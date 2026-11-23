La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar, tiene una responsabilidad ética difícil de eludir frente a las recientes declaraciones de Ricardo Salinas Pliego.

El multimillonario propietario de TV Azteca, Elektra, Italika y Banco Azteca, entre otros negocios, ha presumido, con expresiones clasistas, insultantes de plano, que sustituirá a miles de cajeras y cajeros de su banco por máquinas que no tienen sindicatos, no enferman ni necesitan licencias de maternidad.

Casar sabe perfectamente de lo que es capaz Salinas Pliego. Su propia organización investigó a sus empresas.

En 2016, María Amparo Casar cofundó MCCI junto con Claudio X. González Guajardo. Ambos compartieron la presidencia de la organización hasta julio de 2020, cuando Casar asumió individualmente el cargo que conserva.

Durante la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, MCCI publicó, el 20 de abril de 2020, una investigación de Daniel Melchor y Samuel Adam titulada “Denuncian empleados contagios de COVID-19 en edificios de Grupo Salinas”.

¿Grupo Salinas? En efecto, el conglomerado empresarial que controla TV Azteca, Elektra, Banco Azteca, Italika y otras compañías.

El reportaje, publicado cuando Casar era copresidenta de MCCI, documentó denuncias de trabajadores sobre contagios en oficinas del consorcio, donde laboraban alrededor de 3 mil personas.

La investigación presentó conversaciones internas sobre casos de COVID-19, fotografías de empleados de limpieza que improvisaban equipos de protección con bolsas de basura y testimonios de trabajadores que aseguraban haber sido obligados a regresar a las oficinas, aunque buena parte de sus actividades podía realizarse desde casa.

Queda claro que Casar ya encabezaba MCCI cuando sus periodistas investigaron las condiciones laborales en las empresas de Salinas Pliego durante la pandemia.

Seis años después, la situación de María Amparo Casar encierra una ironía difícil de ignorar.

Actualmente participa en Tolerancia Cero, programa de TV Azteca en el que comparte protagonismo con Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín y Manuel López San Martín.

TV Azteca, lo subrayo, pertenece al mismo empresario cuyas compañías fueron investigadas por MCCI en 2020 debido a las denuncias de trabajadores que afirmaban no haber recibido protección suficiente durante la pandemia.

Aclaro que no tenían por qué cerrar sus instalaciones TV Azteca y Banco Azteca, que desarrollaban actividades consideradas esenciales durante aquella emergencia. Pero las demás empresas del grupo debían respetar las restricciones sanitarias aplicables y privilegiar el trabajo desde casa cuando fuera posible.

Fue por lo menos muy poco responsable Ricardo Salinas Pliego, como evidenciaron las denuncias documentadas por MCCI, organización que entonces codirigía —y hoy preside— María Amparo Casar.

Ahora me pregunto cuándo denunciará ella, periodísticamente hablando, las espantosas declaraciones del empresario sobre la sustitución de miles de trabajadores por tecnología.

Salinas Pliego afirmó que había tenido 15 mil cajeros y que su intención era llegar a cero. Para justificar las ventajas de las máquinas, destacó que trabajan las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que no tienen problemas laborales, sindicatos, maternidad, incapacidades ni lactancia.

Nadie puede exigirle a Ricardo Salinas Pliego que renuncie al progreso tecnológico. Pudo haber anunciado la sustitución de miles de cajeros por máquinas como una consecuencia inevitable de la automatización, de internet y de la inteligencia artificial.

Pero no lo hizo así.

Prefirió festejar que las máquinas no tienen sindicatos, no enferman, no necesitan incapacidades ni licencias de maternidad.

No celebró solamente las ventajas de la tecnología: celebró que las máquinas carezcan de los derechos que tanto trabajo ha costado conquistar a los seres humanos.

Lo indignante no es que Salinas Pliego quiera sustituir trabajadores por máquinas. Lo indignante es que festeje que las máquinas no tienen los derechos que la humanidad tardó siglos en conquistar.

La automatización es parte del progreso. Los derechos laborales también. No tendría por qué existir una contradicción entre ambos avances de la civilización.

Pero Salinas Pliego parece encontrar una ventaja especial en que la tecnología le permita prescindir de trabajadores que se organizan, enferman, tienen hijos y exigen derechos.

La pregunta para María Amparo Casar es inevitable: ¿aplicará a Ricardo Salinas Pliego el mismo rigor que MCCI aplicó a sus empresas cuando ella era copresidenta de la organización?

De ninguna manera le pido a Casar que deje de colaborar en TV Azteca por las atrocidades tan frecuentes en las que, desde mi punto de vista, incurre el propietario de la televisora.

Solo le pregunto algo muy sencillo: ¿cambian los principios de respeto a los derechos humanos, rendición de cuentas y escrutinio del poder económico cuando el empresario cuestionado es el dueño de la televisora donde trabaja?

En abril de 2020, MCCI investigó las denuncias de trabajadores de Grupo Salinas que aseguraban no haber recibido protección suficiente durante la pandemia.

En noviembre de 2026, María Amparo Casar tiene una oportunidad para demostrar públicamente que aquellos principios siguen vigentes. Que no los ha modificado porque ahora, en cierto sentido, Salinas Pliego es su patrón.

Y hay una ironía adicional: el programa en el que participa Casar se llama Tolerancia Cero.

¿Tolerancia cero frente a los abusos del poder político, pero tolerancia infinita frente a los del poder económico, como el del Tío Richie , cuando este paga el espacio televisivo?

Es una simple pregunta.