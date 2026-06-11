La fiesta mundialista está por arrancar, y bajo el liderazgo de Juan Carlos Zuazua, Viva se fortalece al conectar a esta aerolínea de bajo costo con España, gracias a su alianza con Iberia, la línea aérea bandera de España, aumentando los viajes entre México y Madrid.

Esto es posible gracias al código compartido que existe entre la española Iberia y la mexicana Viva, que suma un punto más de salida al viejo continente, pues ya desde hace tres años se puede viajar a la capital de España saliendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y ahora se añade la bellísima Sultana del Norte, Monterrey.

La enorme conexión de vuelos que ofrece Iberia, convierte a Madrid en la puerta de entrada a Europa; en dicho continente la aerolínea maneja más de 40 destinos, además de las rutas a Medio Oriente. Ahora, para los que vivimos de este lado del Atlántico es mucho más sencillo viajar al viejo continente, pues no se requiere comprar los boletos por separado; si quieres cruzar el charco, solamente planeas tu viaje, y a través de Viva adquieres tus boletos hasta tu destino final.

Lo maravilloso de volar de esta forma, con código compartido, es que tampoco te tienes que preocupar por el equipaje, ya que este se documenta desde tu salida, hasta el destino elegido, y en caso de que tengas alguna conexión, no tendrás que recoger tu maleta y volver a documentarla, lo que ahorra tiempo y descalabros.

Monterrey será sede mundialista, y por supuesto se convierte en una excelente opción para los aficionados del futbol llegar por Iberia, y ya entrados en gastos, disfrutar de nuestro hermoso país gracias a la gran conectividad ofrecida por Viva, que te puede llevar a destinos de playa, a ciudades coloniales e históricas, ciudades fronterizas, aprovechando la gran presencia que tiene dentro de la República mexicana.

Para Viva es importante ofrecer más conexiones a sus usuarios, y sobre todo ponerles en la palma de la mano la oportunidad de volar a Europa de forma mucho más sencilla; de igual forma, darle la bienvenida a los usuarios de Iberia para que a su vez tengan la ventaja de recorrer las bellezas que México ofrece. En especial ahora que estamos por iniciar el Mundial.

Es importante que sepan que Iberia está operando estos vuelos -tanto en el AICM como en Monterrey- en aviones de la fabricante francesa Airbus, modelo A330-200, que cuentan con una capacidad para transportar a 288 pasajeros. Con tres frecuencias a la semana y saliendo de la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Viva no solo te conecta al otro lado del océano Atlántico, también lo hace con el “País de la Belleza”, Colombia, y con esto refuerza su presencia en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Con dos vuelos a Cartagena y a Medellín.

Para la alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, este vuelo inaugural significa “El inicio de esta ruta es una gran noticia para Cartagena, ya que es una gran oportunidad para que más gente nos visite y se enamore de los encantos de nuestra ciudad como la Ciudad Amurallada, el Castillo de San Felipe y, por supuesto, nuestras hermosas playas. Este impulso al turismo se convertirá también en un mayor crecimiento económico y más posibilidades para nuestra gente”.

Cuando se inaugura una ruta, sobre todo en el extranjero, como es en este caso, suele suceder algo muy llamativo: durante el carreteo y antes de llegar a la posición final donde bajarán los pasajeros, desde cabina de pilotos se asoman por las ventanillas desplegando las banderas de ambos países en señal de hermandad.

El secretario de Turismo de Cartagena, Milton Pereira, consideró “La apertura de esta nueva ruta directa entre Cartagena y Ciudad de México representa un avance estratégico para la consolidación de nuestro destino en uno de los mercados emisores más importantes para Colombia.

México no solo es un país hermano con profundos lazos culturales y comerciales, sino también un mercado con un enorme potencial para el turismo vacacional, de reuniones y de negocios. Cada nueva conexión aérea amplía las oportunidades de intercambio, fortalece la competitividad del destino y facilita que más viajeros descubran la riqueza histórica, cultural y gastronómica de Cartagena.

Celebramos la confianza de Viva en nuestra ciudad y continuaremos trabajando para fortalecer la conectividad internacional, diversificar los mercados emisores y generar mayores beneficios económicos y sociales para todos los actores de la cadena de valor del turismo”.

Para el vuelo con destino a Cartagena, a VivaAerobus se le otorgó el número de vuelo 1533, año en que se fundó la ciudad de Cartagena, para dejar constancia de que se le hace honor a este destino. Habrá tres frecuencias semanales, saliendo los días martes, jueves y sábados desde el AIFA a las 19:25, para estar llegando a Cartagena a las 00:30.

Y el regreso será los miércoles, viernes y domingos, saliendo del Aeropuerto de Cartagena, a las 01:30 de la madrugada para estar llegando al AIFA a las 04:45 de la madrugada; en buenas palabras, es un vuelo “tecolote”. El nombre no es peyorativo, sino descriptivo, y créanme que es un horario que tiene muchísimas ventajas, sobre todo si quieren conectar en México con la red de destinos con los que cuenta Viva, o solo desplazarse a la Ciudad de México, que ahora con el nuevo Tren Felipe Ángeles podrán conectar con la estación Buenavista, que es un centro multimodal de conexiones de transporte público, ir a donde quieran.

La presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, expresó “La apertura de esta nueva ruta entre Cartagena y Ciudad de México fortalece la conectividad internacional de Colombia y amplía las oportunidades para seguir atrayendo viajeros, inversión y negocios desde un mercado estratégico como México.

Cada nueva conexión aérea acerca a Colombia al mundo y contribuye a posicionar nuestros destinos en los mercados internacionales. Cartagena continúa consolidándose como uno de los principales hubs turísticos del país y esta ruta facilitará que más viajeros descubran la diversidad, la cultura y la oferta de experiencias que hacen de Colombia, el País de la Belleza, un destino cada vez más competitivo y atractivo”.

En Cartagena están tan contentos con estos nuevos vuelos, solamente hay que recordar que Viva comenzó operaciones en Colombia en el 2021, llegando a su capital, Bogotá, para después ampliar las opciones de salida sumando a los Aeropuertos de Guadalajara en 2022 y después a Monterrey en el 2023.

Por tal motivo para la gerente de la Concesión del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, Patricia Mejía, dijo que “Esta nueva conexión directa con el país azteca fortalece la posición de Cartagena como uno de los destinos más importantes de América Latina y abre nuevas oportunidades para la ciudad. Desde el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez continuaremos trabajando para fortalecer la conectividad aérea y seguir acercando a Cartagena con más destinos, más viajeros y más oportunidades”.

Como dato adicional, hasta el momento Viva ha transportado entre México y Colombia a más de un millón de pasajeros en todas las rutas que mantiene, gracias a sus tarifas competitivas y a su modelo que gusta entre los viajeros de la “low cost”.

La presidenta ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez Hurtado, considero que “La llegada de esta nueva ruta entre Cartagena y la Ciudad de México es resultado de un arduo trabajo que hemos estado haciendo para fortalecer la competitividad y conectividad de nuestra ciudad.

Valoramos que Viva Aerobus haya identificado el potencial de Cartagena, facilitando un acceso eficiente y cómodo para que un mayor número de turistas internacionales puedan descubrir sus atractivos turísticos. Este avance no solo impulsa la economía regional, sino que también representa una oportunidad estratégica para el crecimiento del turismo y los negocios, consolidando a Cartagena como un destino de referencia internacional en el mercado mexicano”.

La directora ejecutiva COTELCO Cap. Cartagena y Bolívar, Adriana Corena Guerrero, mencionó al respecto: “La llegada de Viva Aerobus a Cartagena es el resultado de un trabajo articulado entre el sector hotelero, el aeropuerto, la Secretaría de Turismo, Corpoturismo y Procolombia. Esta nueva ruta con México demuestra que cuando el sector público y privado trabajan juntos, Cartagena gana. Nuestros hoteles afiliados están listos para recibir a estos visitantes con una oferta integral de alojamiento, gastronomía, bienestar y cultura. Desde COTELCO Capítulo Cartagena y Bolívar, seguiremos impulsando la conectividad que nuestra ciudad merece”.

Pero no crean que Cartagena es el único destino, saliendo también del AIFA, se tendrá conexión con Medellín en Colombia. Dejando claro que apuesta por traerle a los pasajeros más opciones de vuelos, así como para fortalecer la conectividad que ya tienen en el AIFA, tanto nacional como internacional.

En el caso del vuelo a Medellín, son cuatro vuelos semanales, comenzando los días lunes, miércoles, viernes y domingo saliendo del AIFA a las 19:50 para estar aterrizando en Medellín a las 00:10.

Para el regreso, los vuelos son los días martes, jueves, sábado y lunes, saliendo del Aeropuerto de Medellín a las 00:10 y estar llegando al AIFA a las 04:50 de la madrugada, de igual forma que el de Cartagena; vuelos nocturnos con la gran ventaja de que a las 5:00 comienza la primera corrida del Tren Felipe Ángeles, que conecta con la citada estación multimodal Buenavista.

Remato con lo que bien expresó el director de comunicación, Walfred Castro Novelo, “Colombia es un mercado clave para Viva, ya que existe un gran intercambio turístico entre este gran país y México. Celebramos por ello seguir fortaleciendo nuestra presencia al aterrizar en la hermosa ciudad de Cartagena facilitando que cada vez más turistas puedan viajar entre ambas naciones. Sabemos que a muchos colombianos les gusta visitar México, así que esperamos que puedan aprovechar esta nueva ruta para hacer que sus viajes de placer o negocios sean más sencillos y accesibles que nunca”.

Colombia es el tercer país con quien más intercambio turístico tenemos; en primer lugar están los Estados Unidos, seguidos por Canadá. Por eso este destino es crucial para nuestro país. Fortaleciendo lazos de amistad y de conexión aérea, Viva nos invita a viajar.