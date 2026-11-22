Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a un padre y a su hija en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, en Estados Unidos, cuando ambos se disponían a abordar un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.

El operativo migratorio ocurrió el sábado 21 de noviembre de 2026 y generó momentos de tensión entre los pasajeros que se encontraban en la zona de embarque.

De acuerdo con los reportes, los agentes interceptaron a ambos justo en el puente de abordaje del vuelo 1306 de Alaska Airlines, alrededor de las 8:05 de la mañana, hora local.

Testigos captaron en video el momento en que los oficiales, vestidos completamente de negro y con el rostro cubierto, realizaron la detención.

La intervención provocó gritos de indignación entre los viajeros y ocasionó un retraso en la salida del vuelo comercial.

Operativo de ICE (CHARLY TRIBALLEAU / AFP / AFP)

Captan en video detención de un padre y su hija por agentes del ICE

En las grabaciones difundidas en redes sociales, la joven identificó a su padre como Ricardo Larrondo (también señalado como Ricardo Larrondo Mendoza) y reclamó a los agentes que ambos contaban con permisos de trabajo vigentes, aunque reconoció que no tenían documentos migratorios.

Pese a los argumentos de la joven, los reportes señalaron que tanto ella como su padre quedaron bajo custodia federal tras la intervención de los agentes migratorios.

Posteriormente, el ICE confirmó que el operativo estaba dirigido específicamente contra Ricardo Larrondo.

La agencia migratoria lo identificó como un ciudadano mexicano que había excedido el periodo de estancia autorizado por su visa en Estados Unidos, argumento con el que justificó su detención en la terminal aérea.

🛑 ICE Detains Father and Daughter on a Jet Bridge at Seattle-Tacoma Airport 🛑



"They're taking my dad, Ricardo Laronga! We don't have papers, we have a work permit!"



Well, that's that.



A work permit is NOT legal status. An Employment Authorization Document is permission to… pic.twitter.com/jm1enANsSh — Katie K USA (@KimKatieUSA) November 21, 2026

Alaska Airlines y autoridades de Washington reaccionan a operativo del ICE

Tras la difusión de los videos, Alaska Airlines informó que no recibió ninguna notificación previa sobre el operativo migratorio y calificó lo ocurrido como una situación profundamente angustiante para sus pasajeros y tripulación.

Por su parte, el Puerto de Seattle anunció una investigación interna para determinar si las autoridades federales incumplieron los protocolos establecidos para realizar operativos en sus instalaciones.

Asimismo, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, condenó la intervención de los agentes migratorios en el aeropuerto.

En contraste, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respaldó la actuación del ICE y advirtió que cualquier intento de obstaculizar o agredir a sus agentes durante este tipo de procedimientos puede constituir un delito federal.