Hace unos días informa Carlos Loret de Mola que los programas de los jueves los cancelaba por uno de lunes a viernes, la realidad que la economía que esperaban ver remunerada nunca se logró, era un barril sin fondo, puras perdidas, así comentan personas cercanas de colaboradores de este medio de streaming, a pesar de ser un programa de la derecha y tener el apoyo de ex políticos de Michoacán y Tabasco, de sacar notas y solo buscar hacerlas tendencias, en ningún momento se vieron con solvencia para mantenerse a los niveles que gastaban los jueves con Loret y Brozo, todo lo contrario tenían que pagar publicidad para lograr subir los seguidores, se dieron cuenta que nunca afectaron la imagen del presidente de México, fue todo lo contrario; en todo momento se vieron como un noticiero patrocinado y la consigna solo fue atacar a la familia de López Obrador.

Así pasa con Carlos Alazraki no sé cuál sería la decisión para dejar de pasar su columna en el periódico El Universal, su intención fue culpar al ejecutivo federal, no comentó en ningún momento su motivo, incluso yo no lo conocía, hasta que en noticieros pasaban que dejaba de hacer su carta cada semana, la realidad que muchos canales en redes sociales, Twitter, YouTube, TikTok, han caído por los ataques a la 4 Transformación, y al contrario los pro AMLO crecen cada día más.

Sabemos que nada ha logrado derrumbar el poder del mandatario y crece cada vez más, ahora apuestan por esperar al 2024 y atacar a las corcholatas, en especial a Claudia Sheinbaum , ella es incluso un problema para compañeros del mismo partido, le dan una cara, atrás expulsan su enojo y buscan el conflicto para quitarle el número 1 en todas las encuestas, así las cosas, el amor que ha recibido el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller está bien ganado, se han logrado metas que aun cuando la oposición quieran desestimar son observadas en todo el mundo, nada puede frenar el avance logrado, la transformación continua hasta el 2024 y de ahí dependerá de quien decidan llevar a la contienda, que más que elecciones será una guerra de todos contra Morena y sus aliados.

Gracias por su atención.

Twitter: @antarmnacif