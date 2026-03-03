No es una mera opinión, la pérdida de pasajeros que enfrentan los Estados Unidos es una realidad. Nuestros vecinos del norte se siguen autopercibiendo como el país más poderoso del mundo, pero de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) tan solo en 2025 -con la llegada de Donald J. Trump al poder- se registró un retroceso del 6% respecto a extranjeros que visitan el país del Tío Sam y las hamburguesas; y la caída de turistas canadienses fue aún más brutal, de -28%.

Imaginen cómo está el asunto que hace pocos días el medio norteamericano The New York Times, realizó un análisis de los datos proporcionados por el WTTC; y es que les pareció alarmante la caída de pasajeros en el país del “sueño americano”. De hecho, cita este análisis que no solamente es alarmante la caída de visitantes canadienses a tierras norteamericanas, sino que también los europeos están dejando a un lado a los Estados Unidos como opción para viajar.

De hecho, uno de los datos más reveladores los da CIRIUM, la empresa encargada de monitorear la aviación y hacer distintas métricas, pues en este caso, en uno de sus estudios, la caída de reservas de los europeos a destinos en Estados Unidos fue del -14.2%.

Los norteamericanos esperaban sacudirse el mal año que representó 2025 y con la fiebre mundialista veían un área de oportunidad que atrajera visitantes, sin embargo, todo parece indicar que no será así.

De entrada, porque las nuevas políticas del gobierno norteamericano sobre la utilización del “Sistema Electrónico de Autorización de Viaje” (ESTA, por sus siglas en inglés), requiere por parte de las autoridades, la revisión exhaustiva de las redes sociales del viajante, para ver si le permiten o no la entrada a los Estados Unidos; y evidentemente esto desincentiva a los viajeros.

La WTTC ha advertido que, de seguir con esas medidas, el turismo podría caer aún más, trayendo graves consecuencias económicas al país. Las encuestas hechas por este Consejo indican que el 34% no viajaría a Estados Unidos dentro de un lapso entre dos y tres años. Los cálculos hechos por la propia WTTC, indican que la pérdida prevista de pasajeros rondaría los 4.7 millones de pasajeros.

Esto se traduce en una pérdida aproximada de casi 16 mil millones de dólares, pero recordemos que además esto terminaría afectando a los trabajadores del sector turístico, es decir, más de 150 mil puestos de trabajo que se verían en riesgo. En resumen, sería un verdadero caos de continuar actuando como hasta ahora lo ha hecho el gobierno norteamericano.

Pero esto no es gratuito ¿saben cuál fue una de las regiones que, a nivel global, creció más dentro de la industria aérea durante 2025?, la de Medio Oriente, sin embargo hoy se ve terriblemente afectada por un conflicto bélico, una guerra que de acuerdo con analistas y geopolíticos lo único que busca es tapar -a toda costa- los expedientes de Epstein, que involucran a Trump, y ya de paso ayudar a Netanyahu en sus planes expansionistas del “gran Israel”, aprovechando la oportunidad de quedarse con el petróleo de Irán , y su posición geográfica privilegiada.

El medio Aviacionline creó una infografía que deja clara cuál es la magnitud de la afectación de este nuevo conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, y las repercusiones en la aviación del Medio Oriente.

Principalmente a tres hubs: el del Aeropuerto de Dubái (DXB, en siglas de la IATA), Doha (DOH) y Abu Dabi (AUH). Entre ellos tres manejan alrededor de 616 rutas, pero se ha cerrado el espacio aéreo, aunque de manera intermitente lo han abierto para permitir vuelos de rescate, ayudando a la gente que huye del conflicto bélico, sin embargo, las operaciones son completamente irregulares.

A diferencia del mercado norteamericano las regiones que más crecimiento mostraron durante el 2025 fueron las de Medio Oriente y la región de Asia-Pacífico, con un incremento promedio del 8.5%. Y es que en Estados Unidos el decrecimiento no solamente fue negativo en cuanto a transporte de pasajeros, sino también la carga presentó una caída -tras la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos- del 0.1% interanual.

Sabemos perfectamente cuándo empieza un conflicto bélico, pero no cuándo (ni mucho menos “cómo”) termina. Por ahora, una realidad es que además de afectar de manera directa a la aviación de la región de Medio Oriente, en efecto dominó se afectará a la aviación mundial. En los próximos meses podríamos estar observando un estancamiento en la demanda de vuelos.

A esto hay que sumarle la escalada de precios en el combustible, que para las líneas aéreas representa cerca del 40% de sus gastos operativos. Esto pone a sudar a toda la industria. La aviación ya estaba resintiendo los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, sobre todo en la ralentización de la fabricación de aviones, pero ahora con este nuevo panorama, las cosas no pintan nada bien, ni para el turismo, ni para la industria aérea.

Con el mundial en puerta, lo más probable es que la selección nacional de Irán no asista a la justa deportiva, pues sus partidos están programados para celebrarse en territorio yanqui.

Antes del conflicto bélico con Irán, Oxford Economics ya había pronosticado que el ingreso de visitantes con motivo del Mundial de Futbol iba a ser mucho menor a lo que tenían originalmente contemplado, esto es un 3.9%. La cifra se compara con el ingreso de pasajeros en los otros países sede (México y Canadá) que prevén un crecimiento aproximado del 8% en sus visitantes.

Incluso la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) ha señalado que Estados Unidos se está arriesgando a perder millones de turistas, a pesar de contar con la infraestructura necesaria para recibir a los visitantes extranjeros.

Y tal y como lo expresó la IATA a través de un comunicado, la aviación en enero arranca de la siguiente manera: “…El factor de ocupación aumentó ligeramente 0,4 puntos porcentuales, alcanzando un máximo histórico en enero del 81,2 %, mientras que la capacidad disminuyó un 0,4 %. China, Australia y Estados Unidos registraron descensos de tráfico, pero Brasil volvió a destacar, con un aumento interanual del 10,9 %.”

En el momento que escribo estas líneas van más de 2 mil vuelos afectados por los cierres parciales del espacio aéreo de países como Irak, Siria, Jordania, Israel, Irán, Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait. Y en especial, tres líneas aéreas de Medio Oriente son las que más han sido afectadas: Qatar Airways, Emirates y Etihad, aunque también se suman a la interrupción de vuelos aerolíneas europeas, norteamericanas, asiáticas y australianas.

Seguiremos al pendiente, pero todo parece indicar que un grupúsculo de pedófilos sedientos de guerra, están llevando al planeta entero al abismo más profundo. Ojalá y me equivoque.