¡Bienvenidos amantes de la gastronomía! Arranca el mes patrio con muchos festivales gastronómicos, que nos invitan a rendirnos ante la gran cocina mexicana. Me gustaría tener el poder de la bilocación, para no perderme ni uno solo, pero la realidad se impone, así que aquí haremos un breve recuento de algunos que en este mes de septiembre se han preparado deleitarnos el paladar.

Comencemos por el “Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal 2026”, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre en un lugar inmejorable: la Condesa, en Avenida Nuevo León número 80.

El objetivo de este festival es conocer más a fondo el pulque, ya que se ofertarán alrededor de 40 sabores de esta bebida ancestral, que durante el porfiriato tuvo su leyenda negra, inventada para beneficiar a la recién llegada industria cervecera a nuestro país. Ahora se está dignificando al pulque, por eso se invita a degustarlo natural o en cualquiera de sus sabores, “curados” como también le llaman.

En adición al pulque, a los asistentes se les dará la posibilidad de conocer hasta 100 variedades distintas de mezcal, así como productos elaborados con agave. Esto acompañado -como debe ser- de los típicos antojitos mexicanos: tacos, tortas, flautas, enchiladas, chilaquiles y todo lo que se imagen, además de la posibilidad de tomar un taller, vivir algunas de sus degustaciones, catas y maridajes, y la oportunidad de adquirir alguna artesanía que complemente la experiencia de este festival gastronómico.

Otro festival es el de “Pan Dulce Mexicano” que por primera vez se llevará a cabo en la Ciudad de México, en Avenida Hidalgo número 128, en el barrio de San Lucas de la alcaldía Coyoacán del 11 al 13 de septiembre.

Este festival busca rescatar la historia que la panadería tiene en México, a la que vemos no solo como la producción, horneado y comercialización de pan, sino como un ente vivo, que elabora piezas tan típicas y amadas como las conchas, las banderillas, las orejas, los cuernitos, pero también panes que con el paso del tiempo van perdiendo popularidad, y se quedan en el olvido, como los ojos de buey, los cochinitos, las chilindrinas y los besos.

Es una experiencia interactiva para conocer más allá, y apreciar la aportación que hace la panadería mexicana a la gastronomía de nuestro país.

El siguiente evento es la “Feria Artesanal del Café y Chocolate 2026”, la cual tendrá lugar en la Avenida Francisco Sosa número 121, en la colonia Del Carmen, en la alcaldía de Coyoacán del 11 al 13 de septiembre.

Aquí la finalidad es conocer directamente a los productores que vienen de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, y degustar productos artesanales, mientras apreciamos de espectáculos en vivo como música y danza folclórica.

También habrá venta de artesanías, catas, talleres y muchas más actividades culturales, alrededor de estas dos bebidas.

Tanto el festival del Pan Dulce Mexicano y la Feria Artesanal del Café y Chocolate 2026 se van a celebrar en Coyoacán, así que está excelente para brincar de una a otra y tener una doble experiencia. Lo dijo Guiseppe Verdi: “El café es un bálsamo para el corazón y el espíritu”.

Finalizamos las propuestas con la “Feria Nacional del Elote 2026”. A mí me gusta la idea popularizada en el país de que los mexicanos estamos hechos de maíz. La feria tendrá lugar en el auditorio ejidal y el predio comunal de San Miguel Topilejo, pueblo originario de la alcaldía Tlalpan entre los días 12 y 16 de septiembre.

Y les pregunto: ¿en estos días de lluvia, no se les antoja un vaso de esquites calientitos? Por supuesto que los “originales” ya vienen envueltos de magia y misticismo, y no se les debe agregar nada. Pero ¿a quién queremos engañar? Los granos de maíz se han ganado un lugar tan inamovible en nuestra gastronomía, que “soportan” que les agreguemos su mayonesa o crema, y aderezarlos con queso y chilito en polvo, ya sea “del que pica o del que no pica”, con sus gotas de limón. Sí, lo reconozco, son una delicia, y en la ciudad ya hay muchísimas variaciones de este antojito callejero.

El elote (maíz) forma parte fundamental de nuestra dieta, desde las tortillas que sirven para acompañar cualquier platillo o formar parte de este, pasando por las garnachas como las quesadillas, sopes, tlacoyos, gorditas, huaraches, ¿y qué me dicen de los atoles? y si no han probado el chileatole, no saben de lo que se están perdiendo.

En esta Feria del Elote contarán también con distintas actividades culturales y artísticas para toda la familia, donde habrá danza folclórica y música; en resumen, un evento que no se pueden perder.

Pueden ir a todas, o a la que más les llame la atención. Por supuesto que hay más, esta es una pequeñísima muestra de las actividades gastronómicas que la Ciudad de México ofrece. Si van a alguno de estos eventos, espero me compartan cómo les fue, y los leo en comentarios.

¡Bon appetit!

Cat Soumeillera en X: @CSoumeillera