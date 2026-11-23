Así es mis estimados lectores, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tiene previsto cerrar de forma espectacular este 2026. Y será a pesar de los malos deseos de políticos de oposición, viudos del NAIM y medios de comunicación, pero la realidad no se puede ocultar, por más que sigan con su cansino discurso del “aeromuerto”.

Y es que todo parece indicar que su cabeza sigue creyendo esa narrativa falsa, donde el NAIM (de un día para otro) iba a tener la capacidad de recibir más de 130 millones de pasajeros al año. ¡Claro!, sin tomar en cuenta que esa cifra era el límite operacional del NAIM al final de su vida útil.

Por eso al día de hoy siguen preguntando de forma airada -y muy ignorante- por qué al AIFA no están llegando 30 millones de pasajeros al año. Para ellos esa es la prueba más grade del fracaso, pero en las cuentas que hacen estos ignaros no toman en cuenta que esa es la cifra tope para la operación del aeropuerto. No los descalifico por ser legos en la materia; lo que les censuro es que nos les tiemble la mano para desinformar manipulando los datos, y “entender” lo que ellos quieren entender.

Para la gente que no está inmersa en la aviación, las cifras suelen ser su único referente sin llegar a comprender cómo se comporta la industria aérea. De hecho, les cuesta entender cómo funciona el AIFA y el gran beneficio que esta terminal aérea representa como un importante polo de desarrollo.

No puede hacerse un verdadero análisis, si no se toman en cuenta las restricciones para operar vuelos a Estados Unidos, establecidas de manera unilateral por parte de su Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), oficina liderada literalmente por un payaso corrupto -sí, estoy hablando de Sean Duffy-.

Tampoco podrá tomarse en serio ninguna evaluación que deje fuera el impacto que significan los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hablamos de dos realidades sumamente importantes, y a pesar de ellas, el aeropuerto de Santa Lucía muestra un importante crecimiento.

Se tiene previsto que a finales de este año el AIFA alcance los 7.6 millones de pasajeros; esto significa que su crecimiento durante el 2026 fue del 7%, si lo comparamos contra el año anterior, y las variables antes descritas.

Por otra parte, actualmente la capacidad que está manejando el AIFA es de una ocupación entre el 35 y 40%, lo que deja clara su gran capacidad de crecimiento. Nunca de la noche a la mañana, nunca esperando una varita mágica que lo venga a hacer todo realidad; todo lo contrario, de manera seria se calcula que para el 2032 el aeropuerto esté recibiendo cerca de 20 millones de pasajeros al año.

Hoy el AIFA se encuentra en el sexto lugar dentro de los 10 aeropuertos más transitados del país, así que seguirlo llamando “fracaso” no solamente es un gran error, sino que además demuestra la mala leche de sus emisores.

Porque además viene un importante reajuste a la industria aérea, el tema del alza del combustible sigue pegando a nivel mundial, a tal grado que, en la aerolínea bandera de Alemania, Lufthansa, tienen contemplado el recorte de más de mil puestos de trabajo por este motivo.

Siempre hay que observar qué sucede en el mundo, porque no estamos aislados. Que el AIFA haya crecido con muchas cosas en contra, nos habla que realmente es un verdadero éxito.

Habrá que esperar a que dentro de la industria aérea haya un reacomodo, pero el AIFA está más que listo para seguir creciendo de igual forma dentro del mercado nacional como del internacional.

Esto también gracias a su conectividad.

Quien ahora salga con el cuento de que es un aeropuerto aislado en medio de la nada, miente y de forma descarada; se puede llegar desde varios sistemas de transporte público, utilizando el Mexibús la ruta 1 con el ramal “Ojo de Agua” a “Terminal de Pasajeros del AIFA” con un costo de $10 pesos, también se puede llegar por Metrobús, a la estación de trenes en Buenavista y tomar el “Felipe Ángeles” que tiene un costo de $110 pesos.

Pero si lo tuyo no es el transporte público, hay un montón de empresas de transporte que salen de las terminales de autobuses -tanto del Norte como del Sur- con tarifas que van desde los $110 pesos hasta los $170 pesos, como por ejemplo con ETN Turistar o ADO.

Hay otras empresas que salen de puntos estratégicos como el Ángel de la Independencia, el WTC, el Auditorio Nacional, que también te llevan al AIFA por un costo promedio de $125 pesos. También puedes llegar en taxi o en algún transporte de aplicación, e incluso en tu propio automóvil; el AIFA cuenta con un estacionamiento que es de los más cómodos y baratos para dejar tu automóvil: $221 pesos por día y a partir del séptimo día te cobran $68 pesos, estamos hablando que dejar tu auto durante seis días te sale en $1,326 pesos.

Así que, como pueden darse cuenta, hay muchas formas de llegar. Yo que vivo hasta el sur de la ciudad amo irme en el Metrobús hasta Buenavista y de ahí tomar el tren, no saben lo hermoso que es no estresarse por manejar, y ahorrar gasolina.

Por ahora el impacto que ha tenido el tren en la terminal aérea es que se están movilizando alrededor de 8 mil pasajeros al día, de los cuales, entre 2 mil 500 y 3 mil, son pasajeros del AIFA.

Conforme vaya aumentando la demanda, habrá que pensar que será necesario meter varias corridas “exprés” del tren que salgan directo de Buenavista y no paren en ninguna estación, sino que lleguen directo al AIFA.

Me ha tocado ver en Buenavista a familias enteras tomar el tren con maletas y hasta carreolas, que al viajar en este medio de transporte se ahorran mucho dinero, en lugar de viajar en vehículos de aplicación que no están regulados y cobran lo que se les venga en gana, argumentando que se trata de “tarifas dinámicas”.

A mí el AIFA me gusta mucho, me parece sumamente cómodo. Los chilangos los sabemos: “cualquier punto de la Ciudad de México está a dos horas de la Ciudad de México”, así que cuando uno viaja sabe que hay que invertirle tiempo a los traslados.

Datos relevantes del AIFA, en transporte total de pasajeros (esto es sumando pasajeros domésticos con internacionales) la terminal aérea se coloca en la sexta posición, con un crecimiento de septiembre del 2025 a septiembre del 2026 del 8.9%; pero si vemos este crecimiento de enero a septiembre de este año, el incremento de pasajeros es del 9.5%

En cuanto a transporte de pasajeros domésticos, también se posiciona en el sexto lugar dentro de los 10 aeropuertos más transitados del país, con un crecimiento de septiembre de 2025 a septiembre del 2026 del 7.1%, y si hacemos el conteo de pasajeros de enero a septiembre de este año, creció en un 9.9%

Y aquí viene la parte más importante, mucha burla ha tenido esta terminal aérea diciendo que no es internacional, pero para sorpresa de sus detractores en el mes de septiembre ocupa ya el décimo lugar, dado el crecimiento en la parte de transporte de pasajeros internacionales.

Se ha colado dentro de los 10 aeropuertos que más pasajeros internacionales transportan, y de septiembre del 2025 a septiembre del 2026 creció en un 40.3%, que no es poca cosa y si vemos su crecimiento de enero a septiembre de este año fue del 2.9%.

Y eso que solamente estamos hablando de transporte de pasajeros y no de carga, porque ahí el rey indiscutido es el AIFA, tanto en carga total, doméstica e internacional. Aunque sigan diciendo que es “por decreto”, pero por alguna extrañísima razón, las compañías cargueras están super contentas operando en el AIFA.

Ahora, ya que a los opositores las cifras les encantan, el AIFA estará cerrando este año 2026 con ingresos por más de los 3 mil millones de pesos (3 mil 308.70 millones de pesos), cuando el gasto operativo de la terminal aeroportuaria ronda los 2 mil 800 millones, esto es, con una ganancia de 500 millones de pesos aproximadamente.

Si todo lo anterior no les parece espectacular, es porque creen que el NAIM desde el primer día iba a tener ganancias y a manejar 130 millones de pasajeros; pero eso demuestra que de la industria aérea no saben nada, pero sí mucho de narrativas falsas y golpistas.