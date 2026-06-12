El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), emitió un comunicado por medio del cual dio a conocer que recibió un nuevo reconocimiento del que resaltó, se trata de un logro institucional.

“El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles informa que, en esta fecha la Terminal de Aviación General (FBO), recibió el reconocimiento como Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones (ELHTE), por parte de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA)” AIFA

En su desplegado, el aeropuerto explicó que se trata de un galardón con el que se le reconoce por ser un "Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones (ELHTE)“.

Sobre el nuevo reconocimiento que se añade a su lista, el AIFA resaltó que se demuestra que sigue cumpliendo a cabalidad con las disposiciones en materia de protección de la salud.

AIFA recibe galardón por ser un espacio libre de humo de tabaco

La Terminal de Aviación General del AIFA recibió la certificación como Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco y Emisiones (ELHTE) por parte de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).

Durnate un acto oficial, se hizo entrega del galardón y en él, participaron representantes de la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Salud del Estado de México y titulares de la propia CONASAMA.

AIFA (Andrea Murcia Monsivais)

También participaron autoridades del Instituto de Salud del Estado de México, quienes avalaron la certificación y respaldaron el cumplimiento de los lineamientos establecidos para espacios libres de humo y emisiones.

Cabe destacar que el reconocimiento ELHTE se otorga solo a los espacios e inmuebles que cumplen con la prohibición total de fumar, vapear o consumir productos de tabaco en las áreas certificadas.

La certificación se enmarca en un protocolo diseñado por la Secretaría de Salud y la CONASAMA, que busca proteger a la población contra los efectos del humo de segunda mano y de las emisiones de dispositivos electrónicos.

AIFA presume logro institucional por nuevo reconocimiento

Al informar sobre la obtención del reconocimiento que recibió por ser un Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco, el AIFA afirmó en su comunicado que se trata de un logro institucional.

Sobre ello, el el aeropuerto destacó que la certificación acredita el cumplimiento de disposiciones y buenas prácticas orientadas a la protección de la salud dentro de sus instalaciones.

Finalmente, subrayó que el reconocimiento se traduce en la generación de entornos seguros para usuarios, pasajeros y trabajadores, reforzando su compromiso con la salud pública.