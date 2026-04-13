Aunque la voz del Papa León XIV irrumpió con firmeza —incluso convocando a una vigilia global de oración bien secundada en buena parte del mundo—, no puede ignorarse lo evidente: se estaba tardando. Durante demasiado tiempo no dijo nada, y cuando la guerra escala y quien puede hablar calla, el silencio deja de ser prudencia para convertirse en complicidad. Hoy, finalmente, habló, y lo hizo con claridad: la Iglesia no está de acuerdo con la guerra, no está de acuerdo con lo que está ocurriendo, y sobre todo, no está de acuerdo en que se utilice el nombre de Dios como pretexto para la violencia. No es menor, pero tampoco es suficiente.

Porque, aunque el mensaje tiene filo, todavía no alcanza el volumen que en su momento tuvieron voces como la del Papa Francisco. Es un paso importante, pero aún no es el golpe que muchos esperarían de una institución que, por su naturaleza, debería ser el contrapeso moral más contundente del sistema internacional. Y ahí surge lo más delicado: cómo se va a reaccionar ante lo que siguió, porque ya circulan versiones inquietantes sobre presiones desde el entorno de Donald Trump, incluso un llamado al nuncio del Vaticano en Estados Unidos desde instancias vinculadas al poder militar, con recordatorios nada sutiles de su alcance. Entre esos mensajes destaca la alusión a Aviñón: un símbolo histórico de subordinación, de control, de lo que ocurre cuando el poder político busca fijar límites al espiritual. No son mensajes para dialogar, son mensajes para alinear. Y el Papa, hasta ahora, no ha respondido a ese punto.

Mientras tanto, la reacción del entorno de Trump ha sido agria, no necesariamente frontal pero sí clara en tono y dirección: incomodidad ante una voz que rompe la narrativa. En paralelo, el intento de negociación simplemente no fue tal. El episodio en Islamabad —con una delegación estadounidense de bajo nivel encabezada por JD Vance frente a representantes iraníes de alto perfil— terminó en lo previsible: nada. Porque no se negocia si no se quiere negociar, se escenifica. Y eso fue lo que ocurrió: no hubo acercamiento real, no hubo concesiones, no hubo intención de construir un punto medio; hubo guion.

Y mientras tanto, el punto crítico sigue intacto: el estrecho de Ormuz. La pregunta no es menor —si se abre, si se cierra, si se condiciona o se militariza—, porque Estados Unidos amenaza con abrirlo por la fuerza mientras Irán responde con la posibilidad de minarlo. Ese no es un desacuerdo técnico, es una chispa. Y en ese contexto, Israel mantiene bombardeos en Líbano bajo el argumento de que ese frente no estaba incluido en ningún supuesto acuerdo. Pero ese es precisamente el problema: no hay acuerdo, hay una farsa, una pantomima, una puesta en escena que nadie puede explicar porque en realidad no existe.

Y mientras ese frente arde, el tablero global se mueve en paralelo. Vladimir Putin aparece en Corea del Norte, recibido por Kim Jong-un con una exhibición de cercanía que no deja dudas, mientras al mismo tiempo ocurre un cruce de frontera entre líderes de las dos Coreas, un gesto histórico cuyo significado sigue siendo incierto: ¿apertura, simulación, mensaje? No está claro, y eso es precisamente lo inquietante. En Asia, otro movimiento delicado: una figura opositora de Taiwán aparece en China arropada por su liderazgo, un gesto que incomoda y que difícilmente es casual.

En ese mismo plano, China y Rusia avanzan en algo más sutil pero igual de relevante: acercamientos con actores que antes ni siquiera podían dialogar con ellos. No hay alianzas formales, pero sí una empatía táctica que en geopolítica puede resultar más peligrosa que una alianza abierta, porque no obliga pero alinea. Mientras tanto, el resto del mundo observa: China calcula, Rusia mide, Europa espera, como en esa imagen repetida del espectador con palomitas. Pero no es pasividad, es cálculo, porque el desgaste está ocurriendo solo.

Y mientras todo eso ocurre afuera, adentro no ha cambiado nada. El elefante sigue en la sala —o más bien, la manada—: conflictos políticos, presión social, tensiones institucionales. Nada se resolvió, solo se desplazó, y ese desplazamiento genera algo todavía más peligroso: incertidumbre acumulada. Porque cuando múltiples frentes quedan abiertos al mismo tiempo, el sistema no se estabiliza, se vuelve impredecible.

Ese es el punto en el que estamos: no en una crisis aislada, sino en un reacomodo simultáneo, sin árbitro claro, sin reglas firmes y sin límites plenamente respetados, con todos los actores aprendiendo, midiendo y probando. La mecha no solo está encendida, está conectada a varios puntos al mismo tiempo, y cualquiera puede detonar en cualquier dirección y con cualquier pretexto.

Porque cuando el mundo deja de operar bajo equilibrios y empieza a moverse por impulsos, el riesgo ya no es dónde estalla. Es que estalle.

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