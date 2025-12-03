La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior logró su mayor expansión en el ciclo escolar 2024-2025, al beneficiar a más de 4.2 millones de estudiantes en todo el país. Esto representa un crecimiento del 64.2%, al pasar de 2.5 millones a más de cuatro millones.

De acuerdo con el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, esta beca se consolida como uno de los grandes programas sociales más fuertes del país, con una inversión histórica de 33 mil 920 millones de pesos.

SEP destaca el papel de la beca en la equidad educativa

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), encabezada por Julio León Trujillo, detalló que del total de beneficiarios:

2 millones 131 mil 873 son mujeres

1 millón 932 mil 942 son hombres

La SEP destacó que estas cifras reflejan el compromiso federal para garantizar que más mujeres accedan y permanezcan en el bachillerato, reduciendo brechas históricas en el sistema educativo.

Casi 98% de las escuelas de Media Superior reciben apoyo

Asimismo, se dio a conocer que el programa alcanzó el 97.7% de los planteles de Media Superior en el país, al pasar de 12 mil 931 a 13 mil 486 escuelas atendidas. Mario Delgado afirmó que cada beca es una inversión directa hacia el futuro del país, pues contribuye a combatir el abandono escolar y facilita que jóvenes continúen sus estudios.

¿Cuándo es el último pago de la Beca Universal Benito Juárez 2025?

La CNBB anunció que a partir del jueves 4 de diciembre comenzará la entrega del último pago bimestral del año (noviembre-diciembre).

Las y los estudiantes recibirán el apoyo conforme a la primera letra de su apellido, de acuerdo con el siguiente calendario:

A-B: 4 de diciembre

C: 5 de diciembre

D-F: 8 de diciembre

G: 9 de diciembre

H-L: 10 de diciembre

M: 11 de diciembre

N-Q: 15 de diciembre

R: 16 de diciembre

S: 17 de diciembre

T-Z: 18 de diciembre

Finalmente, se destacó que con la ampliación de la beca, la SEP reiteró que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) sigue apostando por la igualdad de oportunidades, la permanencia escolar y el acompañamiento a estudiantes.