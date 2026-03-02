Momento de tensión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX); evacúan vuelo 2127 de United por problema con motor, no se reportan pasajeros hospitalizados.

La mañana de este lunes 2 de marzo, pasajeros de United Airlines tuvieron que abandonar su vuelo tras fallas técnicas en el Boeing 787-9 Dreamliner donde viajaban.

Evacúan de emergencia vuelo 2127 de United en LAX

El vuelo 2127 de United Airlines tuvo que ser evacuado de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, tras presentar problemas en el motor izquierdo.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el vuelo despegó desde LAX a las 10:15 de la mañana con destino a Newark, New Jersey.

No obstante, tras una hora el vuelo 2127 tuvo que regresar, llevando a cabo un aterrizaje de emergencia a las 11:19 de la mañana, hora local.

Momento de tensión en LAX: evacúan vuelo 2127 de United (Captura de video)

El avión había llegado hasta Aguanga, en el condado de Riverside, pero tuvo que realizar una maniobra y volver a LAX.

Al momento de llegar, el Boeing 787-9 Dreamliner de United fue rodeado por elementos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFDP).

Medios locales y redes sociales difundieron imágenes de tensión de la evacuación del vuelo 2127 donde los pasajeros tuvieron que usar toboganes para salir de la aeronave.

Esto mientras salía humo del lado izquierdo del avión de United Airlines.

Pasajeros y tripulación del vuelo 2127 de United están a salvo tras evacuación en LAX

La evacuación en LAX del vuelo 2127 de United fue de forma rápida y segura.

Por lo que pasajeros y tripulación se encuentran a salvo tras el incidente, confirmó el departamento de bomberos en un comunicado.

Las personas que iban en el vuelo 2127 de United terminaron trasladas en autobús hacia la terminal del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Momento de tensión en LAX: evacúan vuelo 2127 de United (United / Facebook)







