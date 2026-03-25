Shutdown, aeropuertos colapsando y decisiones que agravan el problema: cuando el poder se empecina, el sistema deja de funcionar… y la factura se vuelve global.

En los últimos días, lo que parecía una disputa más en el tablero político estadounidense ha comenzado a mostrar su verdadero rostro. El desorden que antes se proyectaba hacia el exterior ahora se cuela en la maquinaria interna del Estado. Y ahí, justo ahí, es donde el problema deja de ser retórico y se vuelve peligroso.

Porque una cosa es jugar a la firmeza frente al mundo. Y otra muy distinta es sostener, sin sobresaltos, el funcionamiento básico del propio país.

Hay un punto en el que la política deja de ser deliberación. Se rompe el equilibrio, se pierde el margen de maniobra y lo que queda es disfunción. Eso es lo que hoy empieza a asomarse con el shutdown en Estados Unidos. No como una escaramuza presupuestal, sino como un choque que ya impacta la operación esencial del gobierno.

Todo Estado puede ajustar su gasto, tensar sus finanzas, incluso recortar sin contemplaciones. Pero hay una línea que no debería cruzarse nunca: la que garantiza lo mínimo indispensable para que el sistema siga en pie. Seguridad, transporte, logística. Cuando esa base se resquebraja, el problema deja de ser político y se convierte en estructural.

Y ese deterioro ya no es abstracto. Se ve, se siente, se padece.

Los aeropuertos son el ejemplo más claro. Espacios donde el margen de error debería ser prácticamente inexistente. Sin embargo, lo que hoy se observa es otra cosa: filas interminables, retrasos que se acumulan, personal insuficiente en los filtros de seguridad. La TSA empieza a resentir la falta de recursos y de personal, y cuando la seguridad aeroportuaria se debilita, no solo se incomoda al pasajero, se compromete toda la red.

Porque los aeropuertos no son simples puntos de tránsito. Son nodos estratégicos del sistema económico global. Por ahí circulan inversiones, mercancías, turismo, decisiones de negocio. Cuando ese engranaje se ralentiza, el impacto no se queda en casa. Se multiplica. Se expande. Cruza fronteras sin pedir permiso.

Lo preocupante no es solo el problema, sino la forma en que se está respondiendo a él. En lugar de corregir la causa, se opta por la improvisación. El despliegue de agentes migratorios para apoyar tareas aeroportuarias es una muestra clara de ello. En el papel suena a solución emergente; en la práctica, introduce más fricción.

No es su función. No es su lógica. Y eso se nota.

Más revisiones, más tensión, más lentitud. No corrige el fondo. Lo complica.

Y entonces aparece el componente político, inevitable. El shutdown no surge en el vacío. Es el resultado de una confrontación directa entre la Casa Blanca y el Congreso. El intento de repartir culpas, de señalar al adversario como responsable, simplifica una realidad que es mucho más enredada.

Porque el conflicto no es solo entre partidos. También atraviesa al propio partido gobernante. Hay fisuras, desacuerdos, resistencias. No todos están dispuestos a sostener decisiones que empiezan a comprometer el funcionamiento básico del gobierno.

Ahí es donde surge la pregunta incómoda, pero necesaria: ¿dónde están los contrapesos?

No basta con que la oposición critique. El verdadero punto de quiebre está en la capacidad interna de frenar excesos, de corregir rumbos, de evitar que la lógica de confrontación termine por devorarlo todo. Cuando esa moderación se diluye, el sistema pierde uno de sus mecanismos esenciales de estabilidad.

Y ese es, quizá, el vacío más delicado de todos. No la disputa entre bandos, sino la ausencia de contención dentro del propio poder.

Cuando la política se radicaliza al punto de convertir cualquier diferencia en choque frontal, los acuerdos mínimos desaparecen. Y sin esos acuerdos, el gobierno deja de operar como sistema. Se fragmenta. Se atora. Se vuelve errático.

El resultado no responde a una ideología. Es, simplemente, funcional. Un Estado que empieza a fallar en puntos críticos. Una maquinaria que pierde sincronía. Decisiones que, lejos de ordenar, profundizan el desorden.

Y ese deterioro tiene un costo que no admite maquillaje.

Un shutdown golpea la confianza. Sacude la inversión. Deteriora las expectativas. Los mercados no lo interpretan como una anécdota política, sino como una señal de inestabilidad. Las empresas ajustan, el consumo se resiente, la incertidumbre se instala.

En una economía del tamaño de Estados Unidos, ese impacto no se contiene dentro de sus fronteras. Se exporta. Se amplifica. Se vuelve un factor global.

Lo más inquietante es la contradicción que se instala en el discurso. Mientras los signos de desgaste se hacen evidentes, la narrativa insiste en proyectar control. Se vende la idea de que la firmeza compensa la disfunción, de que la tensión es una muestra de fortaleza.

Pero la realidad va en sentido contrario.

Lo que se observa es un gobierno que no logra sostener su operación sin sobresaltos. Un sistema político atrapado en su propia confrontación. Y decisiones que, en lugar de resolver, enredan aún más el panorama.

Ahí es donde el shutdown deja de ser una herramienta de presión política y se convierte en un síntoma. El síntoma de un poder que no corrige, que no ajusta, que se aferra incluso cuando la evidencia apunta en otra dirección.

Y cuando eso ocurre en la principal potencia del mundo, el problema deja de ser local.

Porque cuando el gobierno se apaga… el caos no se queda en casa... Despega.

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@salvadorcosio1