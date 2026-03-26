El mundo no solo se está desordenando: se está reconfigurando. Y en ese proceso, hay quienes ya avanzan con claridad de propósito, mientras otros apenas alcanzan a reaccionar a los golpes de una realidad que se mueve más rápido que su capacidad de respuesta. No es una percepción exagerada ni una lectura alarmista. Es un hecho. El mundo ya entró en una fase de desorden que dejó de ser coyuntural para convertirse en condición estructural.

Las guerras ya no son episodios contenidos, sino conflictos prolongados que escalan sin control total. Los mercados dejaron de esperar a los gobiernos y ahora reaccionan, anticipan y, en muchos casos, condicionan las decisiones políticas. Las democracias muestran signos de fatiga, atrapadas entre la polarización interna y la incapacidad de ofrecer certezas. Al mismo tiempo, los autoritarismos avanzan, no necesariamente con estridencia, sino con eficacia. Y en medio de todo, hay Estados que comienzan a fallar en lo más básico: garantizar seguridad, estabilidad o crecimiento.

Todo eso ya está ocurriendo. No es una advertencia futura. Es el presente.

Por eso la pregunta relevante ya no es si el sistema internacional se está rompiendo. Eso es evidente. La pregunta de fondo es qué viene después y, sobre todo, quién va a tener la capacidad de imponerse en el nuevo escenario.

Porque el caos, aunque parezca permanente, no lo es. El caos es transición. Es el momento incómodo en el que lo viejo deja de funcionar, pero lo nuevo aún no termina de consolidarse. El problema es que no toda transición conduce a un mejor orden. A veces simplemente abre la puerta a uno más incierto, más desigual o más rígido.

Durante décadas, el sistema internacional tuvo una estructura reconocible. Había una potencia dominante que marcaba la pauta, aliados que reforzaban ese liderazgo y actores emergentes que intentaban ganar espacio dentro de reglas, imperfectas sí, pero relativamente claras. Ese equilibrio permitía, al menos, cierto grado de previsibilidad.

Hoy ese esquema está en tensión. Y lo más delicado no es que esté cambiando, sino que aún no está claro qué lo sustituirá.

Ahí está el verdadero riesgo. Pero también la oportunidad.

Porque en toda reconfiguración del poder hay ganadores y hay rezagados. No necesariamente triunfan los más fuertes en términos tradicionales, sino los que entienden mejor el momento histórico y actúan en consecuencia.

En ese sentido, hay actores que parecen haber comprendido con mayor claridad la lógica del nuevo entorno. No necesitan imponerse de forma abrupta ni protagonizar confrontaciones directas en todos los frentes. Avanzan de manera progresiva, acumulando ventajas. Construyen infraestructura, aseguran rutas comerciales, generan dependencias económicas. Su poder no es estridente, pero sí constante. No busca el aplauso inmediato, sino el control sostenido.

Otros juegan una partida distinta. Más estratégica que económica, más enfocada en la disrupción que en la construcción. Utilizan el conflicto como herramienta, presionan, desestabilizan, aprovechan vacíos. No necesariamente aspiran a diseñar un nuevo orden global, pero sí a reposicionarse en medio del desorden. Entienden que en un sistema inestable, quien sabe tensar sin romper puede ganar margen de maniobra.

Y luego está la potencia que durante décadas fue el eje del sistema. Sigue teniendo capacidades económicas, militares y tecnológicas superiores. Pero enfrenta una paradoja cada vez más evidente: le cuesta más ordenar el entorno internacional y, en ocasiones, incluso le resulta difícil ordenar su propia dinámica interna. La división política, las decisiones erráticas y la dificultad para sostener consensos no eliminan su poder, pero sí limitan su capacidad de conducción.

En paralelo, otras regiones oscilan. Algunas dudan, atrapadas entre la necesidad de adaptarse y el temor a perder estabilidad. Otras simplemente reaccionan, sin una estrategia clara, intentando sobrevivir en un tablero que no controlan.

En ese contexto, el mundo no se encamina hacia un nuevo orden definido y estable. Lo que emerge es algo más complejo: una multipolaridad sin reglas firmes, donde el poder se dispersa y las certezas se reducen.

Es un sistema donde los conflictos no se resuelven, se administran. Donde las tensiones no desaparecen, se acumulan. Y donde las decisiones no siempre responden a principios, sino a intereses inmediatos.

En un escenario así, no ganan necesariamente los más fuertes en términos tradicionales. Ganan los que pueden operar en la incertidumbre . Los que tienen claridad estratégica y capacidad de sostenerla en el tiempo. Los que no dependen del vaivén del ciclo político ni de la presión de resultados inmediatos.

Ganan los que entienden que el poder ya no se mide solo en capacidad militar, sino en control de cadenas de suministro, en acceso a energía, en dominio tecnológico, en influencia financiera. Ganan los que construyen redes, no solo alianzas. Los que anticipan, no solo reaccionan.

Por eso algunos avanzan mientras otros se rezagan. No es casualidad. Es consecuencia de la forma en que cada uno interpreta el momento.

Ese es el nuevo tablero. Uno en el que nadie gana todo, pero en el que algunos ganan más que otros. Y donde perder no siempre significa colapsar, pero sí ceder espacio, influencia y capacidad de decisión.

El problema de fondo no es únicamente quién gana. Es bajo qué reglas se gana.

Porque si nadie diseña el nuevo orden, eso no significa que el orden desaparezca. Significa que se impondrá. Y cuando el orden se impone en lugar de construirse mediante acuerdos, rara vez favorece a los más débiles. Tiende a consolidar asimetrías, a profundizar dependencias y a reducir márgenes de maniobra.

Ese es el punto al que el mundo se está aproximando. No al fin del sistema, sino a su reconfiguración. Y como en toda reconfiguración, el desenlace no está predeterminado, pero sí condicionado por las decisiones que se toman —o se dejan de tomar— en este momento.

Por eso la pregunta final no es retórica. Es profundamente real.

¿Quién va a ganar?

La respuesta no está en quién tiene más poder hoy, sino en quién está construyendo el poder del mañana. En quién asegura recursos estratégicos, en quién domina la tecnología, en quién puede sostener decisiones complejas en medio de la presión.

Pero, sobre todo, en quién entiende que este no es un momento para reaccionar, sino para diseñar.

Porque después del caos, siempre llega un nuevo orden. La diferencia es quién participa en su construcción… y quién termina simplemente adaptándose a él.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com