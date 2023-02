Desde hace algunos meses veo muy activo al diputado Federal en diversos municipios del Estado jarocho, se mueve en distintas localidades, esto no era bien visto por muchas personas que criticaban su caminar en tiempo no electoral, principalmente políticos y empresarios.

Decide brindar su apoyo rumbo al 2024 al secretario de gobernación de México, Adán Augusto López Hernández, quien también desea contender para llegar a la presidencia de la república, con esto demuestra el diputado federal de qué lado estará, y no será con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en caso de buscar llegar a las elecciones presidenciales.

Quien no se calló y decide reaccionar fue el secretario de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, Eric Cisneros Burgos, quien lo llamó payaso y vulgar, ambicioso, comentó, Si a este señor ustedes le preguntan dónde están los pueblos afrodescendientes ni los conoce, Sergio Gutiérrez que nunca ha venido aquí, qué no lo ven quién es, se junta con lo más oscuro y los personajes más cuestionado, y eso no queremos más para nuestra gente que ya sufrió bastante con los gobiernos anteriores.

Este servidor legislativo se ve haciendo campaña desde 2022 tapada con su encargo en la Cámara de Diputados .

Quienes hablan que este conflicto entre morenistas no traerá consecuencias, se están engañando, en caso de enviar otro candidato, podría pasar algo similar a Coahuila y Sergio Gutiérrez pueda decidir buscar otra forma de llegar al gobierno estatal.

Ahora, con la resolución del poder judicial de la federación que invalidaría la candidatura de Rocío Nahle, que todavía nada está dicho, debemos recordar que otros buscan llegar al palacio de gobierno del Estado, como el secretario de educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García.

En este tiempo buscan la oportunidad, saben que el ejecutivo federal decide retirarse del servicio público al término de su mandato para retornar a su rancho en Palenque y pueden no tener las mismas oportunidades en el futuro, dado que dependerá del trabajo de quien tenga continuidad en la silla que dejará vacía López Obrador.

Gracias por su atención.

Twitter: @antarmnacif