un vuelo de American Airlines cuando un pasajero intentó abrir una de las puertas del avión mientras estaba en el aire.

Según la Policía de Phoenix, el hombre dejó su asiento una hora después del despegue, se dirigió hacia la parte delantera del avión e ignoró las instrucciones de la tripulación para regresar a su lugar.

De un momento a otro, el hombre intentó abrir la puerta justo cuando el avión volaba cerca de la frontera entre Arizona y California, por lo que la tripulación y otros viajeros intervinieron para someterlo.

La policía también informó que el hombre sufrió una lesión menor y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, sin que se divulgara información de su identidad o las motivaciones tras lo ocurrido.

AMERICAN AIRLINES FLIGHT AA1494 DIVERTED TO PHOENIX FOLLOWING SERIOUS IN-FLIGHT PASSENGER DISTURBANCE



An American Airlines flight operating from San Diego International Airport (SAN) to Chicago O'Hare International Airport (ORD) was diverted to Phoenix Sky Harbor International… — FL360aero (@fl360aero) November 25, 2026

¿Qué pasa si se abre la puerta de un avión en vuelo?

Es físicamente imposible abrir la puerta de un avión comercial mientras permanezca en el aire debido a la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la cabina.

En el improbable caso de ocurrir, las personas u objetos sueltos que estén justo al lado de la puerta y sin cinturón de seguridad correrían riesgo real de ser expulsados.