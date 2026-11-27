Héctor Aguilar Camín celebra en Milenio la caía del Chapo Isidro. Aplaude lo que en su opinó representa: “la aceptación binacional” de que México y Estados Unidos “no pueden convivir con el crimen organizado de México”.

¿O sea, don Héctor, sí podemos convivir con el crimen organizado de EEUU?

Hoy, en Excélsior, Jorge Fernández Menéndez, y en El Financiero, Raymundo Riva Palacio, plantean lo mismo: México y EEUU deben combatir a las mafias de México, y ahí se detienen.

Queda claro: ellos pueden ser felices —como las lombrices— con las mafias de Estados Unidos…, aunque sean las que pagan, las que cobran, las que más ganan, las que lavan el dinero del negocio ilegal, las que venden las armas, las que distribuyen sustancias ilegales por toda la nación vecina.

Aguilar Camín apunta una gran verdad: durante años México ha detenido a capos (no pocos han fallecido en enfrentamientos), pero la estrategia de descabezar bandas ha producido más violencia, no menos.

La solución, dice Aguilar Camín, está en castigar no solo a los capos, sino a sus socios políticos, los “gobernadores cómplices” de los que, según él, “habló en una mañanera el secretario García Harfuch, lo que todo México conoce como narcopolíticos”.

Omar García Harfuch no habló de gobernadores ni de narcopolíticos, sino de “autoridades que se dejaron corromper”. Lo de gobernadores cómplices y narcopolíticos es cosecha de Aguilar Camín.

Pero aceptemos las categorías del comentócrata y hagamos la pregunta fundamental: ¿cuándo vamos a exigir que EEUU combata a sus narcopolíticos? Los hay y son poderosos: de otro modo no florecería en aquel país el negocio de las drogas ilegales. Pero nadie los cuestiona, o no en México.

Aguilar Camín, haciéndose el vivo, da “un tip”: narcopolítico es, según él, Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa. Y cierra su texto preguntando si puede haber por ahí otro “tip”.

Sobran “tips”; es decir, sobran tipos que dan el perfil, y los peores están más allá de Morena: los prinipales pájaros de cuenta han participado en la oposición.

¿Debemos olvidarnos de Felipe Calderón, socio político del superpolicía del panismo, Genaro García Luna?

En Ni venganza ni perdón, el libro que escribió con Julio Scherer Ibarra, el muy calderonista Jorge Fernández Menéndez cita a Milan Kundera, quien dijo que la lucha del ser humano contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Menciona también a Borges: “el olvido es la única venganza y el único perdón”.

La contradicción entre Borges y Kundera la resuelve otro libro, anterior, del padre de Scherer Ibarra, Julio Scherer García, fundador de Proceso: La terca memoria, que es lo contrario del olvido.

La terca memoria debe llevarnos a juzgar, veinte años después, las atrocidades criminales de Calderón y García Luna, los padres de la terrible violencia que padecemos desde 2006.

Otro tip para la enciclopedia de la narcopolítica de Aguilar Camín: la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, panista. Según The New York Times, su exfiscal Guillermo Zuany habría recaudado dinero de grupos criminales para su campaña de 2021.

La política del pasado se rompió, ¿sin que nadie la rompiera?

Tengo en mi casa una taza que quiero mucho, pero que sufre por una herida en su borde. Es la última de cuatro que compré hace casi diez años en un pequeño comercio de la colonia Polanco, en la Ciudad de México. Hasta entonces nunca había comprado tazas. Las otras tres, gemelas de la sobreviviente, ya no existen. Una se me cayó. Las otras dos se rompieron cuando yo las lavaba.

Hace unos meses adquirí tazas nuevas. Así, dejé de usar la última de su estirpe para conservarla. Está astillada y puede quebrarse en cualquier momento. Una pena que no haya seguro de gastos médicos para las tazas. Lo entenderá el diputado Ricardo Monreal.

Hoy, sin darme cuenta, me serví el café en la taza semirrota. Y aquí estoy, preocupado por la taza… y por esa comentocracia que quiere romper a México al exigir que hagamos solo lo que ordenan los gringos.

En su “Oda a las cosas rotas”, Neruda habla de las cosas que en una casa se van rompiendo sin que nadie las rompa. No es el caso de mis tazas: las rompí yo, por descuidado.

Gobernar México debería ser tan complejo. Pero si se hace con descuido, de mala gana o siguiendo instrucciones de EEUU, se rompen las políticas públicas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha gobernado con más cuidado que sus antecesores y con más trabajo: por eso lo que hace parece tan simple. Y sí, es sencillo —aunque sea incómodo— dar una lección mundial de austeridad viajando en clase turista 21 horas hasta el otro lado del mundo, donde la gente tendría que caminar cabeza abajo, pensaba Alicia, la del país de las maravillas. San Agustín ni siquiera creía que hubiese personas en las antípodas: la Biblia no lo afirmaba, y punto final.

Impedir la corrupción debería ser sencillo, y lo es si se hace con cuidado. La Operación Enjambre, que persigue a corruptos en cargos públicos, es como lavar la vajilla con atención: separar lo que ya no puede limpiarse sin quebrar el sistema. Es la indicación que dio la presidenta Sheinbaum a su gabinete de seguridad, y la han cumplido el general Ricardo Trevilla Trejo, Omar García Harfuch y Rosa Icela Rodríguez.

La limpieza en Sinaloa se está logrando. Porque es lo correcto, no por la inaceptable presión de EEUU.

García Harfuch dijo recientemente que los criminales pudieron actuar con impunidad porque hubo autoridades que se dejaron corromper. ¿A quiénes se refería? A gente de la política de hoy… y a la de antes.

No debe olvidarse el origen del problema: un panista de misa diaria, Felipe Calderón, y su superpolicía, Genaro García Luna, quien, según el blog católico estadounidense Patheos, rendía culto al diablo.

El cabroncete Calderón, meón de agua bendita (Carlos Castillo Peraza así lo diría), no solo traicionó a la democracia y a México con el fraude electoral de 2006 y con su estúpida guerra contra el narco, sino también a su religión al asociarse con un maléfico.

Urge la limpieza profunda, caiga quien caiga. La higienización debe ser total, se rompa lo que se rompa. No debe impedirlo el cálculo político de cuánto podría perjudicarse a Morena ni el de cuánto podría quebrarse en la oposición, de cuyas filas surgió la causa de todas las causas: la absurda guerra contra el narco de 2006.

Hay jubilados de la política evidentemente culpables que deben ser castigados. ¿Calderón? Sí, Calderón. Millones de personas que han construido la izquierda mexicana no esperan otra cosa.

Para tranquilidad de Aguilar Camín, Fernández Menéndez y Riva Palacio, informo: a los gringos les importa tres pepinos la suerte de Calderón.