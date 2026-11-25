Empecemos por el principio, y lo que debemos saber es que en México las aerolíneas pueden operar gracias a una concesión federal de transporte otorgada por el Gobierno Federal que les permite el transporte regular de pasajeros, carga y correo.

Depende de cada línea aérea si utiliza toda su concesión o solamente una parte de esta. Hago la aclaración porque la gente suele tener la creencia que cuando una aerolínea transporta pasajeros, ese es su único trabajo, y no es así, dentro de la gran mayoría de las líneas aéreas, la carga es parte fundamental y tal es el caso de Aeroméxico.

A través de los años el caballero águila ha sido empresa pública y privada, y con los constantes cambios se ha ido adaptando, sobre todo en el rubro de carga; hace algunas décadas tuvo una empresa exclusiva para ello, Aeromexpress, hasta que Aeroméxico y la antigua Mexicana de Aviación dejaron de ser parte de CINTRA en 2004; entonces ambas empresas dejaron de operar como aerolínea de carga, y comenzaron a usar las panzas de sus flotas de manera regular. No fue sino hasta 2011, tras la quiebra de Mexicana, que nace Aeroméxico Cargo.

Partieron del mismo concepto: utilizar la flota completa de Aeroméxico, tanto la troncal como la alimentadora para transportar carga. Al día de hoy podemos decir que los 171 aviones de Aeroméxico y Aeroméxico Connect son los encargados de este modelo de negocio, uno más de los que tiene Grupo Aeroméxico.

Hoy es posible transportar desde 25 kilos, que ellos catalogan como “carga ligera”, hasta 180 kilos que sería ya la carga pesada. Y sí, esa carga viaja junto con las maletas de los pasajeros.

El lunes pasado, junto con otros medios de comunicación, acudí a una visita guiada en Aeroméxico Cargo y fuimos recibidos por su vicepresidente senior, Alejandro Méndez. Él lleva siete años trabajando en la empresa, y comentó que las instalaciones de cargo fueron renovadas hace dos años.

La bodega de carga doméstica que se ubica dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuenta con un espacio de 3 mil de metros cuadrados, divididos en diferentes espacios, dos para recepción y retiro de mercancías, además de 10 andenes donde se conectan los camiones que llevan y traen la carga “pesada”, así como un lugar de recepción especial para la carga ligera.

Instalaciones de Aeroméxico Cargo (Ximena Garmendia)

Al momento de darnos el recorrido pudimos ver cómo llegó un señor con hieleras, donde traía congelados; el primer paso es etiquetar su carga, y después en una ventanilla entregó sus hieleras para que fueran escaneadas, proceso que se lleva a cabo para tener la certeza que no se va a transportar ningún material que ponga en peligro la operación de la aeronave; en caso de contener algo “sospechoso”, hay otra ventanilla donde se le devuelve al cliente, informándole que ha sido rechazada su carga. Si no hay problema, después del escaneo se pesa la carga y se etiquetan para su traslado.

Las dimensiones de la carga ligera no deben exceder los 62 x 54 centímetros. Además, el cobro de la carga depende del envío; ellos tienen varias clasificaciones como los perecederos, animales vivos, pharma (medicamentos), high tech (alta tecnología), incluso “restos humanos”, por mencionar algunos.

En otras columnas les he platicado que las aerolíneas suelen dar este servicio, y en efecto, a los tripulantes nos avisan cuántos van. Los pasajeros no se enteran, primero por un principio de privacidad, y luego porque, aunque ustedes no lo crean, hay gente que se pone nerviosa si sabe que viaja con un cuerpo en el área de carga del avión.

El espacio visitado cuenta con 120 cámaras de videovigilancia para tener un control con las mercancías, ya sea de entrada o de salida. Además, el área cuenta con diferentes cámaras de refrigeración, enfriamiento y congelamiento.

Por ejemplo, cuenta con una cámara fría con certificación de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), la cual es “CEIV Pharma (Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics)”.

El uso de esta cámara surgió a raíz de la pandemia de Covid-19, cuando Aeroméxico hizo una gran labor yendo a China a traer vacunas e insumos que eran vitales para la población; yo recuerdo la imagen de los B787 que traían incluso carga en cabina de pasajeros.

Aeroméxico Cargo también tienen una cámara fría, principalmente pensada para productos perecederos cuya temperatura va desde los 2 grados centígrados hasta los menos 8 grados Celsius.

Y una cámara de congelación que maneja unas temperaturas de -17°C a -30°C, lo que sería un típico invierno en Chicago; estas dos últimas cámaras tienen dos salidas tanto en la parte de llegada de mercancías como de salidas, y así optimizan el manejo de este tipo de productos, cuidando en todo momento que no se pierda la cadena de frío.

Instalaciones de Aeroméxico Cargo (Ximena Garmendia)

Tienen un espacio especial para el traslado de animales vivos, que sí pueden ser de todo tipo, y que se realiza bajo estrictos lineamientos que ordena la IATA; no crean que se transportan sin cuidado alguno; como dato anecdótico, mientras estábamos en el recorrido y nos enseñaban los distintos tipos de transporte que se utilizan para llevar la carga a los aviones, unos gallos no paraban de cantar, según otros reporteros eran gallinas, pero según recuerdo, porque de adolescente tuvimos gallinas, éstas no cantan. Fueran gallos o gallinas, eran aves que estaban esperando ser transportadas a su destino final.

Todo se etiqueta perfectamente, desde el tipo de carga, a dónde va, también vimos instrumentos musicales en sus estuches, seguramente de alguno de los artistas que se presentaron en la CDMX.

En verdad me parece un proceso rapidísimo; nos comentaron que el proceso para documentar una mercancía no va más allá de los 7 minutos, y que hay distintos tipos de clientes: los habituales, que de manera regular envían carga a ciertos destinos, están los de temporada, y por supuesto, los que por alguna razón tuvieron que hacer uso de este servicio por única vez.

Los vuelos que utilizan para el traslado tanto de medicamentos y productos perecederos se van en los primeros de vuelos de la mañana, para aprovechar el clima. El e-commerce ha crecido muchísimo y Aeroméxico se encarga de traerte tus “compritas” que hiciste en línea. De hecho, observamos un carrito de carga etiquetado para Amazon.

Como dato cultural: la temporada más alta dentro de carga comienza en octubre y concluye en diciembre, aunque en los otros meses la carga puede variar dependiendo de los productos que se requieran transportar. Comentándonos que diariamente se pueden llegar a despachar hasta 170 toneladas de carga; se cuentan a su vez con 605 tarimas para poder acomodar tanto la carga que va de salida como la que entra de llegada.

Esto es importante porque acaba con el mito de “bajaron mis maletas del avión porque no cabían”; puede darse ese fenómeno, pero en realidad, lo que hace la aerolínea es sacrificar su espacio de carga, esto es, prefiere “bajar” la carga con tal de que al pasajero sí le llegue su maleta.

No crean que el manejo de la carga es como cargar un camión en la Central de Abastos; es más parecido a un delicado juego de tetris. Por ejemplo, lo que ellos catalogan como “Pharma”, no puede ir junto a perecederos, por lo que en la panza del avión los trabajadores generales tienen que irla acomodando, tomando en cuenta además la carga de las maletas de los pasajeros y el peso de estos. Se tiene que considerar el clima, si hace calor o no, y en qué pista los van a dejar despegar, porque también de eso depende qué tanta carga puedan subir al avión; en fin, para quienes amamos la aviación, es un reto muy divertido.

En esta área de Aeroméxico Cargo laboran aproximadamente mil personas que son las responsables, desde estar en mostrador para los clientes, estar en el área de rayos X, mover la carga, emplayar las mercancías, hasta quienes elaboran la logística del día a día, coordinando personal y vuelos, para que todo llegue bien a su destino, en alguna de las 34 estaciones (aeropuertos) dentro de México para la carga nacional, o en 20 países donde se cuenta con 32 destinos, un ejemplo es España, que manda la ropa de Zara por avión (y del resto del Grupo Inditex).

Para finalizar, dentro del país, Aeroméxico es el rey de la carga. Hablemos brevemente de cifras: de enero a septiembre entre Aerolitoral y Aeroméxico han transportado -tan solo en carga doméstica- 42,314 kilogramos. El competidor más cercano que es Estafeta, aerolínea de carga, transportó en ese mismo periodo 19,754 kilogramos.

Esto significa que actualmente el transporte de mercancías dentro de nuestro país vía aérea lo mueve Aeroméxico, más del 60%, y no se queda para nada atrás en carga internacional, donde ya alcanza a manejar el 50% del mercado, y aquí les van las cifras: de enero a septiembre transportó 84,956 kilogramos; aquí su competidor más cercano es AeroUnión, quien en el mismo periodo transportó 19,817 kilogramos.

Las cifras completas se pueden consultar directamente en la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), pero creo que con estos ejemplos queda claro que la aerolínea bandera lo es tanto en transporte de pasajeros como de carga. Y ahora que se abren nuevos destinos a Europa el intercambio crecerá aún más.

Gracias a Aeroméxico por habernos invitado a conocer las instalaciones de Aeroméxico Cargo. Para muchos fue una nueva experiencia que les permitió ver de cerca el gran trabajo que hacen llevando y trayendo -todos los días- cargas que van desde alimentos, medicamentos, distintos insumos, tecnología y todo aquello que se requiera. En lo personal, la visita me sirvió para comprobar cómo se han modernizado, automatizado y agilizado todos estos procesos, que hace no pocos años me tocaba ver desde las plataformas. ¡Un aplauso para todos los trabajadores que hacen su labor con profesionalismo!