No podemos negar esta realidad: la aviación se ha ido transformando con el paso de los años, y no hablo solamente de la industria automotriz, diseño industrial, ingeniería química, aerodinámica y todo lo relativo a las tecnologías de la información y la comunicación.

También han evolucionado los requerimientos de los pasajeros. En la actualidad las salas VIP en los aeropuertos ya forman parte de la experiencia de viajar, y por ello las aerolíneas trabajan en ofrecer mejores espacios, desde tierra, para una mayor comodidad y tranquilidad, previo al abordaje de la aeronave.

Ejemplo reciente es la aerolínea canadiense Air Canada, que cuenta con este tipo de salas en más de 20 aeropuertos, tanto dentro de su país como en los Estados Unidos y Europa. Sus salas VIP llevan por nombre “Maple Leaf Lounges” (Salas VIP Hoja de Maple), haciendo honor precisamente a la hoja de maple que los caracteriza, y por supuesto, mención especial merecen las tres que tienen dentro de los HUB´s que tienen en los aeropuertos de Montréal-Trudeau (YUL), Toronto Pearson (YYZ) y el de Vancouver (YVR).

La idea primordial de Air Canada es que sus viajeros conozcan lo que ofrecen estas salas desde los servicios, las amenidades y los beneficios, con la finalidad de que tengan una mucho mejor experiencia al viajar, y además, aprovechen mejor el tiempo.

Y es que ellos lo saben muy bien, mucha gente aprecia de este tipo de salas que se puede comer de manera que uno olvida que está en un aeropuerto, y en el caso de estos “lounges” se puede tener un servicio de buffet que van desde alimentos fríos hasta calientes, todos elaborados con ingredientes de alta calidad; ya dependerá tu apetito y de qué es lo que los pasajeros prefieran para mitigar el hambre –a veces provocada por los nervios– antes de un vuelo.

Salas VIP Hoja de Maple (Especial)

Además de los alimentos, también cuentan con una gran variedad de bebidas como refrescos, jugos naturales, tés o infusiones, café, y si la hora lo amerita también ofrecen cervezas y vinos. Eso sí, siempre recuerden que si van a beber cualquier bebida alcohólica lo hagan con moderación, porque las leyes internacionales obligan a las aerolíneas a negar el abordaje a todas las personas en estado de ebriedad.

Otro punto con el que cuentan estas salas es que pueden pasar el tiempo antes de abordar leyendo, pues cuentan con salas de lectura. En lo personal eso me fascina, con revistas y periódicos en sillones ultra cómodos, donde podrás relajarte para sumergirte en la lectura.

Las salas además cuentan con Wi-Fi, para aquellos que quieran pasar su tiempo navegando en internet, usar sus redes sociales, ver alguna serie o película en streaming, o tal vez para aquellos que trabajan antes de subirse a un vuelo, y el servicio que se ofrece es de alta velocidad.

Y ya que hablamos de trabajar, los espacios de los Maple Leaf Lounges de Air Canada son ideales para los viajes de negocios, ya que cuenta con un business center. Lo más sorprendente, si dejaste la laptop en casa y te urge trabajar porque te llegó un correo, no tienes por qué angustiarte, en sus centros de negocios hay desde computadoras para que puedas resolver cualquier cosa, y van más allá, también hay copiadoras e impresoras.

Es una forma de “aligerarte el trabajo”, y no tener que esperar a llegar a casa o al hotel, y ver si cuentan en este con un centro de negocios. Tal vez les parezca algo obsoleto ahora que todo se hace en línea, pero en muchas ocasiones todavía se requiere entregar documentación en físico, por lo que es ideal contar con algo así en una sala VIP. Y hay que decirlo, la aerolínea está pensando en esa generación que amamos tener las cosas en físico, y solo así las leemos y firmamos.

Sin embargo, sabemos que no todo es trabajo; si lo que ustedes quieren es tratar de relajarse antes de subirse a un avión, estas salas cuentan con zonas de silencio, espacios en donde el uso de los teléfonos celulares está limitado, para poder garantizar un descanso previo al vuelo.

¿Les ha pasado? Es horrible que uno quiera desconectar y al lado otro pasajero hable a gritos por su teléfono móvil. Este tipo de espacios se agradecen sobre todo cuando eres muy sensible a los ruidos fuertes, y estos te alteran.

Salas VIP Hoja de Maple (Especial)

Pero además de tener espacios para relajarte sin ruido, también ofrecen un área de duchas, ideal para quienes tienen vuelos de conexión, y muchas horas de espera en el aeropuerto; la posibilidad de darse un baño es maravillosa, pues el cuerpo descansa y uno hasta se siente mejor.

Los baños están avituallados con jabón, shampoo, así como toallas y artículos de cuidado personal, solamente preocúpate por llevar en tu maleta que va a bordo, una muda de ropa y será una gran experiencia.

Tienes derecho a utilizar todo esto al viajar en su cabina business, o si ya formas parte de su programa de lealtad Aeroplan Super Elite, 75K o 50K, o también si tienes estatus “Gold” dentro de la Star Alliance.

Con esto podrás ingresar a cualquiera sus salas VIP Maple Leaf Lounges, tanto en los HUB´s canadienses, como los que tienen en los Estados Unidos y en Europa, además podrás tener la posibilidad de ingresar con tus acompañantes mediante un pago de una tarifa adicional, si es que ninguno de ellos es miembro.

Es por esto que las aerolíneas le ponen mucho empeño a que los viajeros adquieran sus programas de lealtad para poder utilizar estos beneficios, así como acumular “puntos, millas o kilómetros” dependiendo del programa y canjearlo por vuelos o como en este caso, para usar sus salones VIP, lejos de bullicio de las salas de última espera, consentidos con comidas y bebidas, además de otras amenidades que ofrecen.