El PAN exigió la renuncia de César Cravioto a la secretaría de Gobierno de la CDMX luego de su reacción al conflicto entre Alessandra Rojo de la Vega y Diana Sánchez Barrios.

“A nombre del grupo parlamentario de los Diputados federales, eh le hemos solicitado a la presidenta y ella nos ha respaldado exigir la renuncia de César Cravioto como secretario de Gobierno” Federico Döring

Así lo señaló Federico Döring, quien resaltó que la bancada del PAN respalda a Alessandra Rojo de la Vega.

Asimismo, denunció que Cravioto prefirió contribuir al conflicto entre la alcaldesa y la diputada en lugar de buscar una solución.

Esto luego de que César Cravioto asegurara que le daba flojera “tener que desmentir” los señalamientos de Alessandra Rojo de la Vega a quien señaló de hacer un espectáculo porque “no le gusta comparecer”.

PAN exige renuncia de César Cravioto: “se le paga por concertación, no por sedición”

De acuerdo con Federico Döring, César Cravioto no ha mostrado el respeto a Alessandra Rojo de la Vega y a la dignidad y derechos que tiene como cualquier otro alcalde y alcaldesa en la CDMX.

“Tiene la misma legitimidad Alessandra que tiene cualquier otra alcaldesa. Fue electa por los capitalinos y se le debe exigir un trato institucional y respetuoso para ella” Federico Döring

Por ello, desde el PAN en la Cámara de Diputados, exigió que Cravioto renuncie a la secretaría de Gobierno porque “la ciudad no merece un vándalo en esa posición”.

Asimismo, aseguró que César Cravioto “no es un factor de solución”, pues se le paga por llegar a la concertación política y no por sedición.

“Se le paga por concertación política, no por sedición y motín político. Se le paga por generar soluciones a la ingobernabilidad de la ciudad, no por ser el epicentro carroñero de la reyerta política en la ciudad” Federico Döring

Esto luego de que Cravioto asegurara sentir “flojera” para desmentir las mentiras sobre el “zafarrancho de quien no le gusta comparecer”.