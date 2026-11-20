Hoy se conmemora el inicio de la Revolución mexicana de 1910. Es su 116 aniversario. Cantidades grandes de tinta, de investigaciones históricas y de reflexiones ha generado la idea de “la revolución”. En México, se vivió el proceso de una revolución social que inició como respuesta a las profundas contradicciones sociales y que, en un primer período, se centró en la demanda política y democrática de “sufragio efectivo, no reelección”. Mientras unos pocos oligarcas detentaban el poder del Estado, y con ello, la legitimidad del uso de la fuerza en el territorio nacional, los demás, la mayoría, los de abajo, no tenían nada.

Como lo han documentado diversos estudios historiográficos, pienso en las interpretaciones de Adolfo Gilly (en “La revolución interrumpida”, por ejemplo), la revolución mexicana de 1910 comenzó realmente en 1913, cuando el ejército federal fiel al porfiriato, con el general Victoriano Huerta a la cabeza, dio un golpe de Estado, con uso de la violencia criminal, a la presidencia de Francisco I. Madero, quien era el presidente de la República, legítimo y en funciones. Madero fue asesinado junto con el vicepresidente Pino Suárez en febrero de 1913. Ante ello, los líderes de la revolución y del movimiento social, como Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata y Francisco Villa, entre otros, se levantaron en armas en contra del ilegítimo gobierno de Huerta. (ver: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Archivo General de la Nación, materiales sobre la Decena Trágica, 9 al 19 de febrero de 1913, y el asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez el 22 de febrero de 1913).

El general Carranza desconoció a Huerta y firmó el Plan de Guadalupe en marzo de 1913, como primer jefe del Ejército Constitucionalista; Obregón comandó el Ejército del Noroeste y Villa la División del Norte. Zapata, fue líder del Ejército Libertador del Sur que combatió a Huerta sin haber depuesto nunca las armas desde la firma del Plan de Ayala (1911). Un consenso historiográfico, discutible, indica que la revolución de 1910 puede dividirse en tres fases: maderista (1910-1913), constitucionalista (1913-1917) y lucha de facciones (posterior a 1917).

La retórica de las revoluciones sociales es diversa, polémica y compleja, porque los significados de aquello a lo que llamamos “revolución” pueden cambiar, o incluso contradecirse en sus simbolismos, formas y contenidos (el término también se ha usado para referirse a la “revolución industrial” o la “revolución musical”, entre otros ejemplos).

Llamamos “revoluciones” sociales a los levantamientos en armas: Revolución francesa (1789), Revolución rusa (1917), Revolución cubana (1953-1959), Revoluciones mexicanas (1810 y 1910), Revolución cultural china (1966-1976), Revolución sandinista (1979), que son, sin duda, casos ilustrativos e históricos de tales levantamientos populares.

En la historia de México, al levantamiento en contra de las autoridades virreinales también le podemos decir “Revolución o guerra de independencia” (1810-1821); al levantamiento popular en contra de Antonio López de Santa Anna, se le llama “Revolución de Ayutla” (1854); a la revuelta de inicios del siglo XX también le decimos “Revolución mexicana”.

Pero también le llamamos a un partido político, en México, “Revolucionario Institucional”, desde 1946, (el clásico oxímoron), lo cual encierra una contradicción. Lo digo también como interpretación y cuestionamiento: ¿Se puede ser “revolucionario” e “institucional” al mismo tiempo si lo institucional comprende a lo moderado, lo reformista o lo gradualista? Claro que no. Veamos la serie retórica: de Partido Nacional Revolucionario (1929), pasó a ser Partido de la Revolución Mexicana (1938), y finalmente Partido Revolucionario Institucional (1946). En menos de dos décadas, la revolución se transformó de sustantivo a adjetivo y de acontecimiento a institución. Así fue como los cachorros presidentes del país, de Manuel Ávila Camacho en adelante, sepultaron a la revolución.

Como se puede ver, las revoluciones sociales, en su retórica, tienen sus propios contenidos y métodos, sus propios matices, sus respectivas orientaciones y fines, por lo que es difícil establecer criterios homogéneos en las dimensiones simbólica y de representaciones sociales.

Por otra parte, en el contexto europeo, existe registro de “revoluciones pacíficas” o de transiciones políticas sin violencia. Se ha hablado, por ejemplo, de “La Revolución de terciopelo” (Checoslovaquia, 1989). En México, por su parte, se postuló, entre otras inercias del lenguaje político en cuestión, una extraña “Revolución educativa”, (1982-1985), con el presidente Miguel de la Madrid y el titular de la SEP, Jesús Reyes Heroles como autores. La palabra “revolución” colocada convenientemente en un programa gubernamental de políticas públicas.

Recientemente, López Obrador (2018-2024) se refirió a la “Revolución de las conciencias” (iniciada en 2018) como parte de la retórica de su gobierno. La noción de «Revolución de las conciencias» puede ser criticado con argumentos, porque traslada el término “revolución” a un cambio de mentalidad que, por definición, nadie puede verificar ni fechar.

¿De qué hablamos cuando nos referimos a una “revolución social”? Sin duda, a cambios en las instituciones del Estado, a una transformación de raíz de las estructuras de gobierno, a una serie de transformaciones profundas en los marcos constitucionales y legislativos de una nación, al cambio en la manera de mirar el hecho público, a los contenidos programáticos y a la manera de desafiar al régimen político imperante; a la democratización de la economía; a la sublevación, a la protesta, a la justicia social, a la movilización ciudadana a favor de demandas o exigencias de amplio consenso entre la población.

¿Una revolución política es una reforma radical? Theda Skocpol (autora de “Estados y Revoluciones Sociales: Análisis Comparativo de las Revoluciones Sociales en Rusia, Francia y China”, 1979) definió a las revoluciones sociales por esa doble transformación, del Estado y de la estructura de clases, operada con revuelta desde abajo.

La palabra “revolución”, vista con detenimiento, no ilustra ni consagra una definición, más bien muestra una disputa por una palabra prestigiosa, potente, cuyo significado tiene como horizonte el cambio social radical. Se llama “revolución” a lo propio para legitimarlo, y motín, asonada o golpe a lo ajeno para deslegitimarlo, para satanizarlo. Todos, en un momento u otro, quieren llamarse “revolucionarios” porque la palabra confiere legitimidad histórica.

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