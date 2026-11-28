“Las leyes nacen en el Congreso, pero cobran vida en los tribunales”, dijo el pasado 26 de noviembre el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez.

Es uno de los tribunales más grandes de América. Ha dado lecciones de humanismo y hay confianza en que estará a la altura de la maravillosa iniciativa contra la violencia vicaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata de una reforma que beneficiará a las madres de todo el país, pero su éxito dependerá en gran medida de que en la Ciudad de México se resuelvan casos que ya atienden tanto el Poder Judicial local, encabezado por el magistrado Rafael Guerra, como la fiscalía capitalina, a cargo de la joven abogada Bertha Alcalde Luján.

Sentencia en lenguaje para la infancia

Antes de analizar la reforma, recordaré un episodio que honra al TSJCDMX, relacionado con otra iniciativa de reforma, la presentada por el diputado Ricardo Monreal para contener los abusos de las aseguradoras privadas de gastos médicos.

Conozco la historia: un pequeño que sufre cierta enfermedad crónica y autoinflamatoria que provoca terribles dolores necesitaba opciones de tratamiento fuera de México. Su familia había pagado durante décadas una póliza muy amplia y excesivamente cara.

Por razones personales, el niño debía estudiar en Estados Unidos y la escuela exigía un seguro válido en aquel país. Se pidió autorización a la aseguradora, pero esta dijo que no. ¡Por ningún motivo!

¿Argumentos para la negativa? Un contrato que podía interpretarse a favor de la aseguradora o del niño. La compañía se montó en su interpretación y de ahí no se bajó. Con la arrogancia que caracteriza a los altos ejecutivos insensibles ante el dolor del prójimo, mandaron al carajo al menor y a su familia: háganle como quieran.

Su madre acudió a un juzgado del TSJCDMX para demandar a la empresa. Era 2022, ya con Rafael Guerra al frente de la institución. Bien asesorada, la mamá del niño argumentó una interpretación diferente —y en mi opinión correcta— del contrato y esgrimió una reflexión filosófica todavía más importante: no puede ni debe haber contrato que afecte los derechos de un menor.

La jueza Claudia Díaz Zepeda dio la razón a la familia. Redactó dos versiones de la sentencia: una con las formalidades legales y la otra en lenguaje sencillo, fácil de entender para el pequeño de 12 años de edad.

La jueza no les escribió a los abogados: le escribió al niño.

Le explicó que todas las personas, también los menores, tienen derechos humanos que protegen su bienestar, su salud y su educación. Le contó, en lenguaje casi de cuento infantil, lo que su mamá había pedido al tribunal, lo que ella decidió y por qué lo hizo: básicamente, por el interés superior de la infancia, como lo mandan la ley, los derechos humanos y la más elemental decencia.

Y cerró con una frase de enorme dignidad: “Así lo determiné para que se cumpla en tu favor”.

Es verdad, las personas juzgadoras no hacen las leyes, pero les corresponde aplicarlas con criterio y sensibilidad. Así ocurre en la mayoría de los casos en la judicatura capitalina, que claramente se identifica con los valores de la izquierda.

La violencia vicaria

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma en materia de justicia familiar para enfrentar la violencia vicaria, que es aquella en la que los hijos son utilizados, casi siempre por el padre en una separación, para dañar a la madre.

Cuando se apruebe y se aplique, las cosas mejorarán bastante para las madres de todo México.

Comparto lo que me escribió una madre víctima de violencia vicaria. Ella ha batallado en exceso para obtener justicia, pero confía en ganar pronto gracias a la fuerza que la reforma dará a sus argumentos.

Lleva años peleando contra un exmarido abusivo y económicamente poderoso que no la deja ver a sus hijos e hijas. Vivimos nuevos tiempos: sabe que la iniciativa de Sheinbaum representa una oportunidad histórica para proteger a las mujeres y a las infancias.

Me pregunta algo que le inquieta: ¿la reforma beneficiará a madres como ella, que han litigado durante demasiado tiempo contra un marido influyente y violento, o solo apoyará a las mujeres que inicien litigios después de aprobada?

Confío en que la iniciativa permita reparar de inmediato el perjuicio causado a tantas mujeres separadas durante años de sus hijos por miserables padres que solo poseen dinero.

La iniciativa de Sheinbaum abre una puerta de esperanza

Como subrayó la presidenta, los hijos no deben ser utilizados como rehenes. Su reforma es un paso significativo para las mujeres que durante años han denunciado la violencia vicaria.

Es muy positivo que la iniciativa proponga emitir medidas de protección en 24 horas, facilitar la restitución de los hijos, impedir las demandas en cadena, valorar integralmente las pruebas y evitar la revictimización.

Demasiadas madres han sido revictimizadas por exmaridos que no solo les quitan a los hijos y el patrimonio, sino que incluso las acusan de extorsionadoras. Hay casos en que las han encarcelado después de devastarlas económica, emocional y físicamente.

Tres casos emblemáticos

El de Gabriela Pablos Saucedo, que lleva alrededor de seis años luchando por los derechos de sus hijos. El de Maha Schekaibán, madre de cinco hijos, separada de ellos desde hace mucho tiempo después de denunciar violencia familiar. Y el de Paola Domínguez Ramos, que en más de seis años no ha visto a sus pequeños.

En la judicatura local, el magistrado Rafael Guerra puede y debe tomar medidas y, como hombre honesto, las tomará para que se haga justicia.

La reforma transformará la realidad atroz que viven numerosas madres. Y ojalá Claudia Sheinbaum —presidenta, mujer, madre y abuela— elabore otra iniciativa contra otros tipos de violencia que sufren las mujeres: económica, física, emocional. La violencia machista tiene muchas formas y todas deben combatirse.

Las leyes pueden reformarse, las sentencias pueden revisarse, los daños materiales pueden repararse. Los años de infancia que se pierden, los años de convivencia con sus hijos que le arrebatan a una madre, jamás podrán devolverse. Pero la esperanza de justicia que genera la iniciativa presidencial ya es un alivio.

Otros casos…

En un próximo artículo analizaré el extraordinario trabajo de la ministra en retiro Margarita Ríos Farjat, quien llegó a la Suprema Corte propuesta por AMLO. Apoyó a la 4T, pero lamentablemente —ignoro sus motivos— tuvo grandes diferencias con López Obrador. Hoy solo diré que Margarita dio lecciones importantísimas a favor de la niñez, de las mujeres y contra los abusos de las aseguradoras. Habrá tiempo de recordarlas.