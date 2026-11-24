Si mañana hubiera elecciones, ¿en cuántas casillas podría la oposición vigilar el voto? Pueden, como lo hacen, denunciar al gobierno todos los días, llenar salones y presumir encuestas, pero, sin trabajo y estructura territorial, al dejar las casillas sin representantes el día de la elección habrán regalado parte de la contienda antes de que se cuente el primer voto.

El primero de sus adversarios está en su propia casa. Son las propias dirigencias que administran candidaturas como patrimonio personal, las traiciones que se negocian en lo oscurito y conversiones ideológicas puestas a disposición del mejor postor.

Aunque hay buenos gobiernos opositores, meterlos en el mismo saco, solo sirve para que las malas administraciones se escondan detrás de los buenos resultados de otros.

Por otro lado está el malentendido discurso de la unidad partidista, que parece consistir en que tres dirigentes se repartan las candidaturas, para después pedir a los ciudadanos que salgan a defenderlas.

Uno de los pasos para que la oposición recupere la confianza, es explicar a quién postula, por qué lo postula y quién defenderá los votos que consiga.

El usufructo de las promesas

El segundo adversario es la historia que la 4T contó sobre sí misma. La promesa de justicia, honestidad, combate a la corrupción y fin de los privilegios. Lugares comunes que mucha gente creyó, bueno, nadie en su sano juicio quería lo contrario.

Andrés Manuel prometió cambio, pero redimió a los conversos a cambio de apoyos. Contrario a la promesa de primero los pobres, los resultados exitosos llevaron a que grandes fortunas se multiplicaran.

El crecimiento insuficiente se refleja en el deterioro de servicios esenciales, como salud, educación e infraestructura.

Una familia puede recibir un apoyo y seguir sin encontrar o poder pagar una medicina. Un joven puede recibir una beca, pero sin mecanismos de seguimiento, puede salir de la escuela sin preparación para conseguir un buen empleo.

También están las denuncias sobre el huachicol fiscal, el narcotráfico y las redes de intereses inmobiliarios y de coyotaje, fenómenos que impactan a todos los niveles de la sociedad, a ricos y pobres.

Estructura territorial

El tercer adversario es la estructura territorial de Morena. Una flotilla de operadores para el partido, pagados con recursos públicos: los Servidores de la Nación son la presencia cotidiana de los programas sociales.

AMLO rehizo el movimiento territorial diseñado por el PRI, cuya gestoría social funcionaba de intermediario entre el Estado y la ciudadanía: el partido y el gobierno operaban prácticamente como una misma entidad. Los ciudadanos acudían a comités partidistas, líderes de colonia, comisariados ejidales o delegados sindicales para tramitar agua potable, pavimentación, regularización de tierras, becas, atención médica o empleo.

Pero los gestores priistas, como hoy los morenistas, no resuelven problemas con recursos del partido, sino por acceso directo a funcionarios y presupuestos públicos, y el trámite se presenta como un favor del partido o del candidato, no como un derecho ciudadano. A cambio, se espera el apoyo o hasta la afiliación de los beneficiarios.

Es la maquinaria que la oposición no ha sabido enfrentar, una estructura que mantiene presencia en las colonias, que resuelve problemas y conserva aceitada la red de promotores y defensores del voto.

¿Qué tendría que hacer la oposición para romper ese vínculo entre gobierno, partido y manejo de los apoyos sociales?

Propaganda y resignación

El cuarto adversario es la propaganda. Bajo este esquema, Morena ha ganado presencia y capacidad de influencia en los medios de comunicación, busca imponer el qué y cómo se habla, quién es bueno o malo, una narrativa que acompaña el trabajo territorial.

Mientras, la oposición en su burbuja confunde aplausos de los suyos en redes sociales con el respaldo de un país y espera que un escándalo haga el trabajo que dejó de hacer.

¿Para qué votar si van a ganar?

El quinto adversario es la resignación. En muchas elecciones locales ni la mitad del electorado sale a votar. Entre una elección y otra, unos cuantos deciden por todos en los municipios, los partidos y hasta en cámaras y asociaciones. La desconfianza y la indiferencia pegan en todos los sectores sociales.

Árbitro y juez vendidos

El oficialismo, a punto de apoderarse nuevamente del árbitro, contribuyó a debilitar la confianza en el INE y en el Tribunal Electoral. La oposición tiene la obligación de defender la independencia del Instituto, de documentar irregularidades, impugnar a tiempo y exigir resoluciones que puedan sostenerse y no despreciar a los ciudadanos que voluntariamente se ofrecen para vigilar las elecciones, como ocurrió en 2024.

Parte del daño de la oposición se lo hicieron dirigentes que aceptaron competir con las reglas impuestas por el oficialismo, pero sin contar con sus ventajas: presupuesto, presencia mediática, instituciones de procuración de justicia y un árbitro cuya independencia está bajo cuestionamiento.

Las cúpulas partidistas siguen más ocupadas en repartirse las candidaturas que en construir una estructura capaz de defender los votos. No entienden que la competencia empieza mucho antes de las campañas y termina hasta que se cuenta el último sufragio.

El aliado más confiable de Morena es una oposición que, en demasiadas ocasiones, se ha vuelto comparsa.

¿Entonces? La única esperanza está en nosotros, ciudadanos organizándonos y no confiando en nadie más que quien demuestre resultados sin demagogia.

X: @diaz_manuel