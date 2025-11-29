El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que los Convenios de Colaboración firmados por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) con la UAM Xochimilco y la Universidad Anáhuac México fortalecerán la profesionalización docente en la capital y ampliarán las alternativas de formación continua en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario detalló que estos acuerdos reafirman el compromiso del Gobierno de México con una educación pública transformadora, crítica y profundamente humana.

Gobierno de México amplía alternativas de capacitación docente

El primer convenio fue firmado por el titular de la AEFCM, Luciano Concheiro Bórquez, y el rector de la UAM Unidad Xochimilco, Francisco Javier Soria López, con el objetivo de desarrollar el diplomado “Experiencias Estéticas y Transformación de Actitudes en la Primaria en el Marco de la Nueva Escuela Mexicana”, dirigido a maestras y maestros de educación primaria.

Autoridades de la AEFCM, UAM Xochimilco y Anáhuac firmando acuerdos para capacitación docente. (Cortesía )

Por otra parte, el segundo convenio firmado por Concheiro Bórquez y el rector de la Universidad Anáhuac México, Cipriano Sánchez García, tiene como objetivo desarrollar cursos de capacitación virtual para docentes.

Los contenidos estarán orientados a áreas clave de la vida escolar, como:

Convivencia

Prevención

Atención integral

Fortalecimiento del tejido comunitario escolar

Estas herramientas permitirán que maestras y maestros accedan a formación especializada con flexibilidad y calidad académica.

Durante su intervención, Luciano Concheiro Bórquez subrayó que estos convenios representan más que una colaboración académica: ratifican un compromiso compartido por una educación pública que coloca en el centro la dignidad de la infancia, el papel transformador de los docentes y el vínculo entre escuela y comunidad.

Por su parte, el rector de la UAM Xochimilco destacó que el diplomado permitirá unir esfuerzos institucionales con un sentido social y humanista para mejorar las condiciones educativas de la infancia capitalina.

Finalmente, el rector Cipriano Sánchez García afirmó que la modalidad virtual facilitará el acceso del magisterio a contenidos especializados que respondan a las necesidades de formación continua.