Un grupo de alumnas del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel Mexicali 1, de Baja California, ganó junto con otros siete equipos de diversas escuelas a nivel nacional el Premio STEM 2026, entregado en el marco de la Mexico STEM Week 2026.

El Premio STEM reconoce proyectos de escuelas de Preescolar a Media Superior en materia de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and Mathematics: STEM).

Las alumnas del Conalep Mexicali 1 de Baja California pusieron en alto el nombre de su institución con un proyecto de Inteligencia Artificial (IA) que ayuda con recordatorios y acompañamiento a pacientes con Alzheimer.

Cabe destacar que el dispositivo recuerda medicamentos, horarios de alimentos y puede contactar a familiares, no obstante no busca sustituir a cuidadores o personal médico.

Alumnas del Conalep ganan Premio STEM con proyecto de IA para pacientes con Alzheimer (Edmundo Morelos/SDPnoticias)

Premio STEM galardona a alumnas de Conalep por proyecto de IA para pacientes con Alzheimer

El proyecto con el que las alumnas ganaron el Premio STEM 2026, otorgado por Movimiento STEM+, Telcel, Museo Soumaya y Lenovo Foundation se llama “Nunca me olvides”, comentó Fernando Alonso López Plata, profesor del Conalep Mexicali 1, quien orientó al grupo.

El proyecto busca apoyar pacientes con Alzheimer mediante un radio con Inteligencia Artificial (IA) que está conectado mediante sensores a un dispensador de medicamentos y funciona con un celular.

El dispositivo que hace que “Nunca me olvides” funcione, le recuerda al paciente cuál medicina no se ha tomado o le advierte si ya lo ha hecho si intenta volver a tomarla.

También le recuerda la hora de sus alimentos, sirve de compañía en caso de que los pacientes con Alzheimer se encuentren solos y llama a un familiar si lo requiere.

“Es una ayuda para la gente que tiene problemas de memoria, como el Alzheimer. Este radio te recuerda cuándo debes de tomar las pastillas, la hora de comer. Si te sientes mal localiza a un familiar...” Fernando Alonso López Plata, profesor de Conalep

El profesor de Conalep llamó a los y las estudiantes de México a plantearse “a quién vamos a ayudar” y se pronunció por una mayor participación de las mujeres en la ciencia.

8 ganadores del Premio STEM en el Museo Soumaya (Edmundo Morelos/SDPnoticias)

8 ganadores del Premio STEM 2026

El Premio STEM 2026 se entrega por segundo año y en esta edición participaron dos mil 608 docentes de todo el país, quienes inscribieron los proyectos de sus estudiantes.

De los dos mil 608 participantes, ocho fueron los ganadores a nivel nacional en diversas categorías.

Preescolar Colegio de Educación Integral de CDMX, por un proyecto de ladrillos con hojas que se convierten en hoteles para insectos Primaria Colegio Cumbres del Bosque del Estado de México, por un proyecto de salud mental para estudiantes Primaria Leona Vicario Durango, por un proyecto para reducir el uso de agua Primaria Urbana 12 de Guanajuato, por un proyecto de planetario inmersivo y página web Primaria José Vasconcelos de Chiapas, por un proyecto de macetas con desechos de coco Telesecundaria 66 de Baja California Sur, por un proyecto de agua limpia Conalep 1 de Baja California, por un proyecto de IA para apoyar a personas con Alzheimer Asociación pro personas con parálisis cerebral, que da educación secundaria especial en CDMX, por un proyecto de STEM a personas con parálisis cerebral y problemas digestivos

Mario Delgado recuerda apoyo de Sheinbaum a la ciencia

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), envió un videomensaje de reconocimiento a los ganadores del Premio STEM 2026.

Junto con Azucena Pimentel, de prende.mx de la SEP, recordaron el recientemente anunciado fondo de 100 millones de pesos por la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar proyectos estudiantiles de ciencia y tecnología.

Mario Delgado agregó que a esos apoyos se suman los de La Escuela Es Nuestra para construir laboratorios en escuelas.