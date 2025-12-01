México fue seleccionado como el segundo país más bello a nivel mundial y Claudia Sheinbaum celebró este hecho asegurando que “está de moda” y recordando que es “megadiverso”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dijo orgullosa de que el país sea reconocido como uno de los más bellos por encima de Brasil, China y Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum celebra que México sea reconocido como uno de los países más bellos del mundo

Durante la mañanera del 1 de diciembre, la presidenta de México fue cuestionada sobre su pensar a que México sea reconocido como uno de los más bellos del mundo.

Según un top publicado por Condé Nast Traveler, México es el segundo país más bello del mundo lo que causó emoción en la Claudia Sheinbaum por el reconocimiento.

Argumentando “México está de moda” es que la mandataria recordó la belleza que tiene el país además de contar con “todos los ecosistemas” siendo “megadiverso”.

“La riqueza natural y cultural de México es única. Tenemos que estar muy orgullosos los mexicanos y mexicanas de ser parte de este legado cultural y natural. México tiene todos los ecosistemas, somos de los países megadiversos del mundo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, subrayó que “México es extraordinario”, celebrando estar en el top mencionado por la revista.

Top mundial de los 10 países más bellos donde México fue clasificado en el segundo lugar

La presidenta de México externó su orgullo de que el país haya sido nombrado el segundo más bello del mundo, en el top hecho por Condé Nast Traveler.

Así fue como quedó el top mundial:

Australia México Brasil Estados Unidos China India Canadá Indonesia Francia Colombia

Según argumentos sobre México, se le reconoce en el top por su belleza natural, patrimonio cultural y monumentos emblemáticos.