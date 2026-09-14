La edición 65 del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca 2026, llevó como ganador al restaurante mexicano Burguettos, originario del estado de Tlaxcala.

Con una paella valenciana cocinada al momento por el chef José Carlos Ruiz Zamora y su ayudante Lionel Caldelas en una cocina provisional en el municipio de Sueca en Valencia, España, fue que se llevaron el prestigioso reconocimiento.

Mexicanos ganan el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca 2026

El 13 de septiembre de 2026 en Sueca con el montaje de cocinas improvisadas para el Concurso Internacional de Paella Valenciana fue que participaron restaurantes de 40 países, pero fue uno de México quien se llevó el primer lugar.

Bajo el nombre de Burguettos, un restaurante ubicado en Apizaco en Tlaxcala, fue el que logró convencer al jurado integrado por chefs y de la hostelería internacional, que su paella valenciana era la mejor en el concurso.

A cargo del chef José Carlos Ruiz Zamora y su ayudante Lionel Caldelas, se ganó la edición 65 del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca 2026 que les da acceso no solo al renombre, sino también a 2.500 euros, es decir, 49 mil 500 pesos.

Restaurante mexicano Burguettos gana concurso de la mejor paella valenciana en Sueca. (Instagram/concurspaellasueca )

Asimismo, el restaurante mexicano Burguettos tendrá un pergamino conmemorativo del concurso y el medallón de plata como distintivo hasta la próxima edición.

Los mexicanos se llevaron este prestigioso reconocimiento de entre la competencia con países como Reino Unido, Estados Unidos, Marruecos, Argentina, Australia, Colombia, Japón, Turquía, Perú y República Checa.

Segundo y tercer lugar del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca 2026

El restaurante mexicano Burguettos ganó el primer lugar del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca 2026, siendo el segundo y tercer lugar restaurantes de Sevilla y Valencia.

Arrozante de Sevilla obtuvo el segundo lugar en el concurso, mientras que Ca Ladió de Llombai en Valencia, fue quien se ganó el tercer lugar.