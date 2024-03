“Hasta sacrificarse o renunciar es un problema de astucia.” CESARE PAVESE

“Debes perder una mosca para pescar una trucha.” HERBERT GEORGE WELLS

“¿Qué hay mejor que la sabiduría? La mujer. Y ¿qué hay mejor que una buena mujer? Nada.” GEOFFREY CHAUCER

Las encuestas relativas a la disputa por la jefatura de gobierno de la CDMX indican que la ventaja que aparentemente le lleva Brugada a Taboada se acorta (véanse las que se han divulgado más recientemente, tanto de la casa encuestadora MetricsMx —publicada aquí en SDPnoticias—, como la del diario El Financiero).

Por supuesto que para la oposición son magníficas noticias, pero es posible que para no pocos obradoristas también.

Esta coincidencia entre unos y otros podría rendir frutos el dos de junio.

Pero más allá de a dos grupos totalmente segmentados e identificables, siendo absolutamente prácticos, son a muchos más a quienes les conviene que gane Taboada. Vamos por partes.

Una victoria del candidato de Fuerza y Corazón por México en la capital mexicana en automático legitimaría las elecciones del 2 de junio en general. Esto es, sería difícil argumentar que hubo trampa por parte del régimen si se registra una derrota de tal magnitud. Junto con esto, el INE ganaría en respeto por parte de la población y un TEPJF que calificara dichos resultados electorales, también. Organización y validación de unas elecciones limpias, ciertamente a nivel CDMX. Pero hay más. La oposición política, entendida como la alianza PAN-PRI-PRD y un significativo impulso ciudadano, habría crecido y tendría razones para sentirse empoderada y hasta cierto punto satisfecha. Un nuevo bastión, el más amplio e importante, a partir del cual crecer a futuro (2027, 2030, etcétera).

Adicionalmente, forzaría a Santiago Taboada a auto regularse y, sí, a trabajar eficazmente —codo con codo— con el gobierno federal (sea este encabezado por Claudia Sheinbaum o por Xóchitl Gálvez); también con los poderes legislativos federal y local, claro está.

Y todavía hay algo más importante: de ganar Xóchitl la Presidencia de la República, se tendría por descontado que el trabajo entre ella y Taboada se daría de forma natural. Pero incluso también para Claudia, de resultar victoriosa; su relación de trabajo con la jefatura de gobierno de la Ciudad de México sería mejor que con Brugada.

Ya lo he escrito antes, pero me permito reformularlo de esta manera: a la misma Claudia Sheinbaum y a la parte del morenismo que sí quiere tender puentes hacia todas partes de la sociedad, les conviene quitarse a un personaje que todo apunta les será desleal.

Clara Brugada no solo ya se siente vencedora en este 2 de junio, va más allá. Ella se ve presidenta de la República para el 2030 y lo presume…

En ese sentido, tener a alguien “de casa” tratando de escalar sobre la campaña de Sheinbaum a la Presidencia no conviene ni al ala moderada de Morena ni al balance de poder “Federación-Capital” ni a la democracia mexicana.

Otra más de las muchas ironías que luego, sin querer, nos ofrece la política.

¿Podríamos, con fines de argumentación, estirar esta lectura que hago hasta pensar que en AMLO ha habido una decisión salomónica de “sacrificar” a la CDMX y salvar la campaña de Morena a nivel federal? No lo sé.

Lo que sí sé es que si todo lo que he planteado antes ocurriera, significaría que el propio régimen les puso un “estate quieto” a los radicales de Morena. Aseguro mejores posibilidades de conducción por parte de Claudia Sheinbaum en caso de derrotar a Xóchitl y, además, legitimar las elecciones. ¿Lo ponderan tanto Andrés Manuel como Claudia en estos momentos?

Supongo que sí cuando que el mandatario recientemente ha dicho que la chilanga ciudad se está derechizando… Tal vez es el primero en que ya está dando por perdida la capital.

Ante posibles traiciones y deslealtades al interior de Morena, así como una relación cada vez más tirante entre Clara y Claudia, además de la importante decisión de los ciudadanos, todo hace parecer que la mejor opción para la CDMX y para salvar a Morena de sí misma se llama Santiago Taboada.

Giros de la Perinola

1. Los gobernadores de la 4t se quejan de que todos los candidatos a diputados y senadores fueron palomeados por el destapador oficial que habita en Palacio. No se les escuchó y saben que muchos no serán apoyados por las mismas bases morenistas. ¿Estará consciente Claudia que en caso de ganar, los legisladores serán los primeros en acatar la orden dada en Palenque para promover una consulta popular de revocación de mandato? Por lo visto, si ella gana, solo contará con el apoyo de Omar García Harfuch en todo el Senado.

2. El PAN está impugnando el registro de Santiago Nieto Castillo como candidato de Morena al Senado de la República, pues no cumple con el requisito de la residencia en Querétaro por más de seis meses antes del día de la elección (seguía fungiendo como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo). Lo que no se ha dicho es que los morenistas de Querétaro son los primeros en apoyar dicha impugnación, pues Nieto se ufana de que en tres años él será el candidato de Morena para la gubernatura queretana y eso no les agrada a los 4t locales.

3. Arturo Zaldívar se perfila como el próximo fiscal de la República. ¿Qué opina Alejandro Gertz Manero?, ¿qué dice Claudia?