El director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, recibió el Premio APEX CEO Lifetime Achievement Award 2026, convirtiéndose en el primer CEO de una aerolínea latinoamericana en obtener esta distinción durante los 50 años de historia de la Airline Passenger Experience Association (APEX).

El reconocimiento fue entregado durante la Ceremonia de Premios APEX, realizada en el Swissôtel The Stamford, en Singapur, como parte de la clausura de APEX FTE EXPO, ante directores generales de aerolíneas, líderes de experiencia del pasajero y representantes de la industria internacional.

Andrés Conesa recibe reconocimiento por su trayectoria

El Premio APEX CEO Lifetime Achievement Award 2026 reconoce más de dos décadas de liderazgo del director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, durante las cuales ha encabezado la transformación de la aerolínea mexicana.

Desde que asumió la dirección general en 2005, el director general de Aeroméxico, Andrés Conesa ha guiado a la compañía durante periodos de transformación en la industria aérea, la pandemia global y una reestructura financiera, hasta llevar a Aeroméxico a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York en noviembre de 2025.

El Dr. Joe Leader, CEO de APEX Group, destacó los resultados alcanzados por el directivo y el posicionamiento de la aerolínea.

Andrés Conesa forma parte de un selecto grupo de líderes de la industria aérea cuya visión eleva las expectativas de los pasajeros sobre lo que significa volar. A lo largo de más de dos décadas, ha consolidado a Aeroméxico como un referente global, alcanzando un índice de puntualidad del 90.02% en 2025, que estableció un estándar mundial de confiabilidad. La hospitalidad mexicana se convirtió en un sello distintivo presente en cada cabina y la resiliencia permitió a la aerolínea superar el capítulo más desafiante de la aviación moderna. Joe Leader, CEO de APEX Group

El directivo de APEX también destacó que los resultados del director general de Aeroméxico han contribuido a elevar el posicionamiento de la aviación mexicana en el escenario internacional y señaló que la disciplina operativa y el servicio son elementos que fortalecen la confianza de los pasajeros.

Aeroméxico suma reconocimientos internacionales en 2027

La compañía también fue reconocida por segundo año consecutivo como Aeroméxico mejor aerolínea de Norteamérica 2027, al recibir el premio APEX Best Global Airline en Norteamérica.

Cuando obtuvo este reconocimiento por primera vez, en febrero de 2026, Aeroméxico se convirtió en la primera aerolínea fuera de Estados Unidos en recibirlo.

Además, la aerolínea obtuvo la categoría APEX Five Star Global Airline 2027 por octava ocasión, distinción que también se otorgó a partir de las evaluaciones de los pasajeros. APEX Official Airline Ratings constituye el primer programa de calificación de aerolíneas basado exclusivamente en opiniones certificadas de pasajeros, recopiladas a través de TripIt de SAP Concur, con más de un millón de vuelos evaluados.

En 2025, Aeroméxico también alcanzó el nivel más alto de Net Promoter Score entre las aerolíneas globales de APEX en Norteamérica, indicador que mide la probabilidad de que los pasajeros recomienden la compañía.

Andrés Conesa recibe premio APEX (cortesía)

Andrés Conesa destaca el reconocimiento de los pasajeros

La trayectoria del director general de Aeroméxico, Andrés Conesa también incluye responsabilidades en la industria internacional: desde 2023 se desempeña como presidente de la alianza SkyTeam, presidió el Consejo de Gobernadores de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) durante 2015 y fue nombrado presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) para el periodo 2026-2027.

Antes de incorporarse a Aeroméxico, ocupó cargos de alto nivel en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y cuenta con un doctorado en Economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

El directivo expresó su agradecimiento por el reconocimiento recibido en Singapur y destacó el trabajo de los colaboradores de la compañía.

Recibir el APEX CEO Lifetime Achievement Award rodeado de los líderes que marcan el rumbo de la aviación mundial, me llena de gratitud y orgullo por México. Este reconocimiento pertenece al equipo de Aeroméxico, cuya dedicación convierte la puntualidad, la seguridad y la calidez de la hospitalidad mexicana en una promesa que cumplimos en cada vuelo. Andrés Conesa, director general de Aeroméxico

El director general de Aeroméxico, Andrés Conesa también señaló que los reconocimientos otorgados por los pasajeros representan un incentivo para continuar fortaleciendo el servicio y la conexión de México con el mundo.

Para celebrar las distinciones, Aeroméxico prevé incorporar diseños especiales en el fuselaje de sus aeronaves a partir de febrero de 2027, con los que hará visible su reconocimiento como la mejor aerolínea de Norteamérica en su red global. La compañía adelantó que dará a conocer más detalles en los próximos meses.