Mario Delgado tiene razón. Todo es culpa de las empresas, especialmente de la FIFA y de las que se verán beneficiadas por no tener que pagar impuestos en el Mundial más caro y quizá el problema es precisamente ése: que la frase escandaliza más que la realidad que la produjo.

Mientras México discute si los niños “arruinan” experiencias premium, la FIFA está organizando silenciosamente el Mundial más elitista y fiscalmente complaciente de la historia reciente.

Los datos son brutales. El Mundial 2026 no solo será más caro que Qatar 2022. Será obscenamente más caro. El precio promedio de una entrada para la final pasó de 3,905 dólares en Qatar a 18,170 dólares para 2026. Un aumento de 4.7 veces. Las semifinales duplicaron precio. Los partidos de fase de grupos cuestan 2.4 veces más. Hasta el tercer lugar, ese partido que históricamente pocos recuerdan, subió 40%. El asunto no es la inflación y tampoco es que el gobierno vaya a cobrar impuestos tan altos que justifiquen esos precios.

El estadio más caro de todo el Mundial no estará en Nueva York. Estará en la Ciudad de México.

Precios en el Mundial

El Estadio Azteca tiene un precio mediano de 2,413 dólares por boleto. Más caro que el MetLife Stadium de Nueva York. Más caro que Miami. Más caro que Los Ángeles. Es decir: el Mundial de México será más exclusivo que el Mundial organizado por jeques petroleros en Qatar.

Qatar al menos nunca fingió modestia. Era una vitrina del dinero árabe con oro, mármol, suites imposibles y aire acondicionado en medio del desierto. El lujo era parte del espectáculo.

México, en cambio, todavía intenta vender la narrativa del futbol popular mientras convierte el acceso al estadio en una experiencia diseñada para ejecutivos, turistas premium y consumidores corporativos.

Los números ayudan a entenderlo mejor. LiveFootballTickets.com analizó sus datos de ventas y confirmó una tendencia más amplia: el Mundial 2026 será, por un margen considerable, el torneo de fútbol más costoso en décadas.

Si uno analiza la progresión de precios entre Qatar 2022 y 2026, aparece un patrón muy duro pues mientras más escaso y televisivamente rentable es el partido, más agresiva se vuelve la especulación.

Comparación de precios con Qatar

La final subió 365% sobre Qatar. Las semifinales 106%. Pero los cuartos solo aumentaron 73%. Eso significa que el mercado ya no está cobrando solamente por futbol. Está cobrando por exclusividad social. Por estatus. Por poder decir “yo estuve ahí”.

El Mundial dejó de ser un evento deportivo para convertirse en una experiencia de lujo global. Justamente, ahí encaja el comentario de Mario Delgado sobre los niños y las molestias que ciertas élites sienten frente al ruido, las familias o el caos normal de la vida pública.

El futbol contemporáneo ya no está pensado para la multitud popular. Está pensado para consumidores de alto poder adquisitivo que pagan miles de dólares por una experiencia “curada”, limpia, silenciosa y exclusiva. La aspiración es tal que los precios de playeras y mercancía oficial también se elevarán con las políticas más estrictas de combate a la piratería.

Los nuevos estadios no se diseñan alrededor de la grada popular sino alrededor de los hospitality lounges, zonas VIP y palcos corporativos. El aficionado tradicional ahora sirve más como paisaje televisivo que como cliente central.

Hay algo todavía más escandaloso que los precios. Mientras millones de mexicanos pagan IVA hasta por un refresco y el SAT persigue pequeños contribuyentes por diferencias mínimas, el gobierno mexicano aceptó otorgar exenciones fiscales a FIFA y empresas vinculadas al Mundial 2026.

El evento deportivo con boletos de hasta 18 mil dólares tendrá privilegios fiscales especiales.

La historia es todavía peor cuando uno revisa los detalles. El acuerdo original viene desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y contemplaba años completos de beneficios fiscales para FIFA, subsidiarias, contratistas y socios comerciales. El gobierno actual asegura que “limitó” esas exenciones solamente al ejercicio 2026, pero la exención permanece.

Es decir que el problema no se canceló. Solo se administró políticamente y los privilegios se mantuvieron.

Lo más llamativo es la comparación internacional. Mientras México aprobó una exención federal amplia para FIFA y empresas relacionadas, en Estados Unidos y Canadá hubo resistencias locales, negociaciones parciales y gobiernos que se negaron a subsidiar completamente los impuestos del torneo.

México terminó ofreciendo el trato más generoso. Entreguistas, como si aquellos impuestos no fuesen tan necesarios.

La contradicción resulta difícil de ignorar pues el mismo Estado que endurece fiscalización para ciudadanos comunes, pequeños negocios y profesionistas independientes decidió flexibilizar impuestos para una de las organizaciones deportivas más ricas del planeta mientras vende boletos a precios récord. Farol en el mundo, oscuridad en su casa. Así es México.

Ya no se trata solo de futbol. Se trata de un modelo económico donde las clases medias pagan impuestos completos para financiar infraestructura, seguridad y servicios de un megaevento cuyos mayores beneficios terminan concentrados en corporaciones globales, patrocinadores y mercados VIP.

Los aficionados pagan entradas históricamente caras. Las ciudades absorben costos públicos. Los gobiernos otorgan beneficios fiscales. FIFA mantiene ganancias extraordinarias. Nosotros amanecemos un poco más morados y más ajolotes que ayer, pero igualmente inundados. Desbordados física y metafóricamente.

Todo mientras se nos pide entender que quizá el verdadero problema son los niños haciendo ruido y las perversas madres que ven a las escuelas como guarderías, así como sus perversos empleadores que no entienden que las últimas semanas ya no se hace nada en la escuela.

Tal vez por eso la frase de Mario Delgado nos confronta así, porque accidentalmente describió la lógica real detrás del Mundial 2026.

No es un Mundial para todos. Es un Mundial para quienes puedan pagarlo… y además no necesiten pagar impuestos por organizarlo.