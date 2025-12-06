Aunque la agenda de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ) durante lo que va de este 2025 que finaliza, no contiene temas con especial énfasis en la educación básica, este nivel educativo no debiera quedar en un segundo plano. Lo digo porque, según lo indican los boletines oficiales de la dependencia, el interés de esta oficina gubernamental se ha enfocado últimamente, sobre todo, hacia la atención de los asuntos de la educación media superior y superior.

En la educación básica en México se encuentran matriculados alrededor de 25 millones de estudiantes (inicial, preescolar, primaria y secundaria). Es la zona de la educación pública que más involucra a la mayoría de las familias mexicanas. Se observa, sin embargo, que la profesora Noemí Juárez, actual subsecretaria de educación básica de la SEP, está más concentrada en la preparación de las cápsulas sobre mujeres en la historia de México que en los asuntos de su competencia directa.

Se trata de cápsulas que presenta una vez a la semana en la conferencia matutina de Palacio Nacional, lo cual es loable, pero se desconocen los pronunciamientos y orientaciones sobre políticas educativas por parte de esta funcionaria en torno a los planes, programas, proyectos y avances o retrocesos en materia de educación básica en México.

Por otra parte y por si fuera poco, el secretario de Educación Pública del gobierno federal, Mario Delgado Carrillo, en noviembre pasado “generó una ola de reacciones en redes sociales tras declarar que “los niños que no nacen no van a la escuela, durante su comparecencia en el Senado de la República, esto en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”, de acuerdo con una nota de la Revista Aula.

“Durante su participación, Delgado abordó los cambios demográficos que enfrenta México y su impacto en el sistema educativo. Explicó que el país vive una transformación en su pirámide poblacional: ‘Ya no somos una pirámide; teníamos el bono demográfico de los jóvenes, pero ahora la población se está convirtiendo en una pera, es decir, están naciendo menos niños… El titular de la SEP añadió que la baja en la tasa de natalidad tendrá efectos directos en la demanda educativa.’ Habrá menos niños que requieran servicios escolares, menos alumnos en las aulas, porque los niños que no nacen no van a la escuela, comentó.”

Es obvio, pero se pudo decir de otra forma. Ahí hay un primer problema de comunicación institucional en la SEP.

Otros problemas, hoy, al cierre del primer cuarto del siglo XXI, de la educación básica en México se ubican, entre otros ámbitos, en la desafiliación escolar, la cobertura, el cambio curricular, la formación inicial y continua de docentes y directivos escolares, la infraestructura educativa, las becas, la eficiencia terminal y la USICAMM. Veamos.

Desafiliación escolar. El ámbito más preocupante de la desafiliación escolar en la educación básica (antes denominada, conceptualmente, como fenómeno de “abandono” o “deserción”), es el que se registra en la educación secundaria. Aunque entre 2005 y 2024 el porcentaje de desafiliación disminuyó de 8 a casi 4 estudiantes por cada 100 que iniciaron ese nivel, sería importante alcanzar los datos de cero o casi cero estudiantes con baja que se registran en la educación primaria. (Fuente: INEGI).

Cobertura: Del conjunto de la educación básica en México, la cobertura en educación preescolar enfrenta desafíos importantes, porque solo el 50-55% de las y los niños en edad de cursar el primer grado de este nivel educativo (entre 3 y 4 años de edad), acuden a la escuela, con brechas mayores en zonas rurales o indígenas. Participar en la escuela desde los primeros años de vida es crucial para el desarrollo equilibrado, armónico e integral de los seres humanos. ¿Por qué negar este derecho a la mitad de la población que se ubica en este rango de edad?

Por otra parte, la educación secundaria en México registra un porcentaje de cobertura que va entre un 93 y 94%. ¿Por qué no están en la escuela secundaria importantes cantidades de adolescentes o jóvenes en edad de cursarla?

Cambio curricular: Como se sabe, en 2022 se dio a conocer un cambio curricular del plan y los programas de estudio de la educación básica en nuestro país. El primer ciclo escolar en que se puso en operación este cambio curricular fue en 2023-2024, prácticamente durante el último año de la administración del presidente López Obrador.

El cambio curricular de básica se ha aplicado durante los ciclos escolares 2024-2025 y, el actual, 2025-2026. ¿Cuáles han sido los avances en este ámbito de cambios educativos en cuanto a contenidos y métodos de enseñanza? ¿Cómo han recibido las maestras y los maestros, así como las y los alumnos el planteamiento curricular renovado? Proceso en el cual, por cierto y en su mayoría, las y los docentes frente a grupo no participaron, sino que el rediseño estuvo a cargo de un grupo de especialistas y técnicos de la SEP ajenos a las escuelas. ¿De qué manera las y los docentes y directivos escolares han impulsado o bloqueado el cambio curricular vigente? ¿Qué tipo de estudios han desarrollado la SEP y otras instituciones de investigación educativa al respecto? Si existen estos estudios ¿cuáles han sido los resultados?

Formación inicial y continua de docentes y directivos: Con o sin independencia de los cambios curriculares, una política pública educativa, nacional, acertada es aquella en la que el Estado mexicano coloca como máxima prioridad a la formación inicial de docentes de educación básica (a través de las Escuelas normales, la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de actualización del magisterio), así como a la formación continua de docentes y directivos escolares en servicio, sin embargo, eso no sucede en México, puesto que este tipo de procesos formativos han estado, en esencia, abandonados durante los últimos 6-7 años.

Un dato que ha sido reportado por las y los docentes de diferentes ciudades y comunidades del país es el fenómeno de desmantelamiento de las escuelas normales y de los centros de maestros (con fines de actualización y formación continua) en todo el territorio nacional, estos últimos creados en 1997.

Infraestructura: El programa “La escuela es nuestra” que fue lanzado por el gobierno de AMLO desde 2018-2019, y que hoy continúa como una solución al viejo problema del rezago en infraestructura registrado en las escuelas de educación básica durante décadas, es un tema que habrá de evaluarse y, en su caso, tomar las medidas correctivas oportunas y pertinentes, puesto que se han reportado casos de desviación de recursos públicos y prácticas de escasa transparencia y redición de cuentas.

Escuelas en condiciones de alta marginalidad: El 43% aproximadamente de las escuelas primarias en el país son de organización multigrado, es decir, no son de organización completa. Eso significa que son centros escolares en condiciones de media o alta marginalidad porque sus estudiantes viven en situaciones o contextos sociales, económicos y culturales de pobreza y de altas carencias. ¿Los programas de becas por sí solos pueden contrarrestar este tipo de problemas de desigualdad social, cultural y educativa?

El Coneval reporta que el 45.8% de las y los niños y adolescentes (NNA) en México se encuentra en situación de pobreza, y el 9.9% vive en pobreza extrema, lo que agrava las barreras para el ejercicio pleno de sus derechos.

Becas para estudiantes: Durante lo que va del segundo piso de la llamada 4T (2024-2025), el gobierno de la república ha tomado la decisión de otorgar becas a todos las y los estudiantes de educación básica de escuelas públicas. ¿Cuáles han sido los avances en este rubro? Se sabe que este programa se inició en la educación secundaria, pero ¿cuándo se alcanzará la cobertura universal de becas en la educación básica pública? ¿Este programa de becas para todas y todos los estudiantes de educación básica, pública, constituye un mecanismo de combate a las desigualdades sociales, culturales y educativas o solo se reduce a una medida estratégica con intenciones y efectos electorales?

Eficiencia terminal: La eficiencia terminal en educación básica aún presenta retos importantes y significativos, ya que por cada 100 estudiantes de este nivel que ingresan a la educación primaria, solo 82 concluyen la secundaria (INEGI).