¡Arranca la justa mundialista! Y deben saber que Viva los puede conectar con las tres sedes mundialistas: la Ciudad de México, llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) o al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y por supuesto Guadalajara (GDL) y Monterrey (MTY).

Viva, además de ser la aerolínea oficial de la Selección Mexicana, pone su gran red de conexiones al servicio de los apasionados al deporte del balompié. Y además en sus vuelos se pueden escuchar diferentes anuncios -tanto de bienvenida como de despedida-, y para que pongan atención al anuncio de seguridad, escucharán al famosísimo “Perro” Bermúdez, con su característica forma de narrar.

Y no solo eso, Viva también se encuentra preparando sorpresas para sus usuarios para que tengan experiencias increíbles a bordo, y recompensar a los fans de hueso colorado de la Selección Mexicana, esos que “viven la intensidad del futbol”, por lo que a aquellos que viajen durante esta época mundialista, les recomiendo estar atentos.

Hay que reconocer el dinamismo de esta aerolínea de bajo costo, que al mando de Juan Carlos Zuazua no ha dejado de crecer. Dejen les cuento: durante mucho tiempo Viva fue considerada como “el patito feo” dentro del medio aéreo, porque la simplicidad que buscó para crear un “engagement” con sus pasajeros fue totalmente disruptiva.

Por supuesto las burlas no se hicieron esperar, pero como todo en esta vida, quien ríe al último ríe mejor. De hecho, una de las líneas aéreas que se burló de Viva, terminó desapareciendo. Viva ha sido fiel a su filosofía, y la inigualable administración que han llevado a cabo, así como el inteligente manejo de su producto, hace que el viajar sea un rollo más bien “desenfadado”, y eso es lo que ha terminado por atraer a mucha gente.

Para nadie es un secreto que Viva encabeza el primer lugar en transporte de pasajeros a nivel nacional, y eso es gracias a la personalidad de la línea aérea; por eso ahora nos quiere recordar que, si quieren aprovechar y viajar a las sedes mundialistas, no solamente te conecta con México, sino también con la Unión Americana, a ciudades como Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Miami, Houston y Dallas.

Las salidas a estos destinos son desde aeropuertos como el AICM, Guadalajara, Monterrey, Bajío, Querétaro y Mérida, con rutas directas. ¡Una maravilla!, sobre todo para quienes tienen ganas de andar a tope con la fiebre del Mundial.

Viva, para ir calentando motores, comenzó una campaña a principios de este año, que invita a demostrar el amor por la camiseta de los ratones verdes; lanzó su canción “Viva México”, que representa las tres sedes mundialistas del país, interpretada por Molotov, embajadores de Chilangolandia, EMJAY dejando en alto el nombre de Guanatos, y Mc Davo dándolo todo para que la gente sepa que en la Sultana del Norte “también hace aire”.

Si deciden viajar por Viva, podrán hacerlo en una amplia flota de 110 aviones modelo A320 y A321, de las más modernas del país. Y ya que estamos hablando de aviones, debo decirles que la aerolínea anunció una alianza con Sabritas, y lo hizo como ellos saben “gritando”, con el livery (librea) de un avión; y al verlo, en automático te quedas con dos cosas: con el antojo y con la idea certera de que “no puedes comer solo una”. Lo confieso, yo no puedo.

Soy un verdadero monstruo traga-papas. Esta nueva aeronave estará volando distintas rutas nacionales, con la finalidad de que a más de 33 mil pies de altura comience la fiebre por el deporte, 11 contra 11 corriendo detrás de un balón.

Para Olga Quiróz, directora de Mercadotecnia de Viva: “En Viva siempre buscamos conectar a nuestros pasajeros con aquello que más les apasiona. El futbol tiene la capacidad de unir personas, ciudades y emociones, y junto a un aliado tan icónico como Sabritas queremos que nuestros pasajeros vivan esta celebración desde que despegan”.

Si tienen la oportunidad de volar en esta aeronave podrán disfrutar de diversas activaciones a bordo, de dinámicas exclusivas y experiencias interactivas para vivir la intensidad de ese deporte que a muchos nos apasiona, el futbol.

Nos piden estar al pendiente, pues como indicó la gente de Viva en su comunicado:

“Esta colaboración forma parte de la estrategia de Viva para seguir ofreciendo experiencias memorables a sus pasajeros… Por su parte, Sabritas se suma a esta iniciativa para acompañar a los aficionados durante sus trayectos y celebrar junto a ellos uno de los momentos deportivos más importantes del mundo.

Muy pronto se darán a conocer más detalles sobre las actividades y sorpresas que estarán disponibles para los pasajeros. Porque cuando se trata de futbol, la emoción no comienza en el estadio: comienza desde el viaje.”

Ya lo saben, ¡ojo avisor! y ojalá les toque viajar en ese avión, muy llamativo por su livery amarillo de papas Sabritas. Mi recomendación: se divierten de lo lindo, porque para eso es la vida, para pasarla bien y nada mejor que en las alturas. Sé de lo que hablo.