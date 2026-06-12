El día 8 de junio Grupo Aeroméxico anunció, a través de un comunicado, su más reciente alianza con Grupo Bimbo cuya finalidad es impulsar el uso de combustibles sostenibles de aviación, también conocidos como SAF, por sus siglas en inglés (Sustainable Aviation Fuel).

¿Cómo se da esta alianza? Lo que se busca es apoyar precisamente la utilización de SAF en los viajes corporativos y de negocios que tengan en toda América Latina y México.

La aerolínea de caballero águila y la empresa del “Osito Bimbo” tienen un claro compromiso en la reducción de la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera. Ambos grupos son conscientes de que cada pequeña acción en favor de la sostenibilidad, nos hace avanzar un pasito más en el combate al cambio climático; por ello hacen uso de los mecanismos de “asignación y trazabilidad”, reconocidos internacionalmente, con los cuales acreditarán las reducciones de los GEI a la atmósfera en los vuelos de Aeroméxico.

Con este nuevo acuerdo, ambas empresas buscan mitigar los GEI. En el caso de la aerolínea, lo estará haciendo con la reducción de las emisiones “Alcance 1” al utilizar SAF en los vuelos; por su parte, Grupo Bimbo reducirá sus emisiones de GEI de tipo “Alcance 3”, generadas en los viajes de negocio, preponderando los vuelos que utilicen SAF en cierta proporción, y disminuya las emisiones de GEI a la atmósfera.

Sepan ustedes que actualmente mucha gente busca sus vuelos y decide con base precisamente en la reducción de su propia huella de carbono; esto es posible porque al comprar el boleto, la aerolínea te avisa el porcentaje de las emisiones de CO2 que se ahorran en ese vuelo, derivado del uso del combustible.

Pongo un ejemplo para que quede más claro: el vuelo directo a Ámsterdam de Aeroméxico, programado para el próximo 10 de agosto emite 18% menos de CO2 que otro vuelo que utiliza la misma ruta MEX-AMS.

Esta alianza anunciada busca que los trabajadores de Grupo Bimbo que realicen viajes de negocios lo harán en vuelos que tengan menos emisiones de GEI a la atmósfera, reforzando los objetivos trazados para la descarbonización, tanto por parte de Grupo Aeroméxico como de Grupo Bimbo.

O como bien lo señalan ellos en su comunicado: “este esfuerzo conjunto refuerza los objetivos de descarbonización de largo plazo de ambas organizaciones y consolida su liderazgo en materia de sustentabilidad corporativa”.

Este tipo de estrategias corporativas marcan un hito dentro de la industria aérea. Aeroméxico está trabajando arduamente en conseguir la meta de cero emisiones para el 2050, y con esta nueva alianza fortalece su liderazgo al impulsar el uso de vuelos más verdes, lo que es posible gracias que su flota de aviones permite que cada vez en más vuelos se utilice SAF.

Para ambas organizaciones, la adopción de estas medidas no son una quimera, sino una realidad que permite avanzar rumbo a una descarbonización. La decisión de Bimbo permite seguir invirtiendo en nuestro país para que se siga usando el SAF en México, así como impulsar el desarrollo de este combustible amigable con el medio ambiente.

Para la directora de Sostenibilidad & ESG en Aeroméxico, Karen Farías, “Esta alianza refleja cómo la colaboración puede acelerar la transición hacia una aviación más sostenible en México y América Latina, impulsando acciones concretas para reducir emisiones en actividades clave como los viajes de negocio…La transición sólo será posible mediante una red de aliados comprometidos con reducir significativamente el impacto ambiental de toda su cadena de valor y avanzar hacia metas de largo plazo para 2050. Este acuerdo marca un precedente en la región y demuestra que es posible avanzar hacia soluciones concretas, medibles y alineadas con los desafíos climáticos globales”.

Por otro lado, la directora global de Sustentabilidad de Grupo Bimbo, Alejandra Vázquez, dejo claro: “Tenemos un objetivo claro al 2050: que Grupo Bimbo sea una empresa con cero emisiones netas de carbono. Para lograrlo, iniciativas como la que hoy tenemos con Aeroméxico, suma un ‘granito de harina’ a esta meta que requiere el trabajo conjunto de todos los actores a lo largo de nuestra cadena de valor”.

No nos olvidemos que por el momento el SAF es la actual solución que se tiene para combatir el cambio climático; con este tipo de combustibles es posible reducir los Gases de Efecto Invernadero, incluso hasta en un 80%.

Y por si eso no fuera poco, la fabricación de este combustible sostenible de aviación se hace a partir de materias primas como lo son los residuos orgánicos, y que al final es energía renovable, a diferencia de la turbosina que se elabora a partir del petróleo -que es energía fósil- y que, en algún momento de la historia, se va a acabar porque es un recurso finito.

El director global de Compras en Grupo Bimbo, David Hernández, opinó al respecto: “En Grupo Bimbo creemos que la sostenibilidad debe integrarse en cada decisión de negocio y de abastecimiento. Esta alianza con Aeroméxico demuestra cómo la colaboración con socios estratégicos puede ayudarnos a reducir emisiones más allá de nuestras operaciones directas y avanzar de manera tangible hacia nuestra meta de cero emisiones netas para 2050″.

Para la industria aérea, la descarbonización es sumamente importante; además de cumplir con los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), esta iniciativa de Grupo Aeroméxico y Grupo Bimbo aborda distintos frentes y diferentes aristas de la problemática, y esperamos que tengan mucho éxito.

El combate al cambio climático está en nuestras manos, y comprometernos a utilizar energías verdes que ayuden a la disminución de la huella de carbono, siempre serán bienvenidas.

Las dos son “marcas famosas”, así reconocidas por Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y sus largas trayectorias, así como el posicionamiento entre el público consumidor están fuera de toda duda. Es una excelente señal que las dos empresas mexicanas se unan y hagan un frente común, lideren la iniciativa, e inviten al resto a seguir su ejemplo, y se sumen a la causa.