Sigo diariamente el juicio del ex secretario federal en Brooklyn, Nueva York, me doy cuenta de que existen mensajes subliminales entre Felipe Calderón y equipos de Genaro García Luna, observe el tweet que sube el expresidente del Evangelio de Mateo: 5, buscando las letras entre parábolas podría mandar alguna comunicación, quienes vean este paraje bíblico se lee diferente a como fue compartido, intentará acaso demostrar su apoyo después de 3 años a su ex colaborador.

Así veo la forma en que algunos medios de comunicación quieren tener notas para hacerlo ver con humanidad, como enviar un beso a su hija y tocarse el pecho, fue una clara estrategia para enviar a sus periodistas y la gente sienta una bondad fantasma por este Sr.

No dudo del amor familiar, también sé que ve constantemente a su esposa en familia, cuál sería la intención de hacerlo en la sala del juzgado, en el tiempo exacto que lo observan medios internacionales.

Toma la decisión al tener un abogado de oficio, según programas de TV, tuvo que hacerlo por cuestiones económicas, yo no creo que sus recursos no alcancen, si tiene propiedades y una economía muy sólida, según la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF) hay datos contundentes de su solvencia millonaria, por ello este país lo tiene denunciado y requiere el regreso de 700 millones.

Todo este juicio estará marcado por algún grupo importante de marketing político y de medios, intentan lograr que se vea a García Luna como buen samaritano, la realidad esto será muy complicado por el daño que dejó en nuestra nación.

Sin escuchar algunos noticieros y periodistas a los testigos, ya los descalifican.

Claramente, se nota una estrategia, ESOTÉRICA Y POLÍTICA; desde el comienzo busco tener un traje azul por cuestiones esotéricas, en Estados Unidos el color azul es parte de su historia y más allá del rojo o blanco de su bandera, el azul genera poder, puede intentar el jurado lo vea diferente como un estadounidense inocente.

Podría hablar mucho de este tema, sería muy largo hacerlo la realidad que García Luna, conoció a personajes de este país del norte con creencias místicas, pues la mayoría pertenecen a grupos e incluso sectas, por nombrar algunos desde el dólar y bandera.

Así puede estar mandando claros mensajes, de no recibirla puede decidir aceptar la ayuda de los fiscales para ser testigo colaborador, que afectaría no solo a expolíticos de México, igualmente podrían señalar estadounidenses.

Estos meses veremos el curso de este importante juicio del ex jefe de la policía federal.

Gracias por su atención.

Twitter: @antarmnacif