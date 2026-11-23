Hay algo que empieza a pesar tanto como los problemas de Miguel Hidalgo: el cansancio de escuchar las mismas explicaciones, las mismas promesas y los mismos discursos de quienes llevan años hablando de las colonias sin resolver muchas de sus necesidades más elementales.

Porque los baches no se reparan con discursos. Las luminarias no se encienden con fotografías. La basura no desaparece con publicaciones en redes sociales. Y la inseguridad no se enfrenta presumiendo una alcaldía que, para muchas familias, luce muy distinta de la que aparece en la propaganda oficial.

La política no debería medirse por cuánto tiempo lleva alguien ocupando un cargo, sino por lo que ha hecho con la responsabilidad que recibió.

Miguel Hidalgo tiene una enorme riqueza económica, cultural e histórica. Pero también tiene desigualdades que se hacen visibles apenas uno deja las grandes avenidas y comienza a caminar sus barrios.

Porque Miguel Hidalgo no termina en Polanco.

También es Pensil, Anáhuac, Tacuba, Santa Julia, Argentina Antigua, Nextitla, Popotla, Escandón y tantas otras colonias donde la vida cotidiana no transcurre entre grandes desarrollos inmobiliarios, sino entre comercios familiares, mercados, escuelas, parques y calles que necesitan mantenimiento.

Y esas colonias merecen exactamente la misma atención que cualquier otra.

Durante mis recorridos he escuchado preocupaciones que se repiten: inseguridad, banquetas deterioradas, luminarias descompuestas, problemas de recolección de basura y espacios públicos que necesitan intervención.

Pero hay una exigencia todavía más importante: que las autoridades respondan.

Hace unos días, en Argentina Antigua, las vecinas y los vecinos me hablaron del deterioro de sus calles y de los problemas de seguridad. También me compartieron su frustración ante solicitudes que, según me explicaron, llevan demasiado tiempo esperando respuesta.

Nadie debería tener que rogarle a una autoridad para que cumpla con sus obligaciones.

Reparar una calle no es un favor. Atender una luminaria no es una concesión. Mantener un parque no es un acto de generosidad.

Son responsabilidades públicas que deben cumplirse con independencia de quién hizo la solicitud, en qué colonia vive o por quién votó.

Y si algo debemos cuestionar es esa costumbre de convertir las obligaciones más elementales del gobierno en grandes acontecimientos publicitarios.

Una administración debería poder demostrar sus resultados con indicadores claros: cuántas solicitudes recibió, cuántas resolvió, cuánto tardó y cuánto dinero público utilizó.

Porque anunciar no es resolver.

Y repetir una promesa no la convierte en resultado.

También hace falta revisar una idea que ha acompañado durante demasiado tiempo a nuestra vida pública: que la experiencia política se demuestra acumulando cargos, años o posiciones.

La experiencia puede ser valiosa, por supuesto. Pero no constituye por sí sola una garantía de resultados, transparencia o sensibilidad frente a las necesidades ciudadanas.

Los cargos públicos no son derechos de antigüedad. Son responsabilidades que deben justificarse todos los días.

Quienes ejercemos una función pública tenemos la obligación de aceptar el escrutinio, explicar nuestras decisiones y reconocer los pendientes.

Nadie debería sentirse dueño de una institución, de una comunidad o de un espacio de representación.

La confianza ciudadana no se hereda. No se decreta. Tampoco se obtiene por aparecer constantemente en anuncios.

Se construye con trabajo verificable y se sostiene con congruencia.

Yo llegué a la vida pública después de ejercer como abogada y de fundar una organización dedicada al acompañamiento de mujeres víctimas de violencia.

Esa experiencia me enseñó algo que sigo considerando fundamental: cuando una persona acude a pedir ayuda, no necesita escuchar lo importante que es quien la recibe. Necesita saber qué se puede hacer, quién tiene la responsabilidad y cómo se dará seguimiento a su situación.

Esa misma exigencia debe aplicarse al servicio público.

No creo que una trayectoria política deba medirse por la cantidad de fotografías, eventos o discursos que se acumulan.

Creo que debe evaluarse por la capacidad de asumir responsabilidades, transparentar decisiones y responder a las personas.

Y esa exigencia comienza por una misma.

Como diputada federal, no me corresponde ejecutar las facultades de la alcaldía. Sería irresponsable atribuirme funciones que no tengo o prometer soluciones que dependen de otras autoridades.

Pero sí me corresponde representar, gestionar, documentar las demandas ciudadanas, solicitar información y dar seguimiento a las respuestas institucionales.

Esa es la responsabilidad que he asumido en mis recorridos por Miguel Hidalgo.

La cercanía no se demuestra diciendo cuántas colonias se visitaron, sino explicando qué pasó después de cada visita.

El próximo viernes 27 de noviembre presentaré mi segundo informe de actividades legislativas en Tacuba.

Hablaré del trabajo realizado desde la Cámara de Diputados, de las iniciativas que hemos impulsado, de las causas que hemos defendido y de las gestiones que hemos acompañado.

También hablaré de los desafíos que permanecen.

Porque rendir cuentas no consiste en construir un relato donde todo sale bien y nada queda pendiente.

Un informe público debe permitir que la ciudadanía conozca el trabajo realizado, lo examine y formule sus propias conclusiones.

Y creo que ese ejercicio es todavía más importante en una época en la que la política corre el riesgo de confundirse con la publicidad.

Un espectacular no es un resultado. Una fotografía no es una gestión. Y una trayectoria no es un cheque en blanco.

Miguel Hidalgo merece una conversación pública mucho más seria que la disputa por quién aparece más veces en sus calles.

Merece discutir el estado de sus servicios públicos, el mantenimiento de sus espacios, las condiciones de sus colonias y la manera en que se utilizan los recursos de la alcaldía.

Merece autoridades capaces de responder preguntas difíciles y representantes dispuestos a ser evaluados con la misma exigencia que plantean a los demás.

Porque la política no debería consistir en defender posiciones personales, sino en asumir obligaciones frente a la sociedad.

Y porque ninguna colonia debería quedar atrapada entre los discursos de quienes prometen escucharla y la ausencia de respuestas que sus habitantes denuncian.

No necesitamos normalizar el deterioro de nuestras calles ni acostumbrarnos a que las solicitudes ciudadanas se acumulen sin solución.

Tampoco debemos aceptar que la visibilidad de un funcionario sustituya la evaluación de su trabajo.

La política tiene que dejar de preguntarse quién merece el siguiente cargo y comenzar a responder qué merece la gente.

Esa es la discusión que verdaderamente importa.

Porque Miguel Hidalgo no necesita más fotografías de sus problemas. Necesita respuestas documentadas, responsabilidades claras y resultados que puedan comprobarse.

Y porque, al final, la política no se renueva cambiando los rostros de la propaganda. Se renueva cambiando las prácticas con las que se ejerce el poder.

María Teresa Ealy Díaz, Diputada Federal de la LXVI Legislatura.

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