El Gobierno de México presentó un paquete de reformas en materia de justicia familiar en la conferencia de Claudia Sheinbaum que busca reducir los tiempos de los procesos judiciales, garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y combatir la violencia vicaria.

La propuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contempla cuatro ejes para transformar los procedimientos familiares, tal y como se explicó en la conferencia matutina de este 26 de noviembre.

Las modificaciones buscan que las medidas de protección más urgentes se apliquen desde la publicación de la reforma, sin prórrogas, mientras que los cambios tecnológicos y administrativos tendrán una implementación gradual.

Eje 1: Infancia en centros de asistencia para agilizar adopciones

La iniciativa sobre la reforma sobre Divorcio y violencia vicaria propone juicios especiales por abandono con audiencias en un máximo de 25 días, evaluaciones de idoneidad para adopción en 45 días y procedimientos de entrega voluntaria y segura de menores, con resolución de patria potestad en 10 días. Actualmente, entre 25 mil y 35 mil menores viven en centros de asistencia.

Reforma familiar 2026 sobre el divorcio y violencia vicaria (Gobierno de México )

Eje 2: Divorcio y alimentos para proteger el patrimonio

Se plantea en la reforma sobre Divorcio y violencia vicaria, una sola audiencia para decretar el divorcio y establecer medidas provisionales, además de separar la resolución de bienes. También se contempla una pensión alimenticia provisional desde el inicio y consultar ingresos reales ante el SAT y los bancos.

Reforma familiar 2026 sobre el divorcio y violencia vicaria (Gobierno de México )

Eje 3: Violencia vicaria para protección en 24 horas

La propuesta a la reforma sobre Divorcio y violencia vicaria, busca suspender convivencias y ordenar la restitución de hijos en situaciones de riesgo, prohibir la mediación con la persona agresora y frenar las demandas judiciales utilizadas para hostigar a las madres.

Reforma familiar 2026 sobre el divorcio y violencia vicaria (Gobierno de México )

Eje 4: Protección infantil para que niñas y niños tengan voz

Se garantizará en la reforma sobre Divorcio y violencia vicaria que los menores sean escuchados según su edad y madurez, cuenten con representación especializada y reciban notificaciones judiciales en cinco días cuando sus derechos estén en riesgo.

Reforma familiar 2026 sobre el divorcio y violencia vicaria (Gobierno de México )

¿Cuándo entraría en vigor la reforma familiar 2026 sobre Divorcio y violencia vicaria?

El paquete de la reforma sobre Divorcio y violencia vicaria, plantea aplicar inmediatamente las medidas de protección, adopción, divorcio y pensiones alimenticias desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La digitalización de expedientes, los juicios en línea y la reorganización de juzgados se implementarían gradualmente.

El objetivo con esta reforma sobre Divorcio y violencia vicaria es construir una justicia familiar más rápida, con perspectiva de género y centrada en el interés superior de la infancia.