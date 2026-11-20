La noche del 2 de julio de 2000, después de reconocer el triunfo de Vicente Fox, Ernesto Zedillo ofreció la colaboración de su gobierno para garantizar la transición. Habían terminado siete décadas de gobiernos priistas y México comprobó que el partido en el poder podía perder la Presidencia y entregar el gobierno a la oposición.

Fox afirmó recientemente que, al concluir su sexenio, ya había decidido que la Presidencia debía permanecer en manos de su partido, tal como el viejo sistema autoritario que la alternancia prometía dejar atrás.

Esa fue su traición a la democracia, misma que lo llevó al poder y hoy ayuda a destruirla.

Dos populistas, dos estilos

Lo he escrito antes: Fox y López Obrador se parecen mucho más de lo que sus seguidores quisieran admitir. Uno gobernó con ocurrencias y desplantes; otro convirtió la mañanera en método de gobierno y en espectáculo cómico-musical. Pero a ambos les gustó acaparar la atención y confundieron su popularidad con el derecho a decidir quién debía gobernar después de ellos. El clásico dedazo.

Fox fue un personaje de la transición y el primer candidato que llegó a la Presidencia por un partido de oposición. Sin embargo, la alternancia fue posible por las reformas político-electorales que permitieron un IFE con autonomía y credibilidad, y una Presidencia de la República que respetó la decisión ciudadana.

Liébano Sáenz, quien fue secretario particular de Ernesto Zedillo, en su artículo Las horas de la República, explicó el papel decisivo del IFE y de su autonomía para garantizar la certeza democrática en la alternancia presidencial de 2000. La credibilidad de la institución y el respeto del Ejecutivo a sus atribuciones permitieron una transición pacífica y ordenada.

En realidad, Fox fue el candidato beneficiario de esa democracia. Su principal aportación fue competir y ganar, con simpatía, pero no fue quien construyó la democratización del país.

También conviene recordar quiénes estuvieron con él en el poder. Alfonso Durazo fue su secretario particular y hoy es gobernador de Sonora y una de las figuras de mayor peso en Morena, su particular fue el hijo de Taddei. En los primeros meses de aquel sexenio, cuando Alejandro Gertz Manero era secretario de Seguridad Pública, Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó de Puente Grande, con AMLO, ocupó la Fiscalía General de la República.

También en aquellos años, la Cámara de Diputados investigó posibles beneficios públicos a empresas vinculadas con los hijos de Marta Sahagún.

Cada episodio tiene su propia historia y, aunque la acusación de un pacto de impunidad exigiría pruebas, para juzgar la conducta política de Fox, bastan sus propias palabras.

El escándalo

«Hice que ganara Calderón», dijo Fox en una entrevista con TheObjective. La frase por sí misma exigía una explicación elemental: ¿qué hizo exactamente?, ¿cuándo?, ¿con qué recursos? Fox habló del resultado, pero no aclaró sus actos y Morena se encargó del resto, llevando la declaración al Consejo General del INE como prueba del fraude de 2006.

Fox parece hablar sin medir las consecuencias de lo que dice. También parece olvidar que su relación con Felipe Calderón no era la mejor. Aunque lo incorporó a su gabinete como secretario de Energía, no lo consideraba su primera opción; el mandatario respaldaba a su secretario de Gobernación, Santiago Creel, y se mencionaban las aspiraciones de su esposa, Marta Sahagún.

En mayo de 2004, durante un acto en Jalisco, el entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña y un grupo de panistas proclamaron a Calderón como precandidato. Al día siguiente, Fox descalificó el mitin como «más que imprudente», «fuera de lugar» y «fuera de tiempo».

Tras conocer las críticas presidenciales, Calderón presentó su renuncia a la Secretaría de Energía argumentando que la descalificación había sido «injusta y desmedida». Su salida evidenció la división del PAN: el grupo cercano a Los Pinos que impulsaba a Santiago Creel y el panismo tradicional que respaldó a Calderón.

Gracias a las declaraciones de Fox la discusión retrocedió veinte años, pero las preguntas del presente continúan pendientes.

¿Cómo se adjudicaron los contratos en el INE durante la presidencia de Guadalupe Taddei? ¿Qué relación tenía el proveedor electoral con su familia? El contratista que hizo negocios con los organismos electorales viajó a París con uno de sus hijos, otro ocupó cargos en el gobierno de Alfonso Durazo. Son hechos que merecen ser investigados, sobre todo cuando está en juego quién tendrá el poder de nombrar a quienes organizarán las elecciones y las garantías con las que deberán ejercer sus funciones.

Zedillo reconoció una derrota para su partido y Fox, quien llegó al poder porque hubo un árbitro capaz de sostener el resultado de millones votos, presume que decidió quién debía sucederlo. Y lo hace justo cuando el INE necesita defender su independencia y que se investiguen las fallas.

Si durante años se recordó a Fox como el presidente de la alternancia, la historia también tendrá que registrarlo por la estocada que decidió darle a la institución que hizo posible su mandato.

X: @diaz_manuel