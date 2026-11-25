¿Cuáles son las consecuencias que producirá la hegemonía del capitalismo digital del siglo XXI en los sistemas educativos de los países latinoamericanos? ¿Cuáles son las rutas que ha seguido la gestión del capitalismo digital reciente en México en términos del proceso de acumulación? ¿Por qué indagar y escribir sobre el capitalismo digital y su relación con la educación pública? ¿Hay que tirar a la basura a las nuevas tecnologías digitales? ¿O hay que conocerlas, criticarlas y redirigirlas en un sentido democrático y ponerlas al servicio de la sociedad, desde abajo, con otra lógica? Éstas son algunas de las preguntas que genera el título del más reciente libro de Mauro Jarquín: “Pedagogía Ludita” (CLACSO, 2026).

El subtítulo de la obra “Contra la megamáquina educativa del capitalismo digital”, además de sugerente y creativo, nos coloca frente a un conjunto de horizontes de conocimientos poco abordados, paradójicamente, en los medios digitales de nuestros días, en los medios de comunicación convencionales y en círculos educativos tradicionales, es decir, en escuelas y aulas.

Con prólogo de Roberto Leher, el libro de Jarquín ofrece en el contenido o índice los siguientes apartados: prefacio, introducción. La megamáquina educativa del capitalismo digital. Capítulo 1. Les héritiers de Ned Ludd. Capítulo 2. Detrás de la magia: capitalismo digital, trabajo y escuela. Capítulo 3. Silicon Valley y el locus de la nueva educación. Capítulo 4. La educación es mucho más que data. Contra la simplificación pedagógica. Capítulo 5. La compulsión pedagógica del capitalismo digital. Una mirada crítica a la EdTech. Capítulo 6. Hacia la subversión del trabajo educativo digital (TED). Capítulo 7. Austeridad y fascistización en la megamáquina educativa. Capítulo 8. No hay pedagogía crítica sin pedagogía ludita. Y, al final, una nota sobre el autor.

Este libro es el resultado de una nueva etapa de investigación que Jarquín Ramírez ha desarrollado durante los últimos años, en la cual uno de los propósitos principales es:

“…dar un paso adelante en la discusión sobre el complejo panorama que la producción y el control capitalista de la tecnología digital para la educación –así como el conjunto de ensamblajes sociales que la impulsan– representan para la posibilidad de construir una educación crítica y orientada al bien común” (p. 36).

¿De dónde surgió la idea de una Pedagogía Ludita? Jarquín señala que:

“…uno de los objetivos de Pedagogía ludita es recuperar la historia y reivindicar el legado de los destructores de máquinas del siglo XIX; de aquellas personas que bajo la égida del mítico Ned Ludd partieron de una perspectiva crítica sobre la tecnología de su tiempo bajo control capitalista, y lograron construir un movimiento que resultó en una pesadilla para los burgueses y políticos alejados de los intereses y necesidades populares. Los luditas nos mostraron hace dos siglos que la tecnología no es neutral y que la potencia revolucionaria del capitalismo implica también una profunda pulsión destructiva. Y ante ello, hay que luchar”. (p. 46)

Otra intencionalidad del libro, de acuerdo con lo que escribe Jarquín, es la siguiente:

“…combatir un bien articulado proyecto de subsunción capitalista del proceso educativo, que se muestra también en el ámbito de la tecnología, y que se encuentra inscrito en una serie de articulaciones, ensamblajes y derivaciones de lo que denomino –a propósito del análisis clásico de Lewis Mumford– megamáquina educativa del capitalismo digital; es decir, un ensamblaje dinámico de actores, proyectos, ideologías y prácticas específicas que constituyen un correlato educativo del capitalismo digital.

Esta megamáquina opera desde distintos niveles y en ella se articulan una gran diversidad de actores: a) empresas Big Tech, start-ups, o brokers que promueven el uso de artefactos digitales en las escuelas, la conexión de sistemas educativos a la nube “pública”, la mejora de la educación con tecnologías de personalización, etc.; b) instituciones políticas que adoptan acríticamente el uso de tecnología digital y lo promueven en sus políticas educativas, y c) instituciones educativas y de investigación que reproducen elementos ideológicos del capitalismo digital. También en el funcionamiento de esta megamáquina intervienen todos aquellos que llevan a cabo trabajo educativo digital (TED) en el que descansa la reproducción de dicha máquina educativa. Y esos actores somos esencialmente todas y todos nosotros, voluntariamente o no; conscientemente o no; cínicamente o no, usuarios de plataformas y espacios digitales”. (pp. 37-38)

Del texto al hipertexto. Una respuesta directa a la tercera pregunta sugerida al inicio de este comentario, es contestada, implícitamente, por Jarquín en el prefacio del libro, cuando afirma:

“No me resultaba ya suficiente discutir las propuestas educativas que abrían las puertas hacia formas distintas de privatización educativa en la dimensión analógica, así como los actores políticos que las impulsaban. Ahora, resultaba imperativo avanzar hacia el análisis de la relación entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la política en la educación, las tendencias ideológicas que se desarrollaban en su interior y la diversidad de luchas inscritas en tal fenómeno” (p. 36).

En la contraportada de la obra, se puede leer lo siguiente, como elocuente pieza textual que sintetiza el contenido del libro:

“En un contexto en el cual el mundo corporativo repite una y otra vez que la tecnología será la solución a los diversos problemas en nuestra vida (y por ende será esta y no la voluntad popular de transformación la que cambiará nuestra educación) es momento de echar luz a las contradicciones, limitaciones y abiertas mentiras inscritas en dicha narrativa, y proceder a combatirla política y pedagógicamente. Es tiempo, entonces, de organizarnos desde abajo, afilar las armas de la crítica y decidir bien hacia qué conceptos, principios, circuitos y artefactos de la megamáquina educativa dirigir nuestro moderno martillo de Enoch. Ha llegado la hora de romper el gobierno maquínico con el cual el capital y el poder buscan ahora legitimar tanta injusticia, tanta crueldad y tanto dolor humano, necesarios todos para la supervivencia tanto del poder como del capital mismo”.

Hay razones suficientes para acercarse a la lectura y revisión crítica de este libro tanto por su provocadora invitación a descubrir los entretelones del proyecto tecnocrático, científico y electrónico-digital como por la disección que ofrece sobre el complejo programa ideológico político puesto en marcha durante este siglo XXI, de la maquinaria del capitalismo digital y su conexión con la educación pública.

Cuando Mauro Jarquín afirma al final del libro:

“La pedagogía ludita de nuestro tiempo, así como la gran gesta histórica del ejército de Ned Ludd, no tiene por objetivo la negación de la tecnología por sí misma, sino esencialmente, parte de una preocupación sobre los efectos pedagógicos y sociales indeseables de su puesta en práctica en un contexto de control capitalista, en el cual lo que articula la operación tecnológica es la búsqueda de ganancia, acompañada también de la consolidación del poder político. Esta pedagogía, entonces, busca construir otras formas y usos tecnológicos. Otras posibilidades que requieren una discusión profunda de la matriz social y las condiciones ideológicas en las que la tecnología se diseña, se produce y es echada a andar”, (p, 348).

Hace recordar las ideas de don Pablo González Casanova cuando afirma lo siguiente:

“Las nuevas ciencias formarán parte del nuevo proyecto alternativo emergente. Someterlas a una crítica rigurosa es necesario pero insuficiente. Se requiere dominar su lógica y su técnica para defenderse de ellas, o para utilizarlas y adaptarlas al proyecto liberador”. (González Casanova, Pablo. (2015). De la sociología del poder a la sociología de la explotación: pensar América Latina en el siglo XXI / Pablo González Casanova; antología y presentación, Marcos Roitman Rosenmann, México: Siglo XXI Editores. Buenos Aires: CLACSO).

Finalmente, vuelvo al libro de Jarquín, específicamente a un párrafo imperdible que aparece al final de la obra:

“La pedagogía ludita no es únicamente resistencia, sino que se constituye también como una opción político-pedagógica creativa, abierta y en construcción. Un proceso que se nutre de distintas tradiciones de pensamiento y praxis, como las pedagogías críticas y la crítica tecnológica. Aunque en un panorama complejo respecto de tendencias monopólicas en el escenario tecnológico global, el ludismo en educación implica también pensar en la posibilidad de construir alternativas a las narrativas tecnológicas dominantes; impulsar una educación lenta en contraste con la aceleración pedagógica determinada por la tecnología y los resultados; una educación con mayor conciencia ecológica frente al consumo generalizado de dispositivos y artefactos tecnológicos, así como a la promoción de un uso indiscriminado de tecnología digital sin considerar sus implicaciones medioambientales.

Una educación democrática que conciba la toma de decisiones no mediante un cálculo frio, maquínico y supuestamente inobjetable, sino como una construcción colectiva, en beneficio del común. Y también una educación que se beneficie de la ciencia y la tecnología, pero desde un lugar distinto al de las corporaciones tecnológicas privadas”, (p. 349).

Mauro Jarquín es profesor del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM y Master en Políticas Educativas para el Desarrollo Global (GLOBED) por la Universitat Autónoma de Barcelona (España) y la University of Glasgow (Reino Unido). Trabaja con colectivos y sindicatos docentes de México y América Latina en el desarrollo de proyectos educativos alternativos y democráticos.

Es autor de “La pedagogía del capital. Empresarios, nueva derecha y reforma educativa en México” (Akal, 2021); en coautoría con Enrique Díez Gutiérrez, escribió: “No pasarán. Por qué la extrema derecha quiere controlar la educación pública y qué hacer para defenderla”, (Plaza y Valdés, 2025); y “Soberanía digital educativa. Del control de las BigTech a la construcción del bien común”, (Octaedro, 2026).

Jarquín es articulista del diario La Jornada (México), donde escribe opiniones sobre las políticas educativas, las coyunturas del movimiento magisterial y la educación pública en México.

Ficha bibliográfica: Jarquín Ramírez, Mauro. (2026) Pedagogía Ludita: contra la megamáquina educativa del capitalismo digital. Prólogo de Roberto Leher. 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO. Libro digital, PDF. 390 pp.

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