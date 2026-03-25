Gustavo Petro decreta tres días de duelo nacional por accidente aéreo en Putumayo

El presidente Gustavo Petro oficializó la declaración de tres días de duelo nacional para Colombia como respuesta al trágico accidente aéreo ocurrido en el departamento del Putumayo.

La decisión del gobierno de Petro tiene como propósito fundamental honrar a los 69 miembros de las fuerzas armadas colombianas que murieron el 23 de marzo tras registrarse el desplome de un avión militar.

Tragedia aérea en Putumayo, Colombia (Daniel Ortiz / AFP / AFP)

Gustavo Petro ordena honores militares por víctimas del accidente aéreo en Putumayo

A través de sus redes sociales, Gustavo Petro informó que ordenó el decreto de tres días de duelo en Colombia en memoria de los 69 militares y policías que murieron en un accidente aéreo.

Debido a esta medida, todas las banderas del país izarán a media asta, así como en las instalaciones militares, de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo.

De igual forma, se llevarán a cabo los honores militares a cargo del Ministerio de Defensa por las 69 personas que murieron, en un hecho que Gustavo Petro dijo “enluta a todo el país”.

Esto luego de participar en un homenaje como señal de luto para Colombia, externando el acompañamiento para las familias y seres queridos de las víctimas.

De acuerdo con el propio Ministerio de Defensa, al momento del accidente los agentes que viajaban a bordo de un avión Hércules C-130, cumplían una misión de transporte de tropas y abastecimiento que se dirigía hacia Puerto Asís.