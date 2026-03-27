Cuando un jefe de Estado aparece en el radar de agencias antidrogas extranjeras, el problema deja de ser político y se convierte en una amenaza directa a la legitimidad del poder. Lo que hoy rodea al presidente colombiano Gustavo Petro no admite matices complacientes: su nombre vinculado a investigaciones por posibles nexos con narcotraficantes y su presunta designación como “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos la colocan a Colombia en un escenario de descrédito internacional que no se puede minimizar ni disfrazar con discursos.

Aquí no hay espacio para la ingenuidad. Que fiscales federales en Nueva York estén indagando posibles vínculos entre el entorno presidencial y estructuras criminales no es una casualidad ni una maniobra menor. Es una señal de alerta que, de confirmarse, revelaría una de las contradicciones más graves en la historia reciente de América Latina: un presidente que llegó al poder denunciando la podredumbre del sistema, ahora señalado por la misma sombra que juró combatir.

El golpe es doble. Por un lado, hacia el interior de Colombia, donde la confianza en las instituciones ya camina sobre una cuerda floja. Por otro, hacia el exterior, donde la credibilidad del país como socio estratégico en la lucha contra el narcotráfico queda severamente comprometida. Porque más allá de ideologías, simpatías o fobias, hay una línea que no puede cruzarse sin consecuencias: la sospecha de colusión entre el poder político y el crimen organizado.

No se trata de un linchamiento mediático ni de una sentencia anticipada. La presunción de inocencia debe sostenerse como principio irrenunciable. Pero tampoco se puede caer en la simulación de que esto es un episodio más en la dinámica política. No lo es. La sola existencia de estas investigaciones ya representa un daño profundo, porque erosiona la autoridad moral del presidente y debilita su capacidad de gobernar.

Petro construyó su narrativa política sobre la denuncia de las élites tradicionales, a las que acusó de haber permitido —cuando no facilitado— la penetración del narcotráfico en la vida pública. Hoy, esa narrativa se le revierte como un búmeran. Y no hay peor escenario para un líder que aquel en el que sus propias banderas se convierten en su principal flanco de vulnerabilidad.

Desde Washington, el mensaje es frío y directo. La DEA no suele actuar por impulsos improvisados, y los fiscales federales menos aún. Cuando se activan este tipo de investigaciones, es porque existen indicios que, al menos, justifican escalar el caso. Pensar que todo se reduce a una vendetta política o a un capricho geopolítico sería simplificar peligrosamente un asunto que exige seriedad.

Pero el problema no termina en lo jurídico. En política, la percepción pesa tanto como la evidencia. Y hoy la percepción es devastadora: un presidente bajo sospecha, en un país marcado por décadas de violencia ligada al narcotráfico, con una comunidad internacional observando cada movimiento. Esa combinación no solo desgasta, sino que paraliza.

El margen de maniobra para Petro se reduce cada día que pasa sin una respuesta clara. No bastan descalificaciones ni discursos victimistas. Tampoco alcanza con apelar a la polarización interna para cerrar filas. Lo que está en juego no es una disputa partidista, es la estabilidad institucional de Colombia. Y ante eso, el silencio o la ambigüedad son formas de evasión.

Además, hay un elemento que agrava el cuadro: el contexto interno. Colombia no vive un momento de calma política. La polarización es intensa, la oposición está activa y la ciudadanía muestra signos de hartazgo frente a la falta de resultados en distintos frentes. En ese escenario, cualquier señal de escándalo no solo se amplifica, sino que se convierte en detonante de una crisis mayor.

Y es aquí donde conviene decirlo sin rodeos: si las investigaciones avanzan y arrojan elementos comprometedores, el impacto podría ser devastador. No solo para el gobierno de Petro, sino para el sistema político colombiano en su conjunto. Porque la caída de la credibilidad presidencial arrastra consigo a las instituciones que lo sostienen.

A nivel regional, el efecto tampoco sería menor. Petro ha sido una figura relevante en el nuevo mapa político latinoamericano, un referente para sectores que impulsan cambios estructurales en sus países. Si su imagen se desploma, ese liderazgo se fractura y abre espacio para una narrativa adversa que cuestiona no solo a un gobierno, sino a toda una corriente política.

El tema de fondo, sin embargo, sigue siendo el mismo de siempre: el narcotráfico como poder paralelo, persistente y corrosivo. Un fenómeno que no distingue ideologías y que ha demostrado una capacidad extraordinaria para infiltrarse donde encuentra debilidad. Pensar que un cambio de discurso o de orientación política basta para contenerlo ha sido, históricamente, un error.

Por eso, lo que hoy enfrenta Colombia no es solo una crisis política, es un recordatorio brutal de que el problema sigue intacto. Y peor aún, de que puede estar más cerca del poder de lo que se admite públicamente.

La relación con Estados Unidos entra también en una zona delicada. Durante años, la cooperación en materia de seguridad ha sido un pilar fundamental. Pero esa cooperación se sostiene en la confianza. Y cuando esa confianza se resquebraja, todo el andamiaje comienza a tambalearse. No es un asunto menor: implica recursos, operaciones conjuntas y una agenda común que ahora podría verse alterada.

Frente a este panorama, Petro tiene una sola salida viable: la transparencia absoluta. No a medias, no condicionada, no diferida. Total. Cualquier intento de administrar la crisis con cálculos políticos puede salirle mucho más caro de lo que imagina. Porque hay momentos en los que el poder no se defiende con retórica, sino con claridad.

Colombia ha sobrevivido a crisis profundas, algunas incluso más violentas y complejas. Pero cada una deja un desgaste acumulado. Y este episodio, por su naturaleza, amenaza con golpear en el núcleo mismo del sistema democrático: la confianza en quien gobierna.

Hoy, más que nunca, el país necesita certezas. No versiones, no relatos, no discursos. Certezas. Porque cuando un presidente es visto como sospechoso, el problema ya no es solo suyo. Es de toda la nación.

Y en ese terreno, no hay margen para titubeos. O se despejan las dudas con contundencia, o la sombra crecerá hasta volverse insostenible. Porque en política, la duda permanente es una forma de condena. Y Colombia no está para cargar otra más.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com