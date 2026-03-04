El pasado 27 de febrero fue el “Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos”, y es buen momento para recordar que la aerolínea de bajo costo Volaris , desde el año 2012, colabora con el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) que pertenece al gobierno de México.

Y es que CENATRA aprovecha la red de rutas con las que cuenta Volaris para optimizar los tiempos de traslado de los órganos que son vitales para los pacientes que están a la espera de uno. Con este apoyo, CENATRA ha podido ampliar su alcance nacional.

Con este tipo de alianzas, Volaris deja claro que todos los días colabora salvando vidas, y reafirma el compromiso que como empresa tiene coadyuvando a que miles de pacientes tengan otra oportunidad de vida, gracias a la recepción de un trasplante.

Y aquí hago un necesario paréntesis para animar a la gente a donar sus órganos. Yo me inscribí en CENATRA hace ya algunos años, y espero poder ser útil, y ayudar a otros seres humanos. Es de suma importancia hablar de este tipo de alianzas, y sobre todo debemos hablar más de la donación de órganos. Nuestro país tiene una tasa muy baja de donantes; la Secretaría de Salud estima que son 4.3 personas por cada millón de habitantes. Así es que, por favor, si pueden, inscríbanse.

La colaboración entre CENATRA y Volaris permite llegar a todo el territorio nacional, y es transcendental que sepan que un trasplante de órganos y/o tejidos es una segunda oportunidad para mucha gente. Son casi 20 mil personas las que están en una lista de espera, por eso transportar estos órganos y tejidos donados lo más rápido posible es de vital importancia; cada minuto cuenta, y por eso la aviación es un transporte ideal para acelerar la llegada de un órgano o tejido a un paciente que lo está esperando.

Creo que como sociedad debemos darle la mayor difusión a este tema. La directora general de CENATRA, la Dra. Rosa Erro Aboytia mencionó en un comunicado:

“Detrás de cada órgano trasladado hay una historia de esperanza. La colaboración entre CENATRA y Volaris ha permitido que miles de familias reciban una segunda oportunidad, y demuestra que cuando trabajamos juntos, la vida siempre encuentra camino. Seguimos trabajando juntos por un México sin lista de espera”.

El programa de Volaris y CENATRA lleva por nombre “Avión Ayuda Volaris”, y desde que comenzaron a colaborar en el 2012 hasta el día de hoy, más de 750 órganos y tejidos han sido transportaos por la línea aérea.

Pero Volaris no se queda nada más en transportar los órganos y tejidos, también han viajado por la línea aérea más de 650 profesionales del sector salud, que se encargan de todo el proceso de traslado; en el año 2025 Volaris transportó más de 100 órganos y tejidos, y todo esto lo hacen de forma gratuita, esto es, la línea aérea no cobra el boleto al personal de salud que se encarga de resguardar los órganos. Todo en miras de apoyar a la gente que los va a recibir.

Volaris ha explicado que cuenta con procesos específicos para este tipo de traslados, y que trabajan de la mano con un manual de operaciones que fue realizado por CENATRA, para que el manejo de estos órganos y tejidos se realice de forma óptima, garantizando en todo momento una coordinación tanto con el personal aeroportuario como el personal de vuelo.

Todo con la finalidad de que el abordaje sea prioritario para el personal médico , así como el desembarco, buscando en todo momento que cuando se trasladen órganos y tejidos, se haga de la forma más rápida posible, porque el tiempo es vital para el éxito de este tipo de operaciones.

Además, Volaris hace patente su compromiso y acompaña esta acción con campañas diversas a través de sus canales oficiales, donde invita a la gente a sumarse a las campañas de donación, provocando la reflexión sobre la importancia de sumarse a este gran esfuerzo, y así darle a otra persona la oportunidad de seguir viviendo.

Para Dionisio Pérez Jácome, vicepresidente de sostenibilidad y desarrollo corporativo de Volaris, esta alianza con CENATRA significa:

“En un trasplante, el tiempo es la diferencia entre la vida y la esperanza. En Volaris entendemos que nuestra conectividad tiene un propósito mayor: acercar oportunidades y salvar vidas.

A través de Avión Ayuda, ponemos nuestra red al servicio del sistema de salud en México, colaborando con las autoridades para fortalecer el programa nacional de trasplantes. Cada órgano transportado es una oportunidad irrepetible para alguien que espera vivir”.

Quiero dejar muy en claro la importancia de la aviación en el país. Con este tipo de alianzas y colaboraciones se hace patente que la industria aérea beneficia incluso a gente que no toma un vuelo.

La aviación es una industria primordial para el desarrollo del país; no solo transportando pasajeros o carga, sino también con este tipo de programas que generan un verdadero compromiso social. Felicito enormemente a Volaris por esta gran acción pues como ellos mismos señalan “la aviación puede ser un puente hacia la esperanza”.