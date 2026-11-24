En los últimos años, ciertas narrativas en redes sociales y productos de entretenimiento han suavizado, e incluso idealizado, la maternidad y paternidad en la adolescencia. Bajo filtros estéticos, música emotiva y mensajes sobre el “amor incondicional”, se presenta como una aventura tierna o una prueba de madurez acelerada lo que, en la práctica, constituye un desafío social y de salud pública de gran magnitud.

Idealizar esta etapa pasa por alto consecuencias médicas reales. El cuerpo de una adolescente aún se encuentra en desarrollo, lo que incrementa significativamente los riesgos de complicaciones durante la gestación y el parto, tanto para la madre como para el bebé. Convertir un proceso de alto riesgo físico en un contenido aspiracional desinforma y minimiza la importancia de la salud reproductiva.

Más allá del ámbito biológico, el impacto socioeconómico es profundo y desigual. La llegada de un hijo o hija a edades tempranas suele traducirse en deserción escolar, especialmente para las mujeres, quienes asumen la mayor carga de los cuidados. Sin estudios concluidos, el acceso a empleos formales y bien remunerados se reduce drásticamente, perpetuando círculos de pobreza y limitando la autonomía personal. La adolescencia debería ser un tiempo para explorar, aprender y construir herramientas para el futuro, no para asumir responsabilidades adultas sin redes de apoyo suficientes.

Visibilizar las dificultades del embarazo adolescente no significa estigmatizar ni juzgar a quienes atraviesan esta situación, por el contrario, implica exigir empatía, acompañamiento real y políticas públicas efectivas. Hablar con honestidad sobre el tema es fundamental para garantizar el acceso a educación sexual integral, métodos anticonceptivos y oportunidades de desarrollo.

Dejar de romantizar el embarazo en la adolescencia es un acto de responsabilidad colectiva. Solo reconociendo su verdadera dimensión podremos proteger el derecho de las y los jóvenes a decidir sobre sus cuerpos, sus tiempos y su futuro. Juntas y juntos impulsemos una cultura de prevención, información clara y oportunidades reales para que cada adolescencia se viva a plenitud.

Jennifer Islas. Política, feminista y conferencista.

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