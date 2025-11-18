México brilla en gastronomía: seis restaurantes entran al top 100 de The World’s 50 Best

México brilla en gastronomía. Un total de seis restaurantes entran al top 100 de The World’s 50 Best.

Los restaurantes en México han sido bien valorados por los Latin America’s 50 Best Restaurants en su más reciente ranking.

Estos son los seis restaurantes de México que entraron al top 100 de The World’s 50 Best

El 18 de noviembre de 2025, los Latin America’s 50 Best Restaurants presentaron su lista ampliada del puesto 51 al 100.

Dicho top destaca porque estos seis restaurantes de México aparecen en el top de The World’s 50 Best:

Pujol (CDMX), en el puesto 51 Cara de Vaca (Monterrey), en el puesto 54 Le Chique (Cancún-Tulum), en el puesto 58 Sud 777 (CDMX), en el puesto 59 Em (CDMX), en el puesto 71 Nicos (CDMX), en el puesto 84

La clasificación de los The World’s 50 Best presenta varias sorpresas este año en su listado regional de Latinoamérica.

En especial porque Pujol lidera el ranking, además de que el restaurante Em de la Ciudad de México aparece como nueva incorporación.

El director de contenido de The World´s 50 Best, William Drew, se mostró emocionado por revelar la lista con los restaurantes calificados.

Cabe mencionar que los establecimientos que aparecen en los Latin America’s 50 Best Restaurants recibirán un homenaje, en Antigua, Guatemala.

El evento será transmitido vía YouTube en el canal de los 50 Best Resturants, el próximo martes 2 de diciembre a las 8:00 de la noche.

Restaurante Pujol (eSPECIAL)

Así se eligieron a los restaurantes que forman parte del top 100 de The World’s 50 Best

Para seleccionar los restaurantes que forman parte del top 100 de The World’s 50 Best se tomó en cuenta el voto de 300 expertos del sector.

Su intención es reconocer la excelencia gastronómica, incluyendo 26 de ciudades.

Los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 son patrocinados por S.Pellegrino y Acqua Panna.