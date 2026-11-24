Nvidia : ganó el carisma del macho . Jensen Huang cayó por un escándalo, precisamente machista: relaciones con una presunta espía china y con una subordinada, además de mentiras a sus accionistas. Nvidia perdió cerca de un billón de dólares de valor.

El poder quedó once días en manos de una mujer, Colette Kress, pero solo como interina. Nadie pensó en entregárselo definitivamente, ni a Colette ni a ninguna otra empresaria (con A).

Por lo visto, en general, a las mujeres se les desprecia como líderes en el gran capitalismo tecnológico —y en la política— de Estados Unidos.

El consejo directivo de la compañía, al no encontrar un sucesor adecuado para el carismático fundador, devolvió el más alto cargo al macho Huang y la acción subió 30%.

Como escribió Titus Blome en Die Zeit, retomando a Max Weber, se trata de un caso típico de dominación carismática, en la que un después nunca es realmente imaginable . Por lo menos no en Silicon Valley, donde Nvidia resolvió su problema de sucesión como una monarquía machista y sin opciones: restituyendo al rey defenestrado.

Hay una notable excepción: Lisa Su, presidenta y directora general de AMD, empresa de semiconductores que compite con Nvidia. Ella, por cierto, al igual que Huang, nació en Taiwán. Confirma la regla machista en aquella poderosísima industria tecnológica, en aquel poderosísimo país políticamente dominado por hombres —ni una sola mujer ha ocupado la presidencia de EEUU—.

Tiene razón Meryl Streep, ganadora del Óscar, quien afirmó que México ha dejado atrás a Estados Unidos por tener a una mujer presidenta. Y no a cualquier mujer, sino a una académica que dedicó buena parte de su vida a la ciencia y que asumió, con éxito, el reto de suceder a un hombre absolutamente carismático, Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Sheinbaum logró lo impensable: rutinizar el carisma de AMLO, por usar la expresión de Weber, y aun superar, precisamente en carisma, al líder de tantos años de la izquierda. Lo aventajó porque lo modernizó.

AMLO no podía volver. En nuestro país no hay reelección presidencial, así que era obligatorio trascender la idea weberiana de que, en la dominación carismática, un después nunca es imaginable.

El pueblo de México sí imaginó el después de AMLO y ocurrió lo que casi nadie había pronosticado: que Sheinbaum no solo no decepcionara en comparación con su antecesor, sino que lo rebasara. El único que lo imaginó fue el propio Andrés Manuel, quien lo dijo varias veces.

Sheinbaum no heredó el carisma de López Obrador, que Weber diría no se hereda. Ella solo se montó en la legitimidad de un movimiento social hasta el momento imparable. Y construyó su propia personalidad, menos profética y más técnica. Ganó con más votos que AMLO y mantiene alrededor del 70% de aprobación.

Estados Unidos nunca ha tenido una presidenta ni se ve probable que vaya a tenerla a partir de 2028. México genera envidia en aquella nación porque hizo lo que Nvidia no pudo lograr y que Weber veía como el gran problema de la dominación carismática: resolver la sucesión del líder. Y lo hizo con una mujer.

Max Weber y la rutinización del carisma

Para Weber, la dominación carismática es la obediencia a una persona por las cualidades extraordinarias que se le atribuyen, pero que normalmente no son suficientes para resolver el problema fundamental: la sucesión.

Weber llamó rutinización del carisma al proceso por el que un movimiento sobrevive a su fundador, transfiriendo la legitimidad a un sucesor o a una institución. Casi siempre se pierde el aura del carisma, una de cuyas posibles expresiones en la política son los puntos de aprobación en las encuestas.

El caso Nvidia . Jensen Huang, fundador y líder carismático, cayó por un escándalo machista. La empresa y el mercado bursátil estadounidense perdieron muchísimo valor.

A Huang se le sustituyó temporalmente —y solo temporalmente— por una mujer. Pero Nvidia no resistió. Once días después, el consejo restituyó a su carismático líder y la acción subió 30%. Donald Trump, el gran macho entre los machos (el charro cantor Jorge Negrete dixit), presumió que él lo hizo posible.

En el semanario alemán citado se argumenta que este es un caso paradigmático del capitalismo que exhibe la racionalidad en sus operaciones, pero rinde culto a sus líderes carismáticos hasta el punto de permitirles faltas éticas graves.

La conclusión es, entonces, weberiana: un después en Nvidia nunca fue imaginable. Huang no debía regresar, pero, al mismo tiempo, era inconcebible que no regresara.

En medio de la crisis, se prescindió, sin demasiado respeto por su dignidad, de la administradora de la emergencia para devolverle el poder al hombre brillante, a pesar de sus faltas morales, incluido un posible abuso en su relación con una subordinada.

El capitalismo tecnológico estadounidense no supo entregar el mando a una mujer y ni siquiera se lo planteó en serio.

El caso México . El obradorismo enfrentó el mismo problema weberiano y lo resolvió. Sheinbaum no heredó el carisma de AMLO, sino la legitimidad de su movimiento. Sobre esa base, la presidenta construyó su propio carisma de otra manera, con factores técnicos y científicos sin los cuales no hay manera de gobernar correctamente en el mundo actual.

Sheinbaum ha construido su propia autoridad: menos de apóstol de la transformación, como lo fue AMLO, y más basada en resultados. Insisto: modernizó el carisma del fundador.

Nvidia resolvió el problema de la sucesión cancelando la sucesión. México lo resolvió con una mujer.

Lo que falta . El carisma de Sheinbaum es sólido abajo en la estructura social y más condicionado arriba: en las clases medias, su aprobación depende de los resultados en seguridad, economía e instituciones.

Los ricos muy ricos la apoyan porque se entienden con el Estado. Eso no basta. Creo que la presidenta tendrá que dar más dulces, sobre todo a las clases medias medias, que siempre sufren lo peor de los vaivenes de la economía. Este es un pendiente.

La conclusión . La 4T logró lo que Nvidia no pudo: hacer imaginable el después del carisma macho. Y lo hizo, además, con una mujer.

No es poca cosa.