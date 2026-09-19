¡Bienvenidos amantes de la gastronomía !

Nos da muchísimo gusto que por fin el mundo gastronómico y restaurantero mire al sur de la Ciudad de México, y es que, si no es por las opciones que se encuentran en el área de San Ángel y las poquísimas en Pedregal, todo se concentra en las colonias Roma, Condesa, Del Valle y Polanco.

Por eso es que Perisur hoy está de manteles largos con la nueva inauguración de su DOMO, un espacio especialmente pensado para disfrutar en una especie de “greenhouse” esto es, un hermoso invernadero lleno de plantas que le dan un toque especial.

Y es que de verdad faltaba contar con más opciones y me parece excelente que hayan elegido una plaza comercial tan icónica como lo es Perisur. De entrada, porque es super accesible, se puede llegar incluso en transporte público, está conectado con importantes avenidas como lo son Periférico Sur e Insurgentes Sur, además de la calle Zacatépetl y la Avenida Centro Comercial.

Esta plaza que abrió sus puertas en 1980, hoy nos trae un gran espacio gastronómico y ¿qué es lo que nos podemos encontrar? De entrada, son 10 propuestas las que hay.

Desde restaurantes de autor, de cadena, y con distintas propuestas de cocina. Comencemos con “Joe & The Juice” por si tienes antojo de un jugo o una malteada, este lugar es una barra que se especializa en elaborar shakes, jugos y sándwiches con ingredientes orgánicos y de altísima calidad.

Otro lugar es “Ladurée”, una cafetería con aires franceses que se especializa en la elaboración de macarons (macarrones), y además cuenta con un menú de desayunos, así como con repostería francesa.

Si tienes ganas de algo diferente que mejor que “Barlow Piano Bar”, para tomar unos tragos coquetos “de autor”, mientras de fondo suena música jazz, ideal para cerrar la noche si es que fuiste a cenar a alguno de los restaurantes que hay.

Una excelente opción de comida fina japonesa es “Kumoto”, cuyo concepto es la cocina a las brasas, además de contar con una cocina abierta y una barra de sushi.

El clásico restaurante “Loma Linda”, para aquellos que aman la carne y la comida tradicional. Un lugar que siempre se ha destacado por su elegancia y sobriedad, ideal para comidas de negocios.

Ahora ¿algo más contemporáneo y con opciones veganas? Para esto llega “Bucra Coffee”, con una interesante cocina internacional, además de que cuenta con una extensa variedad de los mejores cafés del mundo.

¿Con antojo de tapear? Para eso está “Ultramarinos Fran”, que es una especie de restaurante y boutique con charcutería, además de contar con una cava de vinos muy interesante, si amas el jamón ibérico, queso español, acompañado de una buena copa de vino tinto, sin duda este es tu lugar.

Si eres más “cosmopolita”, este lugar te va a encantar: “Ludlow Wine, Bistró & Bar”, con una gran variedad de etiquetas de vino además de una interesantísima propuesta de coctelería, este lugar con aires neoyorquinos es ideal para relajarse por la tarde.

De la mano de la mediática chef Zahie Téllez, llega una propuesta de cocina italiana con su restaurante de autor “Vera”. Con pasta fresca elaborada en el momento, recetas de la cocina italiana y mediterránea, ofrece además pizzas artesanales, demostrando su paso por Italia, donde estudio precisamente este tipo de comida.

Y finalmente, “Nicos” del chef Gerardo Vázquez Lugo, honrando la cocina tradicional mexicana con las recetas de su madre María Elena Lugo Zermeño. Con más de 60 años, este nuevo lugar al sur nos da la oportunidad de disfrutar una cocina que “apapacha” el alma y que está hecha con los ingredientes más frescos, pues el chef trabaja con productos locales.

Este nuevo “spot” culinario, más allá de que sea solamente para visitar un lugar, invita a darse una vuelta por varias de sus opciones, dependiendo de la hora del día, la compañía y por supuesto el poder extender una velada. Desde la opción para desayunar, comer o cenar, en un ambiente relajado, elegante y rodeado de naturaleza que le da sin lugar a dudas un plus, y ¿ustedes ya fueron? Los leo en comentarios.

¡Bon appetit!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera